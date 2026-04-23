Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios vs. Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El partido de la fecha 18 está programado para iniciar a las 8:00 p. m. y será clave en la disputa por clasificar a los play-off de la Liga BetPlay.
Siga aquí todas las incidencias del partido entre los Embajadores y los Pijaos en el que Millonarios deberá ganar para no quedar eliminado.
12:33 hsHoy
Ficha del partido
- Millonarios vs. Deportes Tolima - Fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026.
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
- Fecha y hora: jueves 23 de abril - 8:00 p. m. (hora de Colombia)
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.