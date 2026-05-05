Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”

El directivo es uno de los nombres más criticados desde su llegada al "Poderoso de la Montaña" - crédito Dimayor

Independiente Medellín quedó eliminado de las finales de la Liga BetPlay tras perder por 2-1 ante Águilas Doradas, el 3 de mayo de 2026.

Pero, tras finalizar el partido, la polémica se avivó cuando el dueño del “Poderoso de la Montaña”, Raúl Giraldo, salió del campo de juego con molestia y enviando mensajes de provocación hacía los hinchas que se encontraban en el estadio Atanasio Girardot.

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Los gestos generaron el rechazo de los hinchas y de la prensa deportiva. Ante la situación, el 4 de mayo de 2026, Giraldo ofreció disculpas públicas a los fanáticos por medio de las redes sociales del Medellín.

Raúl Giraldo es el dueño y máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín hace 12 años - crédito DIM

Después de la polémica, el 4 de mayo de 2026, Javier Hernández Bonnet se pronunció en Blog Deportivo, de Blu Radio, sobre lo ocurrido con Raúl Giraldo en el Atanasio Girardot y dirigió sus críticas a los dirigentes del fútbol colombiano.

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“La situación actual muestra una pobreza y una pequeñez intelectual en la gestión del fútbol que genera tristeza. Los veteranos tuvimos la oportunidad de compartir y dialogar con personas que poseían sabiduría y autoridad para tomar decisiones y conducir el destino del fútbol como industria. Hoy, lo que vemos es motivo de vergüenza. Lo digo con nombre propio: Raúl Giraldo, acostumbrado a otros escenarios y exitoso en otros ámbitos, al igual que Tulio, pero creo que ambos se equivocaron de lugar”, dijo.

En su crítica, Hernández Bonnet explicó que existe un tipo de “deterioro” en el comportamiento de los dirigentes del fútbol colombiano, comparando los tiempos de los antiguos directivos con los actuales:

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“Hace no mucho tiempo, y sin mencionar nombres para no involucrar a nadie —pues aún quedan algunos sobrevivientes de una época pasada y gloriosa llena de ideas en el fútbol colombiano—, se proponían iniciativas en las asambleas. Llegamos a la conclusión, que ayer les anticipé brevemente: la dirigencia colombiana realmente se ha deteriorado. No es lo mismo asistir hoy a una reunión en la Dimayor que hacerlo años atrás. En ese entonces, los periodistas podíamos participar, grabar y acompañar el evento, incluso en asambleas informales. Se compartían ideas, se debatía abiertamente y se tomaban decisiones relevantes que transformaron la estructura del fútbol colombiano", dijo.

Agregó también que comparado cómo ocurría en el pasado cuando dirigentes como Alfonso Senior, Jaime Castro, León Londoño Tamayo, Alex Gorayeb y Jorge Correa Pastrana entre otros, los periodistas tenían una participación para cubrir dichos eventos, pero que hoy no se puede hacer:

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“Hoy, en cambio, participar en una asamblea de la Dimayor es distinto. Lo digo con respeto hacia las personas, no por su capacidad intelectual, sino por quienes son. Puede haber personas muy adineradas, pero con poca visión para orientar esta industria hacia el lugar que merece. El fútbol es una fuente de satisfacción colectiva: ver un torneo bien organizado y con buen nivel técnico inspira a los niños y fortalece el deporte. Sin embargo, la fuga de talentos es evidente. Ahora, cuando se habla de fútbol en cualquier parte, se mencionan equipos como Real Madrid, Barcelona o Manchester, pero no se habla de los equipos colombianos porque, lamentablemente, no hay mucho que destacar”, explicó.

Las disculpas de Raúl Giraldo tras lo sucedido con los hinchas de Independiente Medellín

Raúl Giraldo, máximo accionista del Medellín, se fue del estadio encarando a los fanáticos, mientras que Daniel Cataño perdía perdón por la eliminación del equipo - crédito @soylayosorio/X

Deportivo Independiente Medellín afronta una década sin títulos y una creciente tensión institucional tras la eliminación en la Liga BetPlay 2026-I, escenario en el que Raúl Giraldo, máximo accionista, acaparó el centro de la polémica por sus gestos provocativos en el estadio Atanasio Girardot, provocando una dura reacción de la hinchada y profundizando la crisis de credibilidad dirigencial. Esta situación evidencia la fractura entre la cúpula directiva y la afición en un club que, además, acumula 13 subcampeonatos y tendrá que afrontar sus compromisos internacionales sin clima de estabilidad.

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El episodio se produjo tras la derrota por 2-1 ante Águilas Doradas, que costó al DIM la clasificación al grupo de los ocho mejores, dejando al equipo en la casilla 11 con 26 puntos, dos menos que Internacional de Bogotá, el último en conseguir boleto a la fase final.

En las imágenes, Didier Moreno, capitán del equipo, intentó persuadir a Giraldo para detener estos gestos y acelerar su salida, sin éxito. Daniel Cataño, también jugador, procuró sumarse a los intentos de mediación, pero Giraldo apartó a ambos. El registro concluye con Daniel Cataño disculpándose ante los seguidores, gesto que contrastó con la actitud del máximo directivo.

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Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM durante los últimos años, se pronuncia sobre los actos después del partido ante Águilas Doradas - crédito DIM

Tras lo ocurrido, el 4 de mayo de 2026, el máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín, Raúl Giraldo, presentó su renuncia como representante legal de la institución tras la eliminación del club frente a Águilas Doradas en el cierre de la Liga BetPlay 2026-I, un episodio que desató controversia por la conducta exhibida por Giraldo hacia la hinchada. Esta decisión, anunciada por el propio dirigente a través de un video emitido por el club, marca una transformación relevante en la estructura ejecutiva del equipo y busca restaurar la estabilidad tras días de tensiones internas y pública.

Durante su aparición, Giraldo se disculpó públicamente por su comportamiento en el estadio Atanasio Girardot, donde tras la derrota del equipo fue captado mostrando billetes y levantando el puño en repetidas ocasiones en dirección a la tribuna. En palabras del propio dirigente:

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“Es para ofrecerles disculpas por mi mal comportamiento ayer en el partido. Esta no es mi forma de actuar, siempre he tenido respeto con una hinchada tan valiosa, que son mis hermanos, que siempre he estado pendiente de ellos, los he valorado”, afirmó Giraldo.

Giraldo, quien en su mensaje recordó: “Llevo 12 años trabajando para que esta institución eche para adelante. Mil disculpas, por este motivo daré un paso a un costado buscando que llegue alguien con muchas ideas para que esta institución siempre sea grande”, continuará como accionista principal, con derechos económicos y poder de voto en el rumbo del club. Su retirada de la representación legal apunta a facilitar la continuidad de la gestión institucional en un entorno de mayor serenidad y confianza.

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