Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Millonarios debe ganar los dos partidos que le restan y esperar resultados para clasificar a las finales - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios vs. Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El partido de la fecha 18 está programado para iniciar a las 8:00 p. m. y será clave en la disputa por clasificar a los play-off de la Liga BetPlay.

Siga aquí todas las incidencias del partido entre los Embajadores y los Pijaos en el que Millonarios deberá ganar para no quedar eliminado.