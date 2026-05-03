Campaña por María Angélica Mallarino conmueve al país y revela difícil momento de salud que enfrenta la actriz colombiana

La campaña solidaria “Hoy Colombia se une por La Mona” busca recaudar fondos para el tratamiento médico de la actriz María Angélica Mallarino - crédito @mallarinomaria/X

Durante años, su voz, su energía en escena y su trabajo con niños y jóvenes la convirtieron en una figura cercana para varias generaciones de colombianos. Hoy, el nombre de la actriz María Angélica Mallarino vuelve a circular con fuerza, pero esta vez lejos de los reflectores, los escenarios o los sets de televisión.

Una campaña solidaria comenzó a moverse con rapidez en redes sociales bajo un mensaje que tocó a antiguos alumnos, colegas y seguidores de la artista. La iniciativa, impulsada por personas cercanas a su historia, busca reunir recursos económicos para que la actriz pueda continuar un tratamiento médico que lleva varios años enfrentando de manera privada.

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María Angélica Mallarino, reconocida por su impacto en televisión y teatro musical, enfrenta una situación económica difícil para cubrir gastos de salud - crédito @mallarinomaria/Instagram

La convocatoria, titulada Hoy Colombia se une por La Mona, despertó preguntas entre quienes recuerdan su paso por la televisión nacional y el teatro musical. Muchos se preguntaron qué estaba ocurriendo con una de las intérpretes que dejó huella en producciones recordadas de la pantalla colombiana.

Mallarino construyó una trayectoria que va mucho más allá de la actuación en televisión. Nació en una familia profundamente ligada al arte escénico. Es hija de Víctor Mallarino, uno de los impulsores del teatro moderno en Colombia y uno de los fundadores de la Escuela Nacional de Arte Dramático.

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Además, comparte esa herencia artística con sus hermanos, entre ellos Helena Mallarino y Víctor Mallarino, ampliamente conocido por su carrera actoral y por sus recientes apariciones en televisión. A lo largo de los años, María Angélica participó en producciones como Escobar, el patrón del mal, Tres Milagros, Aquí no hay quien viva y El precio del silencio, entre otras.

Sin embargo, quienes la conocen más allá de la pantalla coinciden en que uno de sus mayores legados ha estado en la formación artística de nuevas generaciones. Durante años trabajó con niños y adolescentes a través de talleres de teatro musical y proyectos escénicos, especialmente con un colectivo conocido como Los Monachos.

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Exalumnos y colegas de María Angélica Mallarino impulsan una recolección de 60 millones de pesos para asegurar su acceso a tratamientos médicos especializados - crédito @mallarinomaria/Instagram

Precisamente fueron varios de esos antiguos alumnos quienes decidieron activar la campaña solidaria para acompañarla en este momento. La meta es clara, recaudar 60 millones de pesos para cubrir tratamientos médicos especializados que, según su familia, no han podido asumir completamente con el sistema de salud y tuvieron que financiar de forma particular.

El esposo de la actriz, Guillermo García, confirmó que la campaña es real y explicó que la situación no está relacionada con versiones alarmistas que han empezado a circular en redes. También fue enfático al aclarar que no se trata de una enfermedad terminal ni de una situación extrema relacionada con alimentación o vivienda.

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Según explicó, hace aproximadamente tres años la actriz atravesó una fuerte crisis emocional que la llevó a buscar ayuda especializada en psiquiatría. Durante ese proceso, la familia evaluó distintas alternativas médicas. Incluso recibieron recomendaciones para una hospitalización clínica, pero decidieron tomar otro camino.

De acuerdo con su relato, optaron por continuar con atención médica privada, buscando acompañamiento más cercano durante el tratamiento. Con el paso del tiempo, la actriz mostró mejoría. Sin embargo, algunos medicamentos comenzaron a generar efectos secundarios asociados a la memoria, lo que obligó a iniciar una nueva etapa terapéutica.

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La familia de la actriz confirmó que su situación no se debe a una enfermedad terminal, sino a la imposibilidad de costear tratamiento psiquiátrico privado - crédito Colprensa

Desde entonces, la familia asumió de manera directa buena parte de los costos médicos. Guillermo García también desmintió versiones que hablaban de una enfermedad irreversible y explicó que la actriz permanece en casa, rodeada de su familia, concentrada en avanzar en su recuperación. “no es de hambre, sino de falta de dinero”, explicó al referirse a la necesidad económica que enfrentan actualmente para terminar el tratamiento.

La campaña digital encontró eco entre colegas del medio artístico, exalumnos y personas que crecieron viendo su trabajo. El mensaje con el que fue lanzada la recolección de fondos refleja el cariño que sigue despertando la actriz entre quienes compartieron con ella escenarios, aulas y procesos formativos.

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“Hoy quiero que celebremos la vida de la Mona, quien llenó de magia, amor y sueños nuestra infancia, hoy enfrenta una difícil situación de salud… y nos necesita más que nunca. En su cumpleaños, queremos regalarle lo más valioso: esperanza, fuerza y el apoyo de todos nosotros. Si puedes, haz tu aporte aquí. Cada granito de arena cuenta. Cada ayuda suma. Y si hoy no puedes donar, comparte este mensaje… puedes estar llevando esta causa a alguien que sí pueda ayudar“.