Esmeralda Hernández le recordó a Abelardo de la Espriella que de niño quemaba gatos con pólvora: “Usted es un farsante”

Esmeralda Hernández afirmó que hay “falsedad” en propuestas animalistas de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/Reuters

Las tensiones en la agenda política colombiana aumentan cada vez más de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026 tras la difusión de un video de Esmeralda Hernández, animalista y representante del Pacto Histórico, donde señaló supuestas inconsistencias graves en las posturas del abogado y aspirante Abelardo de la Espriella respecto a la defensa de los animales.

El video, publicado en la red social X, retomó una reciente entrevista de De la Espriella para cuestionar la autenticidad de sus compromisos con el bienestar animal.

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Según lo expuesto por Hernández, “Abelardo va de mentira en mentira buscando votos. Ahora pretende engañar al país diciendo que va a gobernar para los animales. Falso. Es el mismo que confesó haber matado gatos con pólvora solo por diversión”.

La congresista subrayó la gravedad de estos antecedentes, considerando que “este hecho debería bastar para que Colombia no tome en serio a este maltratador”.

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Hernández agregó en su publicación otras acciones de De la Espriella que, según ella, evidencian una contradicción estructural en su discurso. Por eso, recordó que el abogado fue el encargado de demandar al entonces alcalde Gustavo Petro cuando este intentó frenar las corridas de toros en Bogotá. Además, echó mano de las propias palabras del candidato, quien admitió públicamente su afición por la caza, actividad sujeta a críticas internacionales en materia de protección animal.

En la entrevista citada, el periodista pregunta directamente: “¿Le gusta la cacería?”. De la Espriella respondió sin titubear: “No, a mí me gusta”. Al insistir el entrevistador sobre si ha sido cazador, el candidato admite: “Sí, lo fui”.

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Hernández sostuvo que, según su opinión, las propuestas de De la Espriella “no pasan de enunciado sin rigor”. Además, afirmó que su programa carece de referencias a la protección de animales silvestres y que el candidato no se opone a espectáculos crueles, como las peleas o actividades tradicionales que involucran sufrimiento animal.

“Ha dicho ser aliado de la ganadería. No, Abelardo, usted no es animalista, usted es un farsante”, aseveró Hernández.

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Como contraste, la representante defendió su iniciativa para la creación del Viceministerio de los Derechos de los Animales, propuesta que, según su equipo, busca institucionalizar la defensa animal en el Estado colombiano. Resaltó que es el único candidato Iván Cepeda que ha expresado de forma categórica su rechazo al fracking y a la explotación de combustibles fósiles en la Amazonía colombiana.

La representante instó a la ciudadanía a diferenciar entre quienes “instrumentalizan esta causa de vida como un disfraz” y quienes han demostrado un compromiso genuino. “Este 31 de mayo está en juego algo fundamental: la defensa de la vida o la defensa del modelo de explotación que ellos defienden”, advirtió Hernández.

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