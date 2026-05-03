Colombia

Abelardo de la Espriella le toma ventaja a Paloma Valencia y disputaría una segunda vuelta contra Iván Cepeda, según encuesta del Centro Nacional de Consultoría

El sondeo también evidenciaría un posible empate técnico entre el senador del Pacto Histórico y la aspirante del Centro Democrático en una hipotética segunda vuelta

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El candidato del Pacto Histórico se consolida como el candidato más respaldado de la ciudadanía para la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram
El candidato del Pacto Histórico se consolida como el candidato más respaldado de la ciudadanía para la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

A falta de cuatro semanas para que los colombianos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la nación, se conoció una nueva encuesta que midió la intención de voto de los ciudadanos.

El más reciente sondeo fue elaborado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, en la que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera la intención de voto con el 37,2%, creciendo tres puntos porcentuales frente a la medición realizada en marzo del año en curso.

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En segundo lugar, aparece Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, con el 20,4% de intención de voto, superando a Paloma Valencia, senadora y candidata del partido Centro Democrático —quien registra 15,6%—, ubicándose en la tercera posición.

El resultado genera incertidumbre sobre el pase de candidatos de derecha a la segunda vuelta, un escenario que muchos consideraban resuelto hace solo un mes. En la medición de marzo, los datos eran diferentes: Valencia alcanzaba 22,2% y De la Espriella se mantenía en 15,4%, lo que la posicionaba como principal retadora interna.

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En un eventual balotaje, Cepeda supera tanto a De la Espriella como a Valencia, aunque la diferencia ha disminuido respecto a las encuestas previas - crédito Nathalia Angarita/Reuters
En un eventual balotaje, Cepeda supera tanto a De la Espriella como a Valencia, aunque la diferencia ha disminuido respecto a las encuestas previas - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Posteriormente, lejos de los tres punteros, aparece el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, ubicándose en la cuarta posición con 2,7% de respaldo, seguida de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el empresario Santiago Botero, en el quinto y sexto lugar, ambos con el 1,5% de intención de voto, respectivamente.

Después de estos candidatos, la encuesta ubica al resto de aspirantes a la Presidencia en este orden:

  • Mauricio Lizcano: 0,5%
  • Carlos Caicedo: 0,4%
  • Sondra Macollins: 0,3%
  • Luis Gilberto Murillo: 0,3%
  • Miguel Uribe Londoño: 0,2%
  • Gustavo Matamoros: 0,1%
  • Roy Barreras: 0,1

Otro factor destacado por la encuesta publicada por Cambio es el elevado porcentaje de voto en blanco: 8,3% de los encuestados expresaron esta preferencia. Ese mismo porcentaje tiene la opción de la ciudadanía que aún no decide por cuál inclinarse de los trece aspirantes.

Mientras que el 2,3% de los ciudadanos manifestó que no votará por ninguno de los postulantes a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Caricatura de Paloma Valencia corriendo delante de Abelardo de la Espriella en una pista atlética, con Iván Cepeda de pie al margen y público en gradas.
La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría muestra a Abelardo de la Espriella como el principal candidato de derecha con 20,4% de intención de voto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Segunda vuelta presidencial

En los escenarios de una eventual segunda vuelta presidencial, que se celebraría el 21 de junio, tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia obtienen cifras similares frente al candidato del Pacto Histórico.

El abogado alcanza 37,9%, mientras que la senadora registra 40%. En ambos casos, Iván Cepeda vence a sus dos contendientes, con 46,4% frente al abogado y 44% frente a la senadora del Centro Democrático, respectivamente.

De igual manera, la encuesta reveló otros escenarios en los que el candidato del Pacto Histórico se enfrentaría con el resto de competidores por la Casa de Nariño.

- crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook
La candidata del Centro Democrático se acerca al senador del Pacto Histórico y roza un empate técnico en una segunda vuelta - crédito @SenadoGovCo/X - Paloma Valencia/Facebook

Ante Sergio Fajardo, el congresista del oficialismo —registrando el 46,2%— superaría sin dificultades al exalcalde de Medellín, que solo tendría el 31,5% de apoyo ciudadano.

En un posible enfrentamiento contra Claudia López, Iván Cepeda tendría el 46,5% de apoyo, frente al 24,9% que tendría la exalcaldesa de Bogotá, respectivamente.

En cuanto a la posibilidad de enfrentarse a Roy Barreras, el senador progresista no tendría problemas en imponerse a su excompañero legislativo, logrando el 51% de respaldo ante un 17,7% que tendría el expresidente del Congreso.

Iván Cepeda también resultaría vencedor en el mismo escenario ante Miguel Uribe Londoño (48,8% vs. 25,5%), Mauricio Lizcano (49,9% vs. 17,2%) y Luis Gilberto Murillo (50,5 vs. 16,0%), respectivamente.

Iván Cepeda superaría sin dificultades a Sergio Fajardo en un hipotético escenario de segunda vuelta - crédito Colprensa
Iván Cepeda superaría sin dificultades a Sergio Fajardo en un hipotético escenario de segunda vuelta - crédito Colprensa

Ficha técnica

El sondeo fue realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), encomendada por Cambio Comunicaciones SAS., donde entrevistó a 2.157 personas en 56 municipios de Colombia en la que se indagó sobre la intención de voto de los ciudadanos con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

El diseño estadístico alcanzó un nivel de confianza global del 95% y presenta un margen de error del 3,0%. Las entrevistas fueron presenciales y no incluyeron incentivos ni imputación de respuestas.

El cuestionario exploró la preferencia electoral para la Presidencia y Vicepresidencia, así como la imagen y percepción de Gustavo Petro, actual mandatario de los colombianos.

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Encuesta CNCIván CepedaAbelardo de la EspriellaPaloma ValenciaColombia-Noticias

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