Fuerte accidente en Paratebueno, Cundinamarca, acabó con una familia completa y generó retrasos en la movilidad

En las imágenes compartidas por los testigos se observa la presencia de cuatro cuerpos dentro del automóvil siniestrado y líquido derramado sobre el asfalto - crédito Cortesía

Un choque entre un vehículo particular y un bus intermunicipal en la vía Paratebueno, Cundinamarca, dejó como saldo la muerte de cuatro personas, miembros de una misma familia. El hecho desató el caos y una emergencia vial que obligó a restringir la circulación en el corredor que conecta con el departamento del Meta.

La magnitud del impacto ocurrido el 3 de mayo de 2026 quedó evidenciada en imágenes que tomaron los transeúntes en el lugar, lo que llevó a que se realizara el cierre parcial de la ruta mientras agentes de la Policía de Tránsito y personal de criminalística ejecutaban los procedimientos de levantamiento.

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Entre las víctimas está una menor de edad y sus padres, de acuerdo con datos proporcionados por las autoridades de tránsito, que confirmaron que todos los ocupantes del vehículo fallecieron debido a la gravedad del choque. Inicialmente se manejó la versión de que la menor había sobrevivido, pero esta información fue descartada más tarde tras la inspección en el sitio.

Los registros audiovisuales aportados por testigos de los hechos muestran que el vehículo particular resultó casi destruido en su parte delantera, al quedar debajo del bus implicado.

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Las circunstancias exactas del siniestro continúan bajo investigación por parte de la Policía de Tránsito y Transporte, que se encuentra verificando si se trató de una invasión de carril, un fallo mecánico o el resultado de condiciones climáticas adversas que podrían haber afectado la visibilidad en la región oriental durante la jornada.

En las imágenes quedó registrada la magnitud de la tragedia - crédito Captura de video / Cortesía

Una familia completa murió en el accidente

Sobre las 6:06 p. m., el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció sobre lo ocurrido, asegurando que las cuatro personas que se movilizaban por la concurrida vía fallecieron en el lugar de los hechos.

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“Lamentamos el siniestro vial con víctimas fatales en el sector La Europa, municipio de Paratebueno, que deja cuatro personas fallecidas. El caso es atendido por unidades de la Dirección Tránsito y Transporte de la Policía Nacional”, expresó el mandatario departamental.

Reporte oficial de la Gobernación de Cundinamarca - crédito Jorge Emilio Rey / X

El choque ocurrido en la jornada del domingo 3 de mayo impactó de manera directa en la circulación sobre la ruta hacia el oriente colombiano. Este evento generó congestión y largas demoras en el corredor vial, ya que solo se permitió el paso habilitado por un carril mientras los automotores siniestrados eran retirados y los cuerpos trasladados a Medicina Legal.

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Ante la gravedad del caso, el gobernador pidió prudencia en la vía: “Hacemos un llamado a todos los conductores a extremar las medidas de precaución, respetar las normas de tránsito y evitar excesos de velocidad”.

Varios accidentes similares tienen en alerta a las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una segunda emergencia vial se presentó en la misma jornada en la vía que une Soacha con Mesitas del Colegio, en el sector conocido como El Charquito, cerca de la Estación de Bombeo del Embalse del Muña. En este caso, dos vehículos particulares resultaron con daños severos.

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Según informaron las autoridades de tránsito, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, aunque el suceso provocó el cierre total temporal de esta transitada carretera, afectando así a cientos de personas que regresaban a Bogotá como parte del Plan Retorno.

De acuerdo con información oficial, horas más tarde se intentó restablecer el paso: “Los vehículos hace unos minutos fueron movidos a un costado y el tráfico fluye solo por un carril. La Policía de Carreteras atiende la situación y trabaja en el retiro total de los vehículos involucrados”.

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La situación crítica se generó el día en el que se proyectó el ingreso de más de 24.000 vehículos únicamente por la Autopista Sur durante el plan de retorno dominical, según lo informó Jorge Emilio Rey, que indicó que sectores como Maiporé y 3M en Soacha enfrentan restricciones a dos carriles debido a las obras de TransMilenio, lo que incrementó de forma significativa los tiempos de espera para los viajeros.

Las autoridades piden a los conductores tener precaución en las vías - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para mitigar el impacto del caos vehicular, las autoridades de tránsito habilitaron desvíos aleatorios en la zona de Mondoñedo y dispusieron un carril reversible continuo entre Apulo y el municipio de Mosquera en la vía Mosquera–Girardot.

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Por ahora, el llamado a la precaución se mantiene, dado que persiste la posibilidad de lluvias que podrían dificultar la movilidad en los diferentes tramos de ingreso a Bogotá.