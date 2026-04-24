Colombia

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

Las redes sociales están al rojo vivo tras el cruce de opiniones por el contenido del influenciador manizaleño, enfrentados por la ética y el verdadero impacto que tienen los videos de ayuda social hechos por creadores digitales colombianos

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La controversia por videos solidarios divide a creadores de contenido en Colombia - crédito @lea11dro/IG y captura de pantalla Deje la joda/YouTube
La controversia por videos solidarios divide a creadores de contenido en Colombia - crédito @lea11dro/IG y captura de pantalla Deje la joda/YouTube

Una nueva polémica sacude el ecosistema de creadores de contenido en Colombia y esta vez, el debate gira en torno al tipo de videos solidarios que se han vuelto virales en redes sociales, luego de que el influencer Nicolás Arrieta lanzara fuertes críticas contra Camilo Cifuentes, desatando una ola de reacciones a favor y en contra.

En medio de la controversia, el empresario manizaleño y creador digital conocido como Leandro decidió pronunciarse públicamente para defender el trabajo de Cifuentes, argumentando que este tipo de contenido tiene un impacto positivo en la vida de muchas personas.

“El señor Nicolás Arrieta salió a hablar muy mal de Camilo Cifuentes y le vamos a responder algo. Lo que llama porno miseria, para muchas personas es el impulso a un pequeño emprendimiento. Es pagarle las facturas a una madre que no sabe qué iba a comer mañana. Es la inspiración de muchos entre tanta basura digital. A todos nos ha sacado una sonrisa y nos ha enseñado a valorar más lo que tenemos”, expresó el emprendedor en un video que rápidamente se viralizó.

Sus palabras llegaron como respuesta directa a los comentarios que Arrieta hizo en el programa Deje la joda, de Pulzo, donde cuestionó la autenticidad y la ética detrás de los contenidos de ayuda social que circulan en plataformas digitales.

El empresario Leandro salió en defensa de Camilo Cifuentes, asegurando que sus videos pueden transformar vidas, mientras que las duras palabras de Nicolás Arrieta han encendido una discusión sobre transparencia y solidaridad digital - crédito @lea11dro____/tiktok

En ese espacio, el influencer fue contundente al poner en duda la distribución de los recursos generados por estos videos.

Generar porno miseria, que es lo que hace este man Camilo Cifuentes. El de: ‘Ay, es que, ay, no tengo afán’. Y colaborando con Cossio, que es la peor rata de las ratas, presuntamente. Camilo Cifuentes colaborando con él. Entonces, va a grabar al señor: ‘Ay, venga, señor, yo le ayudo. Ay, me da una mazamorra. Ay, nada, afán no tengo’. Y monetiza ese video y le saca treinta, cuarenta millones y al señor le da dos millones. Y la gente: ‘Ay, es que eso ayuda’. ”, dijo Arrieta en tono crítico, sugiriendo que este tipo de contenido está diseñado para generar engagement más que para ayudar realmente.

Además, lanzó una de las acusaciones que más controversia generó en redes: “monetizan bastante y monetizan duro”, asegurando que mientras los ingresos varios millones, las personas beneficiadas reciben un pequeña cantidad, en comparación. Estas afirmaciones encendieron el debate sobre la transparencia en la creación de contenido solidario.

El creador también cuestionó el impacto real que tienen estos videos en la audiencia: “¿Cuántos de los que han visto un video de ese Camilo Cifuentes han ido a comprarle a un señor y darle 2 millones? Nunca, ninguno”, afirmó, agregando que muchos seguidores aplauden sin cuestionar el destino del dinero: “Ahí todo el mundo: ‘Ay, sí, aplaudamos a él que le dio dos millones al señor’. ¿Y el resto de la plata qué?”.

Las acusaciones de Nicolás Arrieta contra el contenido de Camilo Cifuentes en YouTube encendieron el debate sobre la legitimidad de monetizar la pobreza: Arrieta sostiene que detrás de los videos de ayuda, se esconde una explotación económica de las historias de los más necesitados - crédito dejelajodacol / TikTok

Para Arrieta, la solución sería que el creador entregue la totalidad de las ganancias a los protagonistas de sus videos, una postura que ha dividido opiniones en redes sociales.

Sin embargo, Leandro insistió en que este tipo de contenido no debe desestimarse, ya que, desde su experiencia como impulsor de emprendimientos locales, ha visto de primera mano el impacto positivo que puede tener la visibilidad digital.

Estas declaraciones generaron una avalancha de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron las críticas y pidieron mayor transparencia, otros salieron en defensa de Cifuentes, destacando su labor social.

“Lo mejor de Colombia es Camilo Cifuentes”, “Lo peor sería que Camilo simplemente dejara de hacer sus videos y ayudar a la gente por esta polémica que triste sería realmente”, “Y quién es Nicolás ???? Fastidioso todos amamos a Camilo”, “El contenido de Camilo es mucho más valiosos que el de muchos otros influencers”, “Nicolas nos quiere enseñar lo que es la super ENVIDIA”, “Solo diré el que critica critica y critica suelen ser peor, y mi pregunta para los que dicen que Nicolás Arriata tiene razón: ¿Ese wey ha hecho algo por la sociedad?“, dicen algunos comentarios.

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