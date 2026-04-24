El curioso consejo viral para mejorar la señal del WiFi que involucra una moneda y no convence a los técnicos

En redes sociales se ha vuelto viral colocar una moneda sobre el router para mejorar la conexión, pero los especialistas explican por qué este método no es tan mágico como muchos piensan en realidad - crédito VisualesIA

En medio de la búsqueda constante por mejorar la velocidad del internet en casa, en redes sociales ha comenzado a circular un curioso truco casero: poner una moneda sobre el router del WiFi, en plataformas como TikTok e Instagram hay varios videos en los que muchos usuarios describen mejoras inmediatas tras aplicar la técnica y esto ha hecho que más personas se motiven a ponerlo en práctica.

Sin embargo, a pesar de que la idea ha ganado popularidad por su aparente sencillez, especialistas en tecnología advierten que su efectividad es, en el mejor de los casos, cuestionable.

El router es el dispositivo clave que permite distribuir la señal de internet dentro del hogar, conectando celulares, computadores y otros equipos. Sin embargo, su rendimiento no siempre es el óptimo, ya que puede verse afectado por múltiples factores como la ubicación, la presencia de obstáculos o las interferencias de otros aparatos electrónicos.

En ese contexto, han surgido diversas recomendaciones caseras que prometen mejorar la conexión sin necesidad de invertir dinero. Una de las más comentadas consiste en colocar una moneda encima del router, bajo la creencia de que este pequeño objeto podría potenciar la señal.

La creencia de que una moneda puede potenciar el WiFi carece de respaldo técnico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Quienes respaldan este truco aseguran que el metal de la moneda ayudaría a estabilizar la conexión o incluso a mejorar la distribución de la señal WiFi. Algunas teorías sostienen que podría funcionar como una especie de mini antena o ayudar a reducir variaciones en la señal gracias a sus propiedades conductoras. No obstante, estas explicaciones no cuentan con respaldo científico sólido.

De hecho, en muchos casos, la presencia de la moneda responde a algo mucho más básico: evitar que el router se mueva. Al ser un equipo liviano, puede desplazarse fácilmente por la tensión de los cables, y añadir peso con una moneda sería simplemente una solución práctica para mantenerlo en su lugar.

Desde el punto de vista técnico, expertos coinciden en que este método no tiene un impacto real sobre la calidad de la conexión y las ondas que utiliza el WiFi, generalmente en frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz, no se ven afectadas por un objeto tan pequeño como una moneda, por lo que su influencia sería prácticamente nula, según indican los expertos en tecnología.

Además, advierten que colocar objetos sobre el router podría generar efectos negativos, incluso, indican que uno de los principales riesgos es el sobrecalentamiento, ya que estos dispositivos cuentan con ranuras de ventilación que permiten disipar el calor, pero al poner objetos que puedan bloquear esos espacios, el rendimiento puede disminuir y la vida útil del equipo acortarse.

El truco de la moneda sobre el router: ¿realmente mejora el WiFi en casa? - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En escenarios más extremos, la acumulación de elementos metálicos cerca del router podría incluso generar interferencias y afectar la señal, provocando zonas con baja cobertura dentro del hogar.

Más allá de este truco viral, los especialistas recomiendan enfocarse en aspectos que sí tienen un impacto comprobado en la calidad del internet. Uno de los más importantes es la ubicación del router: debe situarse en un punto central de la casa, elevado y libre de obstáculos.

Los expertos en tecnología también han explicado en portales web que es clave evitar lugares como la cocina, donde los electrodomésticos pueden generar interferencias; las ventanas, porque son especial en los que pueden colarse señales externas e interrumpir el WiFi del hogar; y zonas cercanas a objetos metálicos grandes que interfieran con la propagación de la señal.

En conclusión, aunque poner una moneda sobre el router puede parecer una solución rápida y sin costo, no existe evidencia que respalde su efectividad para mejorar el internet. En cambio, adoptar buenas prácticas de ubicación y cuidado del dispositivo sigue siendo la mejor forma de garantizar una conexión estable y eficiente las casas o empresas.