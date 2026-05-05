Colombia

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”

Las imágenes de la famosa actriz se llenaron de comentarios de apoyo por parte de sus amigos del gremio, que no dudaron en desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida y pedirle más actualizaciones de su estado

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La famosa se ve muy feliz con su embarazo - crédito Lina Tejeiro / Instagram
La famosa se ve muy feliz con su embarazo - crédito Lina Tejeiro / Instagram

Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas en el territorio nacional por su espontaneidad y gran sonrisa, por lo que se destaca no solo en redes sociales, sino entre sus amigos del gremio y aquellos que no están cerca de las pantallas. Precisamente, su apoyo ha quedado demostrado desde que anunció oficialmente su embarazo con un video publicado el 30 de abril de 2026.

Desde ese momento, sus seguidores empezaron a preguntarse cuántos meses tenía de embarazo y quién era el padre del bebé, inquietudes que continúan viralizándose a través de las diferentes plataformas digitales en las que la famosa cuenta con una gran cantidad de fanáticos.

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Ante estas dudas, la famosa respondió con una nueva publicación durante la tarde del 4 de mayo. Se trata de varias fotografías de su etapa como mamá, en las que muestra cómo vive su día a día disfrutando cada instante con la vida que está creciendo en su cuerpo.

En las imágenes se muestra muy sonriente en su casa, su trabajo y hasta en sus días de descanso, por lo que demuestra que es una recopilación de las últimas semanas. Además, no dudó en compartir fotografías de sus mascotas muy cerca de su pancita, lo que demuestra que también se están acoplando a su etapa como madre.

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La actriz y empresaria se ha dedicado a disfrutar de esta nueva etapa de su vida - crédito Lina Tejeiro / Instagram
La actriz y empresaria se ha dedicado a disfrutar de esta nueva etapa de su vida - crédito Lina Tejeiro / Instagram

El carrusel de imágenes fue compartido con el texto: “Dijo que lo mejor venía en camino. Que entendiera la magia que trae respirar. Que saber esperar trae tranquilidad…”, un mensaje espiritual que demuestra la felicidad del proceso que está atravesando en este instante de su vida, a sus 34 años.

Sus seguidores llenaron la publicación de likes y comentarios positivos en pocos segundos, demostrando que están atentos a sus actualizaciones, pues la consideran una de las famosas más queridas de la farándula colombiana.

Entre los comentarios de sus colegas se destaca el de Juan Pablo Barragán: “Para ti solo amor y cosas bonitas. Siempre te abrazo y te deseo lo mejor de lo mejor”.

El gremio de los creadores de contenido, que también son muy cercanos a Tejeiro, le dejaron mensajes de amor; la influenciadora Pautips le escribió: “Felicidades, Linis” y La Mafe Méndez le dijo: “Lina, Dios mío. Dios míoooo! Millones de bendiciones a ti y a bebé”, demostrando el aprecio que sienten por la famosa y los mejores deseos que le expresan en esta nueva etapa.

Otro de los mensajes que llamó la atención fue el de la mamá de la actriz que le comentó: “Te llegó el papel más importante de tu vida, algunas veces antagonista, otras protagonista, muy rara vez detrás de cámaras, pero lo único cierto es que vas a tener al director de tu vida. El libreto nunca estará escrito, todo es en vivo y al aire. Acá estaré siempre. Los amooo”.

La famosa compartió momentos con sus mascotas que también se están acoplando a su pancita - crédito Lina Tejeiro / Instagram
La famosa compartió momentos con sus mascotas que también se están acoplando a su pancita - crédito Lina Tejeiro / Instagram

Entre los mensajes de los seguidores se destacan algunos como: “Es que te ves perfectamente hermosa con esa pancita, la felicidad al 1000 se te nota”, “Lo máximo! Vivir esa etapa en la tranquilidad y plenitud 😍🥰✨ los mejores deseos”, “Porque en tu forma de sentir, de cuidar y de dar, ya se nota la grandeza de la madre que serás… Muchas felicidades” y “Te luce esa barriguita, y esooo aliméntate muy bien”, refiriéndose a los platos de comida que compartió y que demuestran que sus antojos son muy sanos.

Sus seguidores afirman que luce más hermosa en esta etapa - crédito Lina Tejeiro / Instagram
Sus seguidores afirman que luce más hermosa en esta etapa - crédito Lina Tejeiro / Instagram

Otros de sus fieles fanáticos destacaron que la actriz lucía hermosa con mensajes como: “Estás más preciosa que nunca ✨el brillo de esa carita de felicidad no te lo da ningún glow definitivamente 😍 amo verte en esta faceta Tejeiro” y “El glow up en el embarazo sí existe”.

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