Colombia

Haider Ackermann, el colombiano que llegó a Tom Ford y deslumbró en la Met Gala 2026 con 'looks' que conquistan a las celebridades

El diseñador colombiano se estrenó como director creativo de la casa de modas y logró que figuras como Maluma, Rebecca Hall y Teyana Taylor brillaran en la alfombra del MET con sus impactantes creaciones

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Haider Ackermann, el colombiano que destaca en el mundo de la alta costura, ha marcado un camino imparable hasta convertirse en director creativo de Tom Ford - crédito REUTERS/Aude Guerrucci
Haider Ackermann, el colombiano que destaca en el mundo de la alta costura, ha marcado un camino imparable hasta convertirse en director creativo de Tom Ford - crédito REUTERS/Aude Guerrucci

La casa de moda Tom Ford anunció que el colombiano Haider Ackermann asumiría el cargo de director creativo, tras la salida de Peter Hawkings el 4 de septiembre de 2024.

Ackermann, nacido en Bogotá y nacionalizado francés, ya había sido evaluado para liderar otras grandes firmas como Chanel, lo que resaltaba el alcance de su reputación en el imponente círculo de la moda a nivel internacional.

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La noticia fue difundida por Ackermann a través de su cuenta de Instagram, donde declaró: “Con tremendo orgullo buscaré honrar el legado de Tom Ford, un hombre al que he admirado durante mucho tiempo y que tengo el máximo respeto”.

A su vez, el diseñador y cabeza de la casa de modas Tom Ford expresó admiración por la labor de Ackermann y no dudó en destacar su dominio en la creación tanto de prendas femeninas como masculinas sumadas a su capacidad para aportar modernidad a los diseños que se presentan en las pasarelas.

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A la izquierda, Haider Ackermann fue uno de los elegidos para acompañar a Madonna durante su paso por la Met Gala en 2025 - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
A la izquierda, Haider Ackermann fue uno de los elegidos para acompañar a Madonna durante su paso por la Met Gala en 2025 - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Ackermann consolidó su carrera gracias a una visión multicultural, forjada en su paso por diversos países africanos y europeos, y en sus estudios en la Academia Real de Bellas Artes de Amberes, en Bélgica. Su firma propia, lanzada en 2001, lo llevó a ser comparado con Yves Saint Laurent por el enfoque en el detalle y la confección a medida.

Durante su trayectoria, varias celebridades han elegido sus diseños para alfombras rojas internacionales. En la Met Gala 2026, figuras destacadas que vistieron creaciones de Haider Ackermann para Tom Ford incluyen a Teyana Taylor, quien llevó un diseño personalizado con flecos plateados, y la pareja conformada por Rebecca Hall y Morgan Spector, ambos con piezas de la firma bajo la nueva dirección.

También Maluma optó por un conjunto de Tom Ford por Ackermann para ese evento.

Cuándo debutó Ackermann con Tom Ford

Ackermann debutó con su primera colección para Tom Ford durante la semana de la moda de París en marzo de 2025, marcando su incorporación formal a la firma estadounidense y elevando las expectativas dentro de la industria global de la moda. El arribo del colombiano concretó la apuesta de Tom Ford por una dirección creativa con identidad propia y proyección internacional.

Cabe resaltar que figuras de la moda como Timothée Chalamet, Tilda Swinton y Kylie Jenner han utilizado sus diseños en la alfombra roja - crédito @HAIDER ACKERMANN / Instagram
Cabe resaltar que figuras de la moda como Timothée Chalamet, Tilda Swinton y Kylie Jenner han utilizado sus diseños en la alfombra roja - crédito @HAIDER ACKERMANN / Instagram

A lo largo de su carrera, Ackermann estableció alianzas con casas como Maison Ullens, Fila y Canada Goose, además de su trabajo en alta costura junto a Jean Paul Gaultier. Su estética, reconocida por las siluetas fluidas, el uso de materiales de alta calidad y la fusión de elementos masculinos y femeninos, continuó ganando adeptos.

Un poco de la historia de Haider Ackermann

Ackermann debutó en 2001 con una colección propia durante la Semana Internacional de la Moda de París, un evento que marcaría el inicio de una presencia constante y notable en uno de los escenarios más influyentes de la industria.

Sus propuestas han captado la atención de la crítica especializada, los medios internacionales y empresas del sector, como el Grupo de Diseño BVBA 32.

Las creaciones de Ackermann se distinguen por una paleta de colores audaz, el uso de capas y la construcción de siluetas llamativas, apartándose del ritmo de las tendencias convencionales. Colombia se convirtió en su primer destino de exhibición fuera de Europa, reforzando la relación con su país natal.

Haider Ackermann expresa que es un honor trabajar con Tom Ford, pues ha sido uno de sus referentes en sus inicios - crédito @HAIDERACKERMANN / Instagram
Haider Ackermann expresa que es un honor trabajar con Tom Ford, pues ha sido uno de sus referentes en sus inicios - crédito @HAIDERACKERMANN / Instagram

El diseñador colombiano recibió el Grand Prix de la Moda Marie Claire a Mejor Diseñador Internacional en 2011, consolidando su reconocimiento dentro del mundo de la alta costura. Un año después, el 31 de mayo de 2012, el presidente de turno Juan Manuel Santos le otorgó una condecoración en Bogotá como muestra del respaldo nacional y de la invitación para reconectar con sus raíces.

Durante la edición de Colombiamoda 2013, Ackermann inauguró la pasarela y ofreció una conferencia en el Pabellón del Conocimiento Inexmoda – UPB, donde compartió sus vivencias y aprendizajes con nuevos talentos colombianos.

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