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Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

En el estadio Nemesio Camacho El Campín y ante su gente los Embajadores están obligados a ganar, ante un rival ya clasificado, para seguir con vida en el campeonato colombiano

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-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Millonarios debe ganar los dos partidos que le restan y esperar resultados para clasificar a las finales - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios vs. Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El partido de la fecha 18 está programado para iniciar a las 8:00 p. m. y será clave en la disputa por clasificar a los play-off de la Liga BetPlay.

Siga aquí todas las incidencias del partido entre los Embajadores y los Pijaos en el que Millonarios deberá ganar para no quedar eliminado.

12:33 hsHoy

Ficha del partido

  • Millonarios vs. Deportes Tolima - Fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026.
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia
  • Fecha y hora: jueves 23 de abril - 8:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

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