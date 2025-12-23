Novia de Yeferson Cossio habló sobre la evolución del ‘influecer’ tras la complicada operación: “El corazón la iba a explorar por exceso”

Carolina Gómez compartió un emotivo momento con Yeferson Cossio después de la intervención cardíaca - crédito @carolinagomezec/ Instagram

Yeferson Cossio fue sometido a una cirugía de corazón de urgencia por un grave percance de salud, situación que generó alarma entre sus seguidores en las redes sociales.

El hecho se conoció inicialmente cuando Cintia Cossio, hermana del influencer, utilizó sus plataformas digitales para informar sobre el estado médico de su hermano y pedir tranquilidad a quienes lo siguen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia sobre la intervención quirúrgica de Yeferson Cossio provocó una oleada de mensajes de preocupación.

Poco después, el propio creador de contenido confirmó a través de sus canales que la cirugía resultaba imprescindible, aunque no dio detalles extensos del diagnóstico. Tanto su hermana como Carolina Gómez, pareja sentimental del influencer, decidieron pronunciarse para aclarar la situación.

Carolina Gómez difundió un video donde mostró el reencuentro con su pareja tras el procedimiento. En las imágenes, se observa a Cossio aún bajo los efectos de la anestesia, claramente afectado por el proceso médico.

En el material compartido, Gómez expresó: “Me siento tranquila, porque salió todo bien con la cirugía y solo espero que esto le sirva para preocuparse más por su salud y evitar algunas cosas que le provocaron este quebranto”.

El exceso de trabajo y el estrés afectaron la salud de Yeferson Cossio, según relató Carolina Gómez - crédito @carolinagomezec/ Instagram

Según el testimonio de Gómez, el estado de salud de Cossio se habría visto comprometido debido a “exceso de estrés”, noches sin dormir y hábitos poco saludables relacionados con su ritmo de trabajo y vida nocturna.

“El corazón le iba a explotar por sobre exceso de estrés, él dormía día por medio por trabajar, llevaba así meses”, explicó la creadora de contenido en el video publicado.

Gómez también señaló que, tras este episodio, Cossio le hizo una promesa: “Ya él les contará todo por lo que pasó, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más. Va a trabajar menos y va a ir menos de fiesta”.

El proceso de recuperación está en marcha y el influenciador sigue bajo estrictas indicaciones médicas. La prioridad en este momento, de acuerdo con Carolina Gómez, es el reposo y el cuidado de la salud de Yeferson Cossio, quien se encuentra estable y con el apoyo cercano de sus seres queridos.

La evolución del creador de contenido continuará siendo motivo de atención entre sus seguidores y en la prensa dedicada al entretenimiento digital.

Hasta el momento, no se ha hecho público el tipo exacto de procedimiento quirúrgico al que fue sometido Yeferson Cossio.

No obstante, entre las intervenciones más frecuentes para tratar problemas cardíacos se encuentra la cirugía cardíaca mínimamente invasiva, considerada una de las alternativas menos invasivas disponibles actualmente, según explica Mayo Clinic.

La institución médica señala que este tipo de cirugía se realiza a través de pequeñas incisiones en el lado derecho del tórax, lo que permite al equipo médico acceder al corazón sin necesidad de abrir completamente el esternón, como ocurre en la cirugía tradicional a corazón abierto. Mayo Clinic destaca que, si bien esta técnica no es adecuada para todos los pacientes ni todas las condiciones cardíacas, cuando se utiliza puede ofrecer ventajas en términos de recuperación, reducción del dolor postoperatorio y menor riesgo de infección.

La cirugía cardíaca mínimamente invasiva puede aplicarse en una variedad de procedimientos, como la reparación o reemplazo de válvulas cardíacas, la corrección de defectos cardíacos congénitos o la realización de bypass coronario. En algunos casos, incluso es posible realizar procedimientos híbridos, que combinan intervenciones mínimamente invasivas con otras técnicas más avanzadas, dependiendo de la complejidad de la afección del paciente.

Entre los beneficios descritos por Mayo Clinic para este tipo de técnica se encuentran una estancia hospitalaria más corta, menor sangrado, cicatrices más pequeñas y un regreso más rápido a las actividades cotidianas.

La institución recalca que la selección de esta cirugía depende de múltiples factores, como el estado general de salud del paciente, el tipo de enfermedad cardíaca y la experiencia del equipo médico.

En el caso de Yeferson Cossio, no se ha especificado si esta fue la técnica utilizada en su intervención. Sin embargo, la referencia a las opciones menos invasivas disponibles en la actualidad ayuda a comprender las alternativas que existen para el tratamiento de afecciones cardíacas graves y las posibilidades de recuperación que ofrecen estos procedimientos.