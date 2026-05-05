Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford

Maluma departs Mark Hotel, during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

La Met Gala 2026 en Nueva York confirmó a Maluma como el principal referente colombiano en una de las citas más influyentes del calendario internacional de la moda.

El evento, realizado el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte, reunió a figuras globales bajo el concepto “Costume Art”, una consigna que exploró el vestuario como arte y punto de encuentro entre tendencias, historia y cultura visual. El cantante paisa volvió a destacarse como el rostro colombiano en la gala, consolidando una presencia que ya suma seis participaciones desde 2019.

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En medio del revuelo y la viralidad del evento, el cantante de Felices los 4 se tomó el momento de compartir en sus redes sociales cómo fue el detrás de cámaras de su preparación para la gala. Los detalles los reveló por medio de un post en su cuenta de Instagram junto al diseñador colombo-francés Haider Ackermann, quien se encargó del diseño que llevó.

El artista compartió en redes sociales el detrás de cámaras de su preparación para el evento, mostrando su trabajo junto al diseñador Haider Ackermann - crédito @maluma / Instagram / Captura de pantalla

Maluma compartió en sus redes sociales un mensaje en el que resaltó el trabajo colectivo detrás de su presencia en la Met Gala: “La historia se escribe en equipo ⭐️ Gracias a TODOS, hoy y SIEMPRE”. El mensaje acompañó un carrusel de imágenes tomadas en un hotel de Nueva York, donde se observa al artista preparándose para la gala. En la primera fotografía, Maluma posa únicamente con el pantalón de su traje, dejando el torso al descubierto y mostrando parte del proceso previo a su aparición en la alfombra roja.

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Las siguientes imágenes mostraron cómo Haider Ackermann se ocupó de ajustar cada detalle del vestuario de Maluma. El artista compartió también el proceso de estilismo, donde eligió llevar el cabello completamente hacia atrás, lo que reforzó la estética elegante seleccionada para la gala. Además, en la publicación se apreció la aplicación de un maquillaje discreto y la elección de los accesorios que completaron su conjunto.

Entre las opciones consideradas para la gala, Maluma se probó un blazer blanco antes de decidirse por el conjunto negro que llevó a la alfombra roja - crédito @maluma/ Instagram - captura de pantalla

Otra de las imágenes reveló que Maluma consideró varias opciones para su aparición en la gala. En una de las fotografías del carrusel, que sumó miles de reacciones, se lo vio probándose un blazer completamente blanco horas antes del evento, distinto al conjunto negro con detalles brillantes que finalmente eligió para la alfombra, por lo que la opción blanca fue descartada.

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Los accesorios de lujo, como anillos de diamantes y un reloj exclusivo, completaron el look que el artista mostró en su publicación - crédito @maluma/ Instagram

La publicación también permitió observar los accesorios de lujo que complementaron el look, como varios anillos de diamantes y un reloj exclusivo. Finalmente, el colombiano presumió en la publicación el resultado de horas de trabajo junto al diseñador Haider Ackermann y la marca Tom Ford.

Para el resultado final que llevó a la edición 2026 de la Met Gala, Maluma eligió una chaqueta de silueta clásica con solapa ancha y terminación en pico, confeccionada en tejido satinado que contrastaba con el resto del diseño. El frente de la prenda exhibía una textura brillante que reflejaba la luz, generando destellos similares a los de las lentejuelas o hilos metálicos.

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El look elegido destacó por una chaqueta negra con solapa ancha en tejido satinado y detalles brillantes en el frente - crédito @maluma / Instagram captura de pantalla

En la parte central del torso, el diseño incorporaba una banda satinada inspirada en los fajines de la sastrería tradicional, un detalle que añadía un corte visual distintivo y acentuaba la elegancia del conjunto. El pantalón, en el mismo tono negro, destacaba por su línea recta y la ausencia de ornamentos, lo que aportaba equilibrio y sobriedad al look final.

La presencia colombiana en la Met Gala ha ido en aumento durante los últimos años. Además de la trayectoria de Maluma, otros artistas nacionales han logrado posicionarse en la exclusiva alfombra del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. J Balvin, Karol G y Shakira forman parte de esa lista de figuras que han representado a Colombia en el principal escaparate de la moda internacional.

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Karol G debutó en la Met Gala 2024 con un vestido de Marc Jacobs inspirado en el mundo de las hadas y detalles de cristales - crédito REUTERS/Andrew Kelly

Karol G debutó en la Met Gala en 2024 con un vestido diseñado por Marc Jacobs. La prenda, en tono nude y cubierta de cristales, incorporaba detalles inspirados en el universo de las hadas, como prótesis de orejas que simulaban una apariencia de elfa. La cantante completó su estilismo con una melena rubia platinada y una tiara de diamantes, logrando una imagen que captó la atención mediática. Aunque su presencia se esperaba para 2025, finalmente no asistió por compromisos profesionales.

En esa misma edición de 2024, Shakira asistió por primera vez al evento, luciendo un vestido rojo de Carolina Herrera con mangas abullonadas y una cola pronunciada, acompañado de joyería plateada. De acuerdo con Colombia One, la artista regresó en 2025 con un vestido rosa de Prabal Gurung, de silueta ceñida y detalles laterales, junto a un collar de piedra rosa que realzó el conjunto.

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Shakira asistió por primera vez en 2024 con un vestido rojo de Carolina Herrera y en 2025 optó por un diseño rosa de Prabal Gurung - crédito REUTERS/Andrew Kelly

J Balvin se volvió un constante en la gala. En 2025, el cantante llegó junto a Valentina Ferrer y eligió un conjunto rosa de Marc Jacobs con cortes futuristas y estructura marcada, lo que lo ubicó entre los mejor vestidos de la noche. En años anteriores, Balvin ha apostado por propuestas innovadoras y colaboraciones con diseñadores de renombre, consolidando su reputación como referente de la moda urbana en escenarios internacionales.