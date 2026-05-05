Colombia

El beso viral de Alejandro Estrada desató rumores de un nuevo romance en ‘La casa de los famosos’

Los seguidores del famoso concurso se preguntan si el actor está dispuesto a tener un nuevo amor en el concurso tras sus fracasos con Dominica Duque en ‘MasterChef Celebrity’ y Yuli Ruiz en el ‘reality’ actual

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Alejo y Emiro sorprendieron al público al compartir un momento de cercanía en el popular 'reality' sorprendiendo a sus fans - crédito clips.casa.de.los6 / TikTok

La casa de los famosos Colombia sigue siendo uno de los realities más populares en las redes sociales, y uno de los participantes más polémicos de la temporada 2026 es Alejandro Estrada, el actor recordado por su ruptura con Nataly Umaña en la primera edición del concurso.

Tras ese momento viral, volvió a sonar por su relación amorosa con Dominica Duque, a la que conoció en MasterChef Celebrity Colombia y que tampoco prosperó. Además de su reciente cercanía con Yuli Ruiz en La casa de los famosos con la que terminó en problemas, por lo que los seguidores del formato pensaban que dejaría de conquistar a sus compañeros de reality.

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Sin embargo, el famoso protagonizó un nuevo beso que se hizo viral. En esta ocasión, fue con Emiro, visitante en la casa, recordado por ser una de las figuras más queridas de la anterior edición. El inesperado acercamiento desató numerosas reacciones en redes sociales, debido a que el joven creador de contenido había expresado en varias oportunidades que el actor le parecía guapo.

Alejandro Estrada expuso las razones por las que se tomará un tiempo prudente antes de iniciar una relación sentimental luego de haber terminado con Dominica Duque
Los seguidores del concurso califican al actor como todo un galán - crédito @alejoestrada/Instagram

El beso de Alejandro Estrada impactó a la audiencia porque ninguno de sus compañeros esperaba que el acercamiento terminaría ocurriendo. Sin embargo, antes de ingresar al programa, Emiro ya había manifestado públicamente su interés por Alejandro Estrada.

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La escena fue captada por las cámaras del 24/7 y circuló ampliamente a través de las plataformas digitales, en las que los internautas se atrevieron a asegurar que el joven nacido en Bolívar sería la nueva conquista del actor.

Aunque el acercamiento solo fue parte de una broma entre los protagonistas del reality, sin duda, este se transformó en uno de los momentos más comentados de la temporada por la reacción de Emiro que se “desmayó” de la emoción en los brazos de sus compañeros.

Cabe mencionar que la escena se produjo en medio de la visita de Emiro, que ingresó para modificar las reglas en la convivencia en la casa, contagiando de alegría a sus compañeros.

Emiro se convirtió en el tercer finalista de 'La Casa de los Famosos', con un 2,01 % de los votos, cerrando así su participación a un paso del duelo final - crédito cortesía Canal RCN
El regreso de Emiro a 'La Casa de los Famosos' emocionó a sus seguidores - crédito cortesía Canal RCN

La participación de Campanita fue decisiva en este beso, puesto que durante una dinámica grupal, el concursante generó el momento propicio para que Estrada y Emiro se acercaran.

El grupo, en medio de risas y presión, propició el acercamiento que terminó en un beso y atrajo la atención de la audiencia que no dudó en compartir el clip y acompañarlo con comentarios de humor.

Entre las reacciones se encuentran: “Se derritió Emiro”, “El nuevo amor”, “Que no se vaya Emiro” y “Se nota que lo había esperado mucho”.

Relaciones entre los participantes de ‘La casa de los famosos’

Los acercamientos entre los competidores son comunes en este tipo de formatos, debido a que se encuentran completamente aislados de su realidad y, precisamente, muchos de los seguidores no dejaron pasar por alto la conexión previa que Alejandro Estrada tuvo con Yuli Ruiz, pues recordaron que la modelo lo percibió como un controlador y por eso quiso alejarse de él, por lo que algunos bromearon diciendo: “Ahora que no vaya a controlar a Emiro”.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada frenan su romance en La casa de los famosos Colombia tras tensa conversación - crédito cortesía RCN
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada pararon su romance en 'La casa de los famosos Colombia' tras desacuerdo - crédito cortesía RCN

Cabe mencionar que la competencia continúa tras la eliminación del domingo 3 de mayo de 2026, en la que Alexa Torrex, creadora de contenido, tuvo que salir del programa al obtener el menor porcentaje de apoyo en una de las votaciones más reñidas de la temporada.

La diferencia mínima de respaldos dejó clara la importancia del voto de los fanáticos en el desarrollo del programa, teniendo en cuenta que el ganador de la temporada recibirá un premio de $400 millones. Este incentivo económico, sumado a la repercusión mediática que tiene para los participantes su paso en el reality, continúa elevando la tensión con el pasar de los días.

Por ahora, la audiencia digital continúa atenta al desarrollo del programa y sigue apostando por sus favoritos viralizando los clips de su paso por el concurso en momentos divertidos como el que tuvo Alejandro con Emiro.

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