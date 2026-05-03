Colombia

La ‘influencer’ Valentina Mor fue arrestada por la Policía de Medellín luego de un presunto intento de hurto: esto se sabe

El operativo realizado en el barrio Colón de la capital antioqueña se produjo luego de una serie de denuncias que apuntaban a retiros de dinero sospechosos

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Foto: Instagram @ValentinaMorOficial19
Foto: Instagram @ValentinaMorOficial19

Durante la tarde del sábado 2 de mayo se produjo el arresto de Valentina Mor, celebridad de internet venezolana en Medellín, luego de ser señalada por un presunto intento de hurto a un ciudadano extranjero.

La intervención policial se realizó en el barrio Colón, en la comuna 10 de Medellín, tras una serie de denuncias sobre gastos irregulares con las tarjetas de crédito de la víctima, presuntamente sustraídas por Valentina. Sin embargo, en el momento de los hechos, la víctima no presentó una denuncia formal en su contra, motivo por el que no se presentaron cargos por parte de las autoridades.

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Al momento del arresto, la creadora de contenido fue ubicada junto a dos hombres, quienes mostraban señales de embriaguez mientras el vehículo en que viajaban fue inmovilizado por funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Debido a los riesgos contra la integridad de los involucrados y de Valentina en particular, debido a los reportes de que varios habitantes del barrio Colón intentaron agredirles, los agentes tomaron la decisión de trasladarlos al Centro de Traslado por Protección y así salvaguardar su integridad.

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La influenciadora venezolana fue señalada de intentar robar a un extranjero. Sin embargo, no se presentaron cargos en su contra - crédito @kesedice/X

Estado actual de la investigación y proceso judicial

El proceso penal se encuentra en su etapa inicial, de acuerdo con lo informado por El Heraldo y El Colombiano. Las autoridades investigan el grado de responsabilidad de la implicada en el presunto delito de hurto, mientras se verifica el monto exacto y los detalles de las transacciones asociadas al caso.

Hasta ahora, Valentina Mor permanece bajo custodia judicial mientras los organismos competentes colectan pruebas y analizan los movimientos bancarios notificados por la víctima. Una vez concluidos estos análisis, se decidirá si existen elementos suficientes para continuar formalmente con el proceso penal.

La identidad y la situación jurídica de los dos hombres que la acompañaban no han sido reveladas.

Testigos insistieron ante las autoridades en la posible comisión del hurto, aunque remarcaron que “al momento del procedimiento, ninguna persona interpuso denuncia formal”, aclara El Tiempo. La Policía se mantiene en el sector para recopilar más testimonios y prevenir incidentes adicionales, mientras la ausencia de denuncia formal representa uno de los principales desafíos para la continuidad del proceso penal.

El hecho se produjo tres días después de un atraco ocurrido en la noche del miércoles 29 de abril en el sector del Estadio, que terminó con dos presuntos delincuentes muertos y otro más herido.

De acuerdo con el reporte preliminar, el episodio se registró hacia las 8:00 p. m., cuando un uniformado del Ejército, que se encontraba de civil y se movilizaba en su motocicleta por una zona de Laureles, fue interceptado por dos motocicletas con varios hombres que pretendían despojarlo de sus pertenencias y del vehículo.

Ante la situación, el soldado hizo uso de su arma de propiedad, la cual contaba con los permisos correspondientes, y disparó contra los presuntos asaltantes. En el lugar murieron dos de los atacantes, mientras que un tercero resultó herido.

“Aquí hay seguridad jurídica para la fuerza pública, y lo único que tienen los bandidos seguros es que los vamos a perseguir y van a ser o capturados o van a ser dados de baja. No murieron dos ciudadanos cualquiera, murieron dos bandidos”, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Antecedentes y recorrido público de Valentina Mor

Imágenes: capturas de pantalla
Imágenes: capturas de pantalla

Valentina Mor es conocida por ser venezolana y por su ascenso como creadora de contenido viral en Colombia. Ganó notoriedad durante la pandemia por covid-19, tras difundir un video en el que, mediante una entrevista usando acento paisa, aseguraba ser de Medellín; más tarde aclararía su origen venezolano, según El Colombiano.

No es la primera vez que enfrenta señalamientos por hurto: en 2023, cámaras de seguridad de un hotel en Cartagena la captaron junto a un hombre entrando a habitaciones con una maleta y, en ese incidente, desaparecieron un computador y un reloj valorado en 5 millones de pesos. Este antecedente ha amplificado el interés público y judicial sobre el caso actual.

A pesar de su relevancia digital y de los episodios judiciales previos, el caso más reciente se encuentra en manos de las autoridades, que continúan con la evaluación de las pruebas para determinar si existen fundamentos legales para avanzar en el proceso penal.

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