Colombia

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Un excomandante del Batallón de Contraguerrillas 79 reveló que las cifras de guerrilleros abatidos aumentó, extrañamente, cuando él estaba de vacaciones

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JEP - Juicio - David Herley Guzmán Ramírez
La defensa del coronel (r) contrainterrogó a los testigos - crédito JEP

El 22 de abril se llevó a cabo la última audiencia de la quinta sesión del juicio transicional de la JEP contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez, que no reconoció su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, que se registraron entre 2004 y 2005 en Dabeida e Ituango (Antioquia).

Cabe recordar que el coronel retirado fue acusado de haber sido coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos y degradantes, conductas calificadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad que se relacionan con hechos registrados cuando era comandante del Batallón de Contraguerrillas 79.

Es el segundo proceso de este tipo que adelanta la JEP e incluyó la participación de varios testigos, entre ellos varios exintegrantes del Ejército Nacional.

JEP - Juicio - David Herley Guzmán Ramírez
Experto militar indicó que no es poco probable que un alto mando no conozca las acciones que realizan los soldados bajo su mando - crédito JEP

En la diligencia, el exuniformado José Gregorio Real Mahecha, que entre 2004 y 2005 fue parte del Batallón de Contraguerrillas 79, afirmó que Guzmán Ramírez conformó un grupo llamado “Misil”, que se encargó de su seguridad y protagonizaron varios hechos que narró en la audiencia.

Real Mahecha indicó que el 26 de septiembre de 2004, en zona rural de Ituango, participó en una operación en la que un informante que nombró como “Kalimán” les entregó a dos personas que señaló de ser informantes de las Farc.

“Los soldados le avisaron al sargento Coral que tenían dos personas capturadas”, indicó el exuniformado al hablar de cómo asesinaron a estas personas y luego los expusieron en una cancha de fútbol, lo que lo motivó a solicitar la baja de la institución. En su relato, Real Mahecha afirmó que David Herley Guzmán Ramírez dijo que estaba decepcionado de él por no aceptar las órdenes de los superiores.

La defensa del coronel interrogó al testigo sobre hechos que este narró previamente ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para contrastar la credibilidad de lo expuesto.

JEP - Juicio - David Herley Guzmán Ramírez
El exuniformado negó su participación en ejecuciones extrajudiciales que han sido confirmadas - crédito JEP

Otro testigo fue el mayor (r) Andrés Camilo Riaño Coconubo, que explicó que la inteligencia es el insumo esencial para el planeamiento de operaciones militares, pues permite conocer la ubicación, composición, capacidad y forma de actuar del enemigo, así como sus actividades recientes, esto para indicar que los altos mandos son responsables del control operacional de manera permanente.

Para el experto militar, la unidad no debe perder comunicación con el comandante, y rechazó las versiones entregadas hasta el momento por parte de la defensa del coronel Guzmán Ramírez. La fiscal del caso recordó que el exuniformado no es testigo directo de los hechos relacionados con la acusación contra el coronel.

Cabe recordar que en las diligencias anteriores se presentaron resultados de peritajes en los que se analizaron 824 folios y declaraciones juradas sobre 12 casos de necropsias de individuos presentados como bajas en combate.

Expertos forenses detallaron que los estudios dejaron en evidencia circunstancias violentas con lesiones adicionales a las que se suelen registrar en un combate en la mayoría de las bajas, lo que fue descrito como un “sobreasesinato”.

JEP - Juicio - David Herley Guzmán Ramírez
Un uniformado retirado afirmó que Guzmán le reprochó haberse salido de la institución tras una ejecución extrajudicial - crédito JEP

Por otra parte, se presentaron como testigos exsoldados que reconocieron haber participado en operativos sin bajas en los que después fueron añadidos supuestos guerrilleros abatidos en los informes finales.

En los testimonios se destacó la declaración del coronel (r) Jhon Robert Zarama, comandante del batallón mencionado, que aseguró que no presentó ninguna baja durante varios meses de labor, pero durante un periodo vacacional que tuvo se sorprendió al observar cómo comenzaron a registrarse combates con bajas efectivas en la misma zona en la que él trabajó durante varios años.

Tras las preguntas complementarias, la fiscal Sandra Patricia Ramírez anunció la renuncia a 16 testigos y afirmó que considera que los objetivos probatorios han sido completados. De esta forma, la UIA cerrará la práctica probatoria decretada del caso. La magistrada del caso anunció que la sexta sesión del juicio será para la participación de víctimas y se registrará entre el 25 y 27 de mayo con la presentación de seis testigos.

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