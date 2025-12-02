Colombia

Day Vásquez denunció violación de datos personales y desató polémica con abogado de Nicolás Petro: “Seguramente en venganza”

La exesposa del exdiputado del Atlántico lanzó un polémico mensaje en el que insinuó que se estaba cometiendo un delito en su contra, pero sus palabras encendieron la ira de Alejandro Carranza, que la acusó de intentar desviar la atención

Guardar
El abogado de Nicolás Petro,
El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, lanzó duras acusaciones contra Day Vásquez y cuestionó a la Fiscalía - crédito @dayvasquezcdd/Instagram - @HombreJurista/X

La pelea legal entre Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, y Alejandro Carranza, abogado defensor del hijo del presidente Gustavo Petro, se volvió a intensificar, pues las disputas entre ambas partes no cesan, y ahora el escenario se trasladó a las redes sociales.

Todo comenzó cuando Vásquez, en su cuenta de la red social X, lanzó un mensaje que rápidamente captó la atención de sus seguidores y generó múltiples interpretaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un post que no hacía referencia directa a nadie en particular, pero que en el contexto actual fue interpretado como un ataque a su entorno legal, la barranquillera escribió: “Se han victimizado tanto… Y resulta que violaron mis datos personales”.

Day Vásquez lanzó un polémico
Day Vásquez lanzó un polémico mensaje en X, en el que insinuó que sus datos personales fueron violados - crédito @dayvasquezcdd/Instagram

Este mensaje no especificaba a quién se dirigía ni daba más detalles, pero no tardó en generar reacciones, principalmente por parte de Alejandro Carranza, que no tardó en responder.

En un mensaje también publicado en la misma plataforma digital, Carranza dirigió fuertes críticas hacia la Fiscalía General de la Nación y específicamente a la fiscal Lucy Laborde —que lidera el caso de Nicolás Petro—. El defensor cuestionó directamente al ente acusador por su manejo del caso y el tratamiento que estaba recibiendo Vásquez, que se encuentra como testigo clave en la investigación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente.

Carranza escribió: “Señora Fiscal General, como ve, Daysuris del Carmen se ufana de en redes como si fuera una ‘orden’ a la fiscal Lucy Laborde, que impute a @lauraojedae, seguramente en venganza por las compulsas de copias. ¿Hasta dónde se seguirá prestando la @FiscaliaCol? (sic)”.

El abogado de Nicolás Petro
El abogado de Nicolás Petro pidió a la Fiscalía General que aclare si las pruebas presentadas en su contra son auténticas y se lo 'echó en cara' a Day Vásquez - crédito @HombreJurista/X

La pelea en redes sociales abrió una herida del pasado

Este mensaje del abogado de Nicolás Petro no solo expuso su desacuerdo con la actitud de Day Vásquez, sino que intentó resaltar lo que considera un comportamiento sospechoso por parte de ella. Según Carranza, la barranquillera estaría tratando de desviar la atención hacia ella misma con el propósito de deslegitimar a Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro y madre de su hijo.

La referencia a “compulsas de copias” no es accidental, ya que se trata de un aspecto central del caso, donde Laura Ojeda denunció que Day Vásquez había hackeado su cuenta de WhatsApp para obtener pruebas de una presunta infidelidad por parte de Nicolás Petro.

Este episodio, que marcó el quiebre de la relación matrimonial entre Vásquez y el hijo del presidente, también la llevó a enfrentar cargos legales. Aunque Vásquez no ha dicho las razones de su actuar, en su momento se consideró que sus acciones fueron impulsadas por la necesidad de comprobar la infidelidad, pero esto es solo una teoría; independiente de todo, la Fiscalía la acusó de un delito informático por hackear la cuenta de Ojeda sin su consentimiento.

Day Vásquez, ex de Nicolás
Day Vásquez, ex de Nicolás Petro, fue acusada de hackear la cuenta de WhatsApp de Laura Ojeda - crédito Presidencia - @lauraojedae/Instagram

Además, tras su separación, Vásquez reveló a la revista Semana, a principios de 2023, que su exmarido —sentimentalmente porque hasta le fecha no han firmado el divorcio— habría recibido grandes sumas de dinero de manera ilegal durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo que llevó a una investigación formal por parte de las autoridades por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Frente a toda esta situación, resulta razonable que la supuesta “venganza” de Day Vásquez siga vigente, pero independientemente de sus intenciones, lo cierto es que, el caso de Nicolás Petro sigue en pie.

Y Carranza solicitó las compulsas, es decir, un proceso en el que una autoridad verifica la autenticidad de las pruebas. Este punto podría ser crucial no solo para el caso legal en cuestión, sino para desenlazar un proceso que dejó una marca en el Gobierno de Gustavo Petro. El hecho de que su hijo esté involucrado en sospechas de actos ilegales, sumado a las fechas y circunstancias de los hechos, tiene repercusiones políticas significativas.

Temas Relacionados

Alejandro CarranzaDay VásquezNicolás PetroHija de Gustavo PetroViolación de datos personalesLaura OjedaEnriquecimiento ilicitoLavado de activosColombia-Noticias

Más Noticias

Golpe a la minería ilegal en Chocó: incautan maquinaria vinculada al Clan del Golfo

Fuerzas Militares y policiales decomisaron 25 equipos usados para extracción ilícita en el río Atrato, vinculados a este GAO en una operación conjunta que busca frenar el daño ambiental y la criminalidad en la región

Golpe a la minería ilegal

Expobar 2025: negocios, arte y tecnología en la gran cita del entretenimiento nocturno colombiano

La feria reunirá a empresarios, DJs y chefs en Bogotá y Santa Marta para impulsar la innovación, la profesionalización y la sostenibilidad del sector

Expobar 2025: negocios, arte y

Golpe a las finanzas delincuenciales de Bogotá: incautan más de 4.000 botellas de licor adulterado avaluadas en $400 millones

Una operación conjunta entre policía, fiscalía y entidades de control permitió desmantelar un centro de distribución de bebidas alcohólicas falsificadas, evitando riesgos para consumidores y pérdidas millonarias para organizaciones delictivas

Golpe a las finanzas delincuenciales

Alianza Verde confirmó a Catherine Juvinao como cabeza de lista a la Cámara por Bogotá: continúa lucha por los puestos en el Senado

El partido, que cuenta con diferentes facciones, algunas de ellas opositoras al Gobierno de Gustavo Petro, empezó a conformar el orden en el que se presentarán algunos de sus candidatos a los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026

Alianza Verde confirmó a Catherine

Videos de las cámaras y relato de testigo clave revelan los detalles del asalto a joyería en Chapinero

Infobae Colombia accedió a imágenes exclusivas en las que se observa el accionar de los asaltantes y la agresión a un escolta durante el atraco en el centro comercial Colors 61

Videos de las cámaras y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Fan de Jhonny Rivera se

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Deportes

Independiente Medellín vs. América: siga

Independiente Medellín vs. América: siga EN VIVO el minuto a minuto de las semifinales de la Liga BetPlay II

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada