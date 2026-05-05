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Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

El histórico juez colombiano lideró una lista conformada por 20 árbitros

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En la previa del partido entre Once Caldas y Millonarios se conoció una promesa que le hizo el ídolo de Millonarios al futbolista canterano fallecido-crédito Santiago Álvarez/Colprensa
Wilmar Roldán es el árbitro que más partidos dirigió en la fase del todos contra todos de la liga colombiana - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Wilmar Roldán, árbitro antioqueño de 46 años, fue el juez central que más veces dirigió un partido en el Todos contra Todos de la Liga BetPlay 2026-I. De los 190 partidos que hubo en esta fase, Roldán impartió justicia en 15 encuentros. La lista la conforman 20 jueces, que pitaron cuanto menos un encuentro del fútbol profesional colombiano. Este es el ranking completo:

  • Wilmar Roldán — 15
  • Andrés Rojas — 13
  • Luis Delgado — 13
  • Carlos Betancur — 12
  • Diego Alejandro Moncada — 12
  • Carlos Márquez Ortega — 11
  • Ferney Trujillo — 11
  • Héctor Rivera — 9
  • Jairo Mayorga — 9
  • Álvaro Meléndez — 8
  • Carlos Ortega — 8
  • Jonathan Ortiz — 8
  • José Bautista — 8
  • Sebastián Toro — 7
  • Wilmar Hernando Montaño Guevara — 7
  • Alexander Ortiz — 6
  • Luis Matorel — 6
  • Diego Ulloa — 5
  • Ricardo Pabón — 2

El registro y todas las designaciones arbitrales las conserva la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) en su sitio web oficial.

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Los partidos que dirigió Wilmar Roldán

Entre los 15 partidos arbitrados por Wilmar Roldán, sobresalen: un clásico paisa, entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín; y un clásico añejo, entre Deportivo Cali y Millonarios. Este es el listado completo:

Independiente Medellín 1-2 Águilas Doradas

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América de Cali 3-1 Millonarios

Independiente Medellín 2-3 At. Nacional

Fortaleza 1-1 Inter Bogotá

Deportes Tolima 3-1 Jaguares FC

Once Caldas 1-4 Millonarios

Inter Bogotá 0-0 Atlético Bucaramanga

Águilas Doradas 1-2 At. Nacional

Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo

Santa Fe 2-1 Junior

Deportes Tolima 2-1 Once Caldas

Deportivo Cali 0-0 Millonarios

Cúcuta Deportivo 1-1 Fortaleza

Deportivo Pasto 2-1 Millonarios

Once Caldas 1-1 Santa Fe

El equipo al que más partidos le pitó fue a Millonarios, con cuatro apariciones, seguido de Once Caldas con tres juegos. Curiosamente, un partido entre Millonarios y Once Caldas fue el primer arbitrado de forma profesional para Roldán, en febrero de 2003, en un duelo válido por la liga colombiana.

Wilmar Roldán también ha pitado partidos a nivel internacional, por ejemplo este compromiso entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador - crédito Agustin Marcarian/Reuters
Wilmar Roldán también ha pitado partidos a nivel internacional, por ejemplo este compromiso entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador - crédito Agustin Marcarian/Reuters

El otro registro alcanzado por Wilmar Roldán: 500 partidos y contando

Wilmar Roldán es uno de los árbitros más experimentados y representativos del país y que alcanzó la histórica cifra de 500 partidos dirigidos en la Liga BetPlay. La Dimayor, junto a la Federación Colombiana de Fútbol y la Comisión Arbitral, exaltaron su trayectoria en el marco del compromiso entre Independiente Medellín y Águilas Doradas.

El homenaje destacó no solo la cifra alcanzada, sino la constancia y el recorrido del juez antioqueño, que ha estado activo desde 2003 y cuenta con escarapela FIFA desde 2008. A lo largo de su carrera, Roldán ha dirigido partidos de alta exigencia en el ámbito local e internacional, incluyendo torneos CONMEBOL, Eliminatorias Sudamericanas y competiciones FIFA, consolidándose como una de las principales referencias del arbitraje sudamericano.

Desde la DIMAYOR destacamos y felicitamos el importante logro de Wilmar Roldán al alcanzar los 500 partidos dirigidos en el Fútbol Profesional Colombiano”, expuso la entidad en su sitio web.

Wilmar Roldán en medio de su homenaje al alcanzar los 500 partidos como juez central del fútbol colombiano - crédito Donaldo Zuluaga / Dimayor
Wilmar Roldán en medio de su homenaje al alcanzar los 500 partidos como juez central del fútbol colombiano - crédito Donaldo Zuluaga/Dimayor

Cuánto gana un árbitro central de fútbol en Colombia

Según cifras divulgadas por el analista arbitral y exárbitro José Borda, los honorarios de los árbitros del fútbol profesional colombiano fueron ajustados para el 2026, año en el que se registró un incremento del 6% frente a 2025, un aumento ligeramente superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este reajuste hace parte de la actualización anual establecida dentro del sistema arbitral del país.

El ex árbitro profesional y actual analista arbitral, José Borda, expone los salarios de los jueces de fútbol en Colombia - @borda__analista/X
El ex árbitro profesional y actual analista arbitral, José Borda, expone los salarios de los jueces de fútbol en Colombia - @borda__analista/X

Con este incremento, los valores quedaron distribuidos de la siguiente manera: el árbitro central recibe $3.075.000 por partido, mientras que cada uno de los árbitros asistentes percibe $2.152.000. En el caso del juez encargado del VAR, su remuneración también es de $2.152.000, mientras que el AVAR recibe $1.541.000. Por su parte, el cuarto árbitro obtiene $311.000 por compromiso.

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