Colombia

David Murcia Guzmán, condenado por el escándalo de DMG, elevó petición para recuperar su libertad: asegura que sus delitos ya fueron sancionados

La defensa del empresario colombiano y creador de la pirámide DMG sostuvo que su cliente ya cumplió nueve años de condena en Estados Unidos

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El fundador de DMG ha solicitado su liberación con una petición en el juzgado octavo de ejecución de penas de Bogotá - crédito Colprensa/Presidencia
El fundador de DMG ha solicitado su liberación con una petición en el juzgado octavo de ejecución de penas de Bogotá - crédito Colprensa/Presidencia

El empresario colombiano David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, conocido como el principal impulsor de la captadora de dinero DMG Grupo Holding S.A., solicitó la extinción de su pena y la libertad inmediata tras cumplir una condena de nueve años en Estados Unidos y pasar diecisiete en prisión, en medio de un proceso judicial que cuestiona la legalidad de una doble condena por los mismos hechos.

El pasado 20 de abril de 2026, el juzgado octavo de ejecución de penas de Bogotá recibió una petición de la defensa de Murcia Guzmán para que se reconozca la sentencia extranjera como cumplida, argumentando que su reclusión en la cárcel La Picota en Bogotá responde a delitos ya juzgados y sancionados, según informó Semana.

Murcia Guzmán fue extraditado, aceptó cargos por lavado de activos y cumplió nueve años de condena en Estados Unidos. Pese a ello, al regresar a Colombia continúa privado de la libertad, bajo una sentencia impuesta por el delito de captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos, con una condena total de 30 años.

Uno de los escándalos más sonados en la historia de Colombia por cuenta de este tipo de modelo de captación de dinero de forma ilegal fue el de DMG, cuyo protagonista fue David Murcia Guzmán, en un caso que provocó hasta movilizaciones en apoyo a Murcia - crédito archivo Andrés Torres / Colprensa
El pasado 20 de abril de 2026, el juzgado octavo de ejecución de penas de Bogotá recibió una petición de la defensa de Murcia Guzmán para que se reconozca la sentencia extranjera como cumplida, - crédito archivo Andrés Torres / Colprensa

La defensa de Murcia Guzmán sostiene, en la petición, que esta situación contraviene la Constitución Política, que prohíbe ser juzgado dos veces por los mismos hechos, según señaló en el memorial presentado al juzgado, citado por el medio.

En octubre de 2025, Murcia Guzmán dirigió una carta al presidente Gustavo Petro para solicitar un “indulto humanitario”. En la misiva, enfatizó que tras “diecisiete años”, el Estado colombiano no ha logrado devolver el dinero a los clientes de DMG “cargado en las tarjetas prepagadas”, según recogió la revista. Explicó que su único objetivo con el indulto es retomar la libertad y acompañar a las miles de personas que depositaron su confianza en la captadora.

David Murcia Guzmán aseguró haber cumplido las tres quintas partes de la condena

David Murcia Guzmán, representante legal de la pirámide DMG. Colprensa.
David Murcia Guzmán ha pedido indultos al Gobierno Petro - crédito Colprensa

El empresario colombiano sostuvo que ya cumplió las tres quintas partes de su condena, requisito contemplado para acceder a beneficios como la libertad condicional, y que ha desarrollado actividades de estudio y trabajo durante el tiempo en prisión. Sin embargo, hasta ahora no ha alcanzado ese beneficio, según señaló en su solicitud al juzgado octavo de Bogotá, citada por Semana.

En varias acciones de tutela y solicitudes de revisión, Murcia Guzmán argumentó una vulneración al debido proceso, reclamando que la justicia lo ha castigado dos veces por los mismos delitos. En su solicitud, recuerda que aceptó los cargos en Estados Unidos y pagó la pena correspondiente antes de ser trasladado de nuevo a Colombia.

Murcia Guzmán también expuso al presidente Gustavo Petro: “Acudo a la figura de indulto humanitario como única vía para recobrar mi libertad y comenzar un camino de apoyo y trabajo social con miles de personas que confiaron en mí y hoy se sienten desamparadas. Después de 17 años, el Estado colombiano no ha sido capaz de devolver su dinero cargado en las tarjetas prepagadas como clientes de DMG”.

Murcia Guzmán denuncia ser víctima de acusaciones sin pruebas en el caso DMG

David Murcia Guzmán, representante legal de la pirámide DMG. Colprensa.
La defensa de Murcia Guzmán sostiene, en la petición, que esta situación contraviene la Constitución Política, que prohíbe ser juzgado dos veces por los mismos hechos - crédito Colprensa

En su escrito al Gobierno, Murcia Guzmán señaló haber sido perseguido y acusado “de lavar dinero a la guerrilla colombiana, a narcotraficantes, a paramilitares y otras calumnias”, pero resaltó: “no tenía ninguna prueba para ello, porque no era verdad”. El creador de DMG agregó que fue acusado por captación ilegal masiva de dinero, actividad que, según su interpretación, se limitaba al anticipo de compras de bienes, productos o servicios realizado por los clientes tarjetahabientes.

La intervención de DMG por parte del Gobierno ocurrió en noviembre de 2008, tras denuncias de captación ilegal de dinero y posterior investigación judicial en Colombia y el exterior. Desde entonces, Murcia Guzmán ha buscado diversas vías jurídicas para obtener su libertad, defendiendo la legalidad de sus operaciones y alegando que la persecución judicial ha desconocido la verdadera naturaleza de las actividades de DMG, según el memorial presentado ante el juzgado de Bogotá y la carta dirigida a la Casa de Nariño.

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