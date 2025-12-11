Ejército Nacional inició convocatoria para nuevos soldados profesionales en Colombia: estos son los requisitos

La Escuela de Soldados Profesionales SL Pedro Pascasio Martínez Rojas abre inscripciones para el Curso N.º 82 de Soldados Profesionales en Colombia - crédito Escuela Militar de Soldados Profesionales Sl.Pedro Pascasio Martínez Rojas

La Escuela de Soldados Profesionales SL Pedro Pascasio Martínez Rojas anunció la apertura de inscripciones para el Curso N.º 82 de Soldados Profesionales, una convocatoria dirigida a hombres colombianos que deseen iniciar una carrera militar y contribuir a la seguridad nacional.

El proceso de incorporación, que estará disponible hasta el 20 de enero de 2026, es gratuito y no requiere intermediarios ni pagos de ningún tipo, según informó el Ejército Nacional.

El proceso de inscripción contempla la posibilidad de comunicarse directamente con los incorporadores de las diferentes divisiones y unidades del Ejército Nacional, que brindarán orientación personalizada a los aspirantes.

Entre los canales habilitados se encuentran el número general 302 332 2764, la página web www.espro.mil.co y el contacto directo con los responsables de incorporación en cada región.

Además, los interesados pueden acercarse a su Distrito Militar más cercano para recibir información detallada.

Para participar en esta convocatoria, los postulantes deben cumplir con requisitos específicos: ser hombres entre 18 años y un día antes de cumplir 24, contar con libreta militar y una conducta excelente, no tener antecedentes judiciales, fiscales o penales, haber cursado al menos el quinto grado de educación básica primaria, y encontrarse en óptimas condiciones físicas y psicológicas.

La vocación, el compromiso y la disciplina son cualidades indispensables para desempeñarse como soldado profesional en el Ejército Nacional.

“Hoy, desde la maestosa Escuela Militar de Soldados Profesionales, queremos extenderle a usted, colombiano, la invitación para que venga y haga parte de las filas de este glorioso Ejército Nacional, para proteger la vida, honor y bienes de los colombianos, para que vengan, para que sientan y para que vivan el gusto del honor de llamarse soldado profesional. Y si usted quiere ser soldado profesional, esta es su oportunidad”, dice uno de los voceros del Ejército Nacional en un video difundido por la Institución.

“No espere más. Inscríbase en su unidad más cercana. No permita que personas jueguen con sus sueños. Busquen donde ustedes prestaron servicio, la orientación para poderse llamar soldados y creer que sirviéndole a esta bella y hermosa patria, construimos el país que todos y cada uno de nosotros nos merecemos. Patria, honor, lealtad”, agregó.

La convocatoria se extiende a lo largo del territorio colombiano, con puntos de contacto en ciudades como Santa Marta, Bucaramanga, Popayán, Villavicencio, Ibagué, Florencia, Medellín y Yopal. Cada división cuenta con un equipo de incorporadores, cuyos nombres y números telefónicos han sido publicados para facilitar el acceso a la información y el acompañamiento durante el proceso de inscripción. Por ejemplo, en la Primera División, ubicada en Santa Marta, los aspirantes pueden comunicarse con SS Duque Roldán Andrés Esteban al 3233263662 o con SV Anturi Ruiz Anderson Andrés al 3113285357, entre otros.

El Ejército Nacional enfatizó que “el proceso de incorporación es totalmente gratuito, no requiere intermediarios y no se solicita dinero bajo ninguna circunstancia”. Ante cualquier irregularidad, se insta a los ciudadanos a reportarla a través de los canales oficiales de la institución.

Contactos para pedir más información e inscribirse

Primera División (Santa Marta):

SS Duque Roldán Andrés Esteban - 3233263662.

SV Anturi Ruíz Anderson Andrés - 3113285357.

SV Galindo Gutiérrez Leo Humberto - 3229170317.

SS Mattos Mora Damiro - 3106134878.

SS Araújo Rivera Jorge - 3185050167.

CS Osorio Zapata Juan David - 3208866893.

SV Cleves Yate Yílber - 3205769585.

TC Wilman Pacheco Pájaro - 3125390678.

SV Ramírez Vargas Norberto - 3118375411.

Segunda división (Bucaramanga):

SS Rodríguez Díaz Cristhian Armando - 3143874994.

SV Porras Colorado Robert - 3188296765.

SS Takemiche Torres Miguel Ángel - 3212647802.

SV Mauricio Velandia Barón - 3115004164.

Tercera División (Popayán):

SV Rodríguez Aranda Heider - 3204534246.

SS Benavides Quenan Maicol - 3103739216.

SV Ordóñez Chávez Sandro Herney - 3125003626.

SV Durango Campo Anderson - 3045531940.

Cuarta División (Villavicencio):

SV López Aguilar Darío Alfredo - 3105552658.

SV Pineda Baquero Víctor Manuel - 3133921955.

SV Ortiz Orley Arturo - 3202545202.

TE Horta Sanz Jhoan Sebastian - 3123083015.

Quinta División (Ibagué):

SS Itas Héctor Hernando - 3505235757.

SS Rivera Quintero Fabián - 3126350044.

SS Meneses Ramírez Nelson Darío - 3102639583.

CP Delgado Saavedra Juan Pablo - 3115595919.

SS Ramírez Romero Jefferson - 3225109826.

SV Vanegas Roa Yhon Fredy - 3102153018.

Sexta División (Florencia):

SS Díaz Pacheco Carlos Arturo - 3204619545.

SS Ijaji Velasco Wilson Hernando - 3185820539.

SS Delgado Sánchez Luis Miguel - 3233267577.

SV Neita Velásquez July Alexandra - 3102028413.

TE Soto del Villar Rosemberg Hans - 3208024306.

SV Avendaño Otálora Jhon Jairo - 3025258246.

Séptima División (Medellín):

SP Tapiero Malambo Marco Tulio - 3102609041.

SS Páez Cruz Jhoan Sebastián - 3136843083.

SV Calderón Facundo Cristian Augusto - 3216437432.

SV Fernández Gómez César Alejandro - 3105543593.

SV Santamaría Mondragón Díder - 3136164358.

SV Capera González Wilderson - 3145477844.

Octava División (Yopal):

SS Acosta Zambrano Elber Fernando - 3202270859.

SV Chinchilla Fernández Jhon - 3505971156.

SP Vili Bonilla Salamanca - 3112624157.

MY Moreno Pantoja Hernán Darío - 3153364085.

Cafue (Baaca10, Baada2, Baaca6, Baada1):

SS Araújo Rivera Jorge Alberto - 3185050167.

SS Tunaroza Portilla José Vicente - 3223021956.

CS Urbano Quinchoa José Geovany - 3135875768.

CS Osorio Zapata Juan David - 3208866893.

División de Asalto Aéreo (Davaa, Bascn, Baaas, Baspa25):

MY Palomo Carranza Jhonatan - 3102853670.

ST Romero Mosquera Angie Vanessa - 3107671357.

SP Rodríguez Vargas Wilington - 3112370077.

SV Padilla Gutiérrez Ángel - 3178578366.