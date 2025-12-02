Day Vásquez denunció violación de datos personales y desató polémica con abogado de Nicolás Petro: “Seguramente en venganza”

El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, lanzó duras acusaciones contra Day Vásquez y cuestionó a la Fiscalía - crédito @dayvasquezcdd/Instagram - @HombreJurista/X

La pelea legal entre Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, y Alejandro Carranza, abogado defensor del hijo del presidente Gustavo Petro, se volvió a intensificar, pues las disputas entre ambas partes no cesan, y ahora el escenario se trasladó a las redes sociales.

Todo comenzó cuando Vásquez, en su cuenta de la red social X, lanzó un mensaje que rápidamente captó la atención de sus seguidores y generó múltiples interpretaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un post que no hacía referencia directa a nadie en particular, pero que en el contexto actual fue interpretado como un ataque a su entorno legal, la barranquillera escribió: “Se han victimizado tanto… Y resulta que violaron mis datos personales”.

Day Vásquez lanzó un polémico mensaje en X, en el que insinuó que sus datos personales fueron violados - crédito @dayvasquezcdd/Instagram

Este mensaje no especificaba a quién se dirigía ni daba más detalles, pero no tardó en generar reacciones, principalmente por parte de Alejandro Carranza, que no tardó en responder.

En un mensaje también publicado en la misma plataforma digital, Carranza dirigió fuertes críticas hacia la Fiscalía General de la Nación y específicamente a la fiscal Lucy Laborde —que lidera el caso de Nicolás Petro—. El defensor cuestionó directamente al ente acusador por su manejo del caso y el tratamiento que estaba recibiendo Vásquez, que se encuentra como testigo clave en la investigación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente.

Carranza escribió: “Señora Fiscal General, como ve, Daysuris del Carmen se ufana de en redes como si fuera una ‘orden’ a la fiscal Lucy Laborde, que impute a @lauraojedae, seguramente en venganza por las compulsas de copias. ¿Hasta dónde se seguirá prestando la @FiscaliaCol? (sic)”.

El abogado de Nicolás Petro pidió a la Fiscalía General que aclare si las pruebas presentadas en su contra son auténticas y se lo 'echó en cara' a Day Vásquez - crédito @HombreJurista/X

La pelea en redes sociales abrió una herida del pasado

Este mensaje del abogado de Nicolás Petro no solo expuso su desacuerdo con la actitud de Day Vásquez, sino que intentó resaltar lo que considera un comportamiento sospechoso por parte de ella. Según Carranza, la barranquillera estaría tratando de desviar la atención hacia ella misma con el propósito de deslegitimar a Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro y madre de su hijo.

La referencia a “compulsas de copias” no es accidental, ya que se trata de un aspecto central del caso, donde Laura Ojeda denunció que Day Vásquez había hackeado su cuenta de WhatsApp para obtener pruebas de una presunta infidelidad por parte de Nicolás Petro.

Este episodio, que marcó el quiebre de la relación matrimonial entre Vásquez y el hijo del presidente, también la llevó a enfrentar cargos legales. Aunque Vásquez no ha dicho las razones de su actuar, en su momento se consideró que sus acciones fueron impulsadas por la necesidad de comprobar la infidelidad, pero esto es solo una teoría; independiente de todo, la Fiscalía la acusó de un delito informático por hackear la cuenta de Ojeda sin su consentimiento.

Day Vásquez, ex de Nicolás Petro, fue acusada de hackear la cuenta de WhatsApp de Laura Ojeda - crédito Presidencia - @lauraojedae/Instagram

Además, tras su separación, Vásquez reveló a la revista Semana, a principios de 2023, que su exmarido —sentimentalmente porque hasta le fecha no han firmado el divorcio— habría recibido grandes sumas de dinero de manera ilegal durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo que llevó a una investigación formal por parte de las autoridades por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Frente a toda esta situación, resulta razonable que la supuesta “venganza” de Day Vásquez siga vigente, pero independientemente de sus intenciones, lo cierto es que, el caso de Nicolás Petro sigue en pie.

Y Carranza solicitó las compulsas, es decir, un proceso en el que una autoridad verifica la autenticidad de las pruebas. Este punto podría ser crucial no solo para el caso legal en cuestión, sino para desenlazar un proceso que dejó una marca en el Gobierno de Gustavo Petro. El hecho de que su hijo esté involucrado en sospechas de actos ilegales, sumado a las fechas y circunstancias de los hechos, tiene repercusiones políticas significativas.