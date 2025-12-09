Salario mínimo de 2026: por qué le conviene más a Colombia el aumento que proponen las empresas y no el de los trabajadores

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, anotó que cualquier porcentaje mayor al propuesto por los gremios empresariales, del 7,21%, se apartaría de la racionalidad económica y caería en salidas populistas que comprometerían el empleo y la formalización - crédito Fenalco

La discusión sobre el aumento del salario mínimo de 2026 en Colombia entró en una fase decisiva, con propuestas divergentes entre los gremios empresariales y las centrales obreras. Distintos gremios, entre los que están la Andi, Acopi, Asobancaria y la SAC, plantearon, el 9 de diciembre, un incremento salarial que supera el cálculo técnico de 6,21% basado en los indicadores de inflación y productividad. La propuesta contrasta con la exigencia de las centrales obreras.

Al respecto, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) apuntó que la propuesta empresarial representa un esfuerzo relevante en el contexto económico actual. Precisamente, el presidente del gremio, Jaime Cabal, que decidió no participar de la mesa al considerar que el Gobierno Petro ya tomó una decisión y la subida del sueldo será del 11%, respaldó la iniciativa y que está lejana al 16% que quieren los trabajadores.

Afirmó que “en el contexto económico actual, ofrecer un incremento superior al cálculo técnico implica un esfuerzo considerable; cualquier porcentaje mayor se apartaría de la racionalidad económica y caería en salidas populistas que comprometerían el empleo y la formalización”. Resaltó que el ajuste técnico, calculado en 6,21%, permitiría mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero los empresarios decidieron ir más allá con un 7,21%, con lo que se busca un equilibrio entre las necesidades laborales y la sostenibilidad empresarial.

El dirigente advirtió sobre los riesgos de adoptar incrementos superiores, en especial, ante la posibilidad de que el Gobierno opte por un aumento de dos dígitos. “Como están las cosas, seguramente, el Gobierno terminará imponiendo su deseo populista y demagogo de incrementar en dos dígitos el salario mínimo, lo que se traduce en aumento de la informalidad y menor capacidad de generación de empleo”, señaló Cabal.

Además, criticó la propuesta sindical por alejarse de los criterios técnicos: “Su propuesta, más de tres veces la inflación proyectada, se aleja del comportamiento del mercado laboral y de los criterios técnicos que históricamente han orientado estas negociaciones”.

Fundamentado en datos de inflación y productividad

Y es que el cálculo técnico se fundamenta en los datos de inflación y productividad reportados para el año. Según el gremio de los comerciantes, el porcentaje garantizaría la preservación del poder adquisitivo de los salarios sin generar presiones adicionales sobre el mercado laboral. Anotó que la propuesta empresarial de 7,21% incorpora un punto adicional sobre el cálculo técnico, lo que constituye una muestra de responsabilidad y compromiso con los trabajadores, sin poner en riesgo la estabilidad económica ni la formalización del empleo.

Aumento sustancial del salario mínimo: cuatro propuestas de los trabajadores

Por su parte, las centrales obreras defendieron la necesidad de un aumento sustancial del 16% al argumentar que la inflación erosionó el poder de compra de los trabajadores, sobre todo, en sectores como la educación, la salud, la vivienda y los servicios públicos.

Frente a esto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, expuso que el Comando Nacional Unitario presentó por lo menos cuatro propuestas en la mesa hoy de concertación. Son las siguientes:

Hacer proyectos de ley para que la mesada pensional sea equivalente al incremento del salario mínimo y no el IPC.

Que el Banco de la República rebaje de manera sustancial la tasa de interés (9,25% actual) para que se alivien los créditos que tiene la población.

Control de precios en las tarifas de servicios públicos y en los combustibles y también en los arriendos.

Que el incremento salarial para 2026 en el salario mínimo sea del 16% para que las brechas que existen hoy, tan grandes, dejadas por los gobiernos neoliberales y proempresariales que antecedieron Gobierno de Gustavo Petro, se puedan reducir.

Arias insistió en que el ajuste propuesto por las centrales obreras busca reducir las brechas sociales y compensar la pérdida de ingresos sufrida por los trabajadores en los últimos años.

Propuesta desproporcionada

La propuesta sindical, sin embargo, es calificada por los empresarios como desproporcionada y carente de sustento técnico, al triplicar la inflación proyectada para el periodo. Por ejemplo, la presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), María Elena Ospina, manifestó su preocupación ante la distancia entre las propuestas.

“Estamos muy alejados para tener una propuesta conjunta”. Detalló que, tras analizar factores como la inflación, la productividad y el panorama del empleo, el gremio optó por una fórmula que considera responsable tanto para las empresas como para los trabajadores.

“Determinamos una fórmula responsable con las empresas y con los empleados, con nuestros trabajadores”, afirmó.

Según datos de Acopi, de los 23.000.000 de ocupados en Colombia, 11.300.000 perciben menos de un salario mínimo y 2.400.000 reciben exactamente un salario mínimo. La dirigente explicó que la propuesta empresarial de un incremento del 7,21% responde a la necesidad de equilibrar las variables económicas y sociales, sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal. Frente a la solicitud sindical, la dirigente fue enfática: “Realmente nos quedamos asombrados, porque es que en este momento una propuesta del 16% se sale de todo contexto de lo que estamos viviendo hoy en el país”.