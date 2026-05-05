En video: gol y doblete de asistencias para Luis Javier Suárez en la goleada de Sporting de Portugal al Vitória de Guimarães

El delantero colombiano marcó el 4-0 de Sporting CP ante Vitoria Guimaraes, al minuto 61’ - crédito SportTv

El delantero de la selección Colombia, Luis Javier Suárez, volvió a ser protagonista en la liga portuguesa con una actuación estelar que resolvió cualquier duda tras su reciente sequía goleadora. Este lunes 4 de mayo, el atacante del Sporting de Lisboa firmó un partido con un gol y dos asistencias en la victoria 5-1 sobre el Vitória Guimarães, en el Estadio José Alvalade.

El partido comenzó con dominio del Sporting y rápidamente encontró recompensa. Apenas al minuto 9, en una jugada de laboratorio tras un tiro libre, Suárez apareció en el segundo palo y asistió de cabeza a Gonçalo Inácio, que definió para abrir el marcador.

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El delantero selló su séptimo pasegol del delantero en lo que va de la Liga de Portugal - crédito SportTV

El delantero colombiano no solo participó en la finalización, sino también en la construcción del juego. Al minuto 24, interceptó un balón en zona media y lideró una transición rápida que terminó en el segundo gol. Tras una combinación con Morita, Daniel Bragança definió con calidad al picar el balón sobre el portero Charles Silva, ampliando la ventaja a 2-0.

Antes del descanso, el Sporting prácticamente sentenció el compromiso. El uruguayo Maxi Araújo aprovechó un pase largo, eludió a la defensa con una acción individual dentro del área y marcó el 3-0, dejando al Vitória sin capacidad de reacción.

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El delantero de la selección Colombia selló su sexto pasegol del delantero en lo que va de la Liga de Portugal - crédito SportTV

En la segunda parte, el Sporting administró el ritmo del partido y aprovechó los espacios. Fue entonces cuando apareció nuevamente Luis Javier Suárez. En el minuto 61, el atacante colombiano recibió un pase en profundidad y definió con serenidad en el mano a mano ante el arquero para marcar el cuarto gol del encuentro.

Con esta anotación, Suárez alcanzó los 26 goles en la Liga Portugal, consolidándose como uno de los máximos goleadores del torneo y confirmando su papel como referencia ofensiva del equipo lisboeta.

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Pero su influencia no terminó ahí. En el minuto 74, volvió a asistir, esta vez a Luís Guilherme, que anotó el quinto tanto del Sporting para cerrar una goleada contundente que reflejó la superioridad del equipo local.

El Vitória Guimarães apenas pudo descontar en el minuto 85 tras un autogol de Debast, que selló el 5-1 definitivo en el marcador.

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Recuperación clave tras la sequía

La actuación de Suárez llega en un momento importante de la temporada. En la jornada anterior ante el Tondela, el colombiano había dejado atrás una racha de ocho partidos sin marcar, incluyendo compromisos con la selección Colombia en amistosos frente a Croacia y Francia.

Con este rendimiento, el delantero nacido en Santa Marta llega a 50 partidos con el Sporting de Lisboa, en los que acumula 35 goles, consolidándose como una de las piezas más determinantes del proyecto deportivo del club.

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Reconocimiento del cuerpo técnico

Tras el encuentro, el técnico del Sporting, Rui Borges, elogió el trabajo colectivo y destacó la importancia del grupo en el rendimiento individual de sus jugadores:

“Es la influencia de todos, no solo la del entrenador. Necesito a los jugadores, y son ellos quienes me hacen ser el entrenador que soy; les doy todo el crédito. Conozco al fantástico grupo que tengo, y las cosas no siempre salen como queremos, pero nunca dejan de ser los mismos y siempre quieren hacerle justicia al Sporting”, dijo Borges.

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Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, celebrando una de sus anotaciones con Sporting de Portugal - crédito @luissuarez.26/Instagram

Tabla de posiciones de la Liga Portugal

A falta de dos fechas para el cierre de la Liga Portugal, el Sporting alcanzó los 76 puntos y empató en la segunda posición con el Benfica, donde también milita el colombiano Ríchard Ríos. Sin embargo, el título ya tiene dueño y es el Porto, que se consagró campeón el pasado sábado tras vencer 1-0 al Alverca y llegar a 85 unidades, una diferencia inalcanzable para sus perseguidores. Así está la parte alta del campeonato: