Justicia Penal Militar confirmó condena del sargento Cuello Roqueme por abandonar su puesto para beber alcohol durante alerta por terrorismo en 2025

El fallo más reciente establece la responsabilidad del militar tras haberse ausentado de sus funciones en un contexto de crisis de seguridad en el departamento del Chocó, semanas después de un prolongado proceso judicial - crédito prensa Fuerzas Militares

La reciente decisión de la Justicia Penal Militar confirmó la condena al sargento Luis Guillermo Cuello Roqueme por el delito de abandono del puesto en el cantón militar de Quibdó, en el departamento del Chocó

El sargento Cuello Roqueme fue condenado porque, durante su turno como comandante de guardia, se ausentó de sus funciones tras consumir alcohol en su periodo de descanso y no reincorporarse a su puesto. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de abril de 2025, agravados por el contexto de orden público en el Chocó, según información de Semana.

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Detalles del abandono del puesto en el Cantón Militar el Caraño

De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio mencionado, el militar asumió el turno como comandante de guardia en el Cantón Militar el Caraño el 23 de abril de 2025 a las 7:00 a. m. con término previsto a la misma hora del día siguiente.

El servicio se mantuvo con normalidad hasta las 7:00 p. m., cuando el sargento entró en periodo de descanso. La orden establecía que debía regresar a la 1 de la madrugada del 24 de abril. No obstante, Cuello Roqueme optó por consumir bebidas alcohólicas durante el receso. Según la sentencia, “dado el periodo de descanso otorgado dentro del turno, entre las 7:00 p.m. del 23 de abril de 2025 y la 1:00 a.m. del 24 del mencionado mes y año, el sv Cuello Roqueme decidió consumir bebidas alcohólicas”.

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Desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. Cuello Roqueme estuvo cerca al recinto de la guardia, dentro de un vehículo Renault Logan, en compañía del Sargento Chanagá, pero no reasumió el mando ni sus funciones. La ausencia se consideró especialmente grave por la permanente crisis de orden público en el departamento del Chocó.

La condena y los argumentos de la Justicia Penal Militar

El proceso culminó con la ratificación de la condena en segunda instancia por parte del Tribunal Superior Militar y Policial, encabezado por el coronel Roberto Ramírez García, como magistrado del caso.

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La Corte Constitucional confirmó el 9 de marzo de 2026 la sentencia condenatoria dictada en primera instancia. La base legal se sustentó en el artículo 105 de la Ley 1407 de 2010, que sanciona el abandono de puesto en contextos agravados por situaciones de riesgo.

El tribunal tuvo en cuenta la gravedad del entorno y la responsabilidad especial del mando en ese contexto.

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Según el fallo, la conducta del sargento representó una falta grave a la disciplina y a los protocolos militares vigentes. La decisión dejó en firme la condena y la responsabilidad penal de Cuello Roqueme.

La Justicia Penal Militar reafirmó la importancia de la disciplina y vigilancia constante de los uniformados en zonas afectadas por la violencia. La sentencia, confirmada en todas las instancias, fijó un precedente sobre la obligación de los militares de mantener sus deberes, incluso en circunstancias adversas.

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