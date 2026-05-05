Voraz incendio en Bogotá dejó millonarias pérdidas: habría comenzado por un cortocircuito en una bodega de reciclaje

Bomberos trabajan durante la madrugada entre humo y escombros tras el incendio que consumió una bodega de reciclaje en el sur de la ciudad - crédito @BomberosBogotá

Un incendio de grandes proporciones registrado en la noche del lunes 4 de mayo y la madrugada del martes sacudió al barrio Isla del Sol, en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, dejando cuantiosas pérdidas materiales, aunque sin víctimas.

Más de 40 bomberos y al menos 10 máquinas especializadas fueron necesarios para controlar un voraz incendio que consumió una bodega dedicada al almacenamiento de material reciclable y chatarra.

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La emergencia, considerada una de las más complejas atendidas en los últimos meses en la ciudad, se extendió durante toda la noche hasta ser completamente sofocada en las primeras horas del martes 5 de mayo.

El fuego se inició alrededor de las 10:05 p. m., y fueron los residentes del sector quienes alertaron a las autoridades tras notar las primeras llamas.

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La rápida propagación del incendio se vio favorecida por la naturaleza de los materiales almacenados, que incluyen residuos industriales y metálicos capaces de retener altas temperaturas incluso después de extinguidas las llamas visibles.

Densa columna de humo se elevó sobre el barrio Isla del Sol mientras el fuego consumía una bodega durante la noche. - crédito @BomberosBogotá/X

Amplio despliegue de emergencia

El operativo incluyó no solo unidades extintoras, sino también equipos de rescate, logística avanzada y tecnología especializada como drones para monitorear la emergencia. De acuerdo con voceros del cuerpo oficial de bomberos, participaron unidades de al menos tres estaciones, trabajando de manera coordinada para evitar que el fuego se extendiera a zonas aledañas.

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Las labores se concentraron especialmente en enfriar y remover los escombros, ya que este tipo de materiales puede reactivar focos de incendio si no se manejan adecuadamente.

Sin heridos, pero con grandes pérdidas

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. Sin embargo, la infraestructura de la bodega quedó completamente destruida, así como gran parte del material reciclable almacenado.

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Así quedó la estructura tras la emergencia en el sur de la ciudad: escombros y restos calcinados en el lugar afectado - crédito @BomberosBogotá/X

El propietario del establecimiento reportó pérdidas económicas significativas, dado que los elementos quedaron reducidos a cenizas tras horas de combustión.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible cortocircuito como causa del incendio, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con exactitud el origen del siniestro.

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En un hecho separado, pero también relacionado con emergencias por fuego en la región central del país, una van se incendió el domingo en el carril 8 del peaje de Chinauta, ubicado en el kilómetro 52 de la vía Bogotá–Girardot. El incidente ocurrió en medio del plan retorno hacia la capital, generando retrasos significativos para los viajeros.

De acuerdo con información oficial de la Gobernación de Cundinamarca, el incendio del vehículo se habría originado por una falla eléctrica interna. El hecho obligó a restringir parcialmente el paso mientras se atendía la emergencia y se retiraban los restos del automotor.

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El episodio tuvo lugar hacia las 4:30 p. m., en un punto estratégico por donde transitan miles de vehículos durante los fines de semana festivos. Como consecuencia, se presentó un fuerte embotellamiento que se extendió por varios kilómetros, agravado por el alto flujo vehicular y las medidas de pico y placa regional.

Vehículo tipo van quedó calcinado en el peaje de Chinauta tras incendiarse en plena vía, lo que provocó congestión durante el retorno hacia Bogotá - crédito Jorge Rey/X

Pese a lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. La rápida evacuación del vehículo evitó consecuencias mayores y permitió que la situación se controlara sin afectar a otros automotores o a la infraestructura del peaje.

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Testigos señalaron que antes del incendio se observaron chispas en la parte del motor, lo que coincide con la hipótesis de un cortocircuito. Este tipo de fallas es una de las causas más frecuentes en incendios vehiculares, especialmente durante trayectos largos en los que los sistemas mecánicos y eléctricos se ven sometidos a mayor exigencia.

Tras el incidente, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para realizar revisiones técnico-mecánicas antes de emprender viajes, en especial durante temporadas de alta movilidad. También destacaron la importancia de atender cualquier señal de falla eléctrica, como olores a quemado o fallos en el sistema, para prevenir emergencias.

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