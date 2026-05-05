Una niña que celebraba su cumpleaños entre las víctimas mortales del accidente de un ‘monster truck’ en Popayán: “Un ángel que se nos adelantó”

Se investiga si el vehículo sufrió una falla mecánica - crédito @korraleka/X

Tres personas, incluida una niña que celebraba su cumpleaños número 10, murieron el domingo 3 de mayo de 2026 en un trágico accidente durante una exhibición de monster trucks en Popayán, suroccidente de Colombia.

El evento, que debía ser una jornada de celebración para Hellen Velarde, terminó en desastre cuando el vehículo con un promedio de 1.500 caballos de fuerza (HP o horse power) que conducía Sonia Segura perdió el control y arrolló a los espectadores.

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Según informaron las autoridades y medios locales, el accidente ocurrió cuando la bogotana realizaba una maniobra tipo “wheelie” (levantar el eje delantero) y, tras desviarse de la pista, atravesó las barreras de seguridad, embistiendo a las personas que se encontraban en la zona reservada para el público.

Imágenes difundidas en redes sociales captaron el momento en que el vehículo se salió del trayecto; esto desató el caos entre los asistentes, que intentaron huir en medio del pánico, a tal punto que el caso se hizo viral en medios de comunicación alrededor del planeta.

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El evento terminó en tragedia después de que el Monster Truck azul que realizaba un espectáculo se fuera contra el público - crédito @caucatrapped / X

El saldo del siniestro fue de al menos tres personas fallecidas: Hellen Mariana Velarde Muñoz; Saray Toro Hurtado (también menor de edad) y una joven identificada como María Camila Fierro. Más de 40 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, entre quienes se encuentran varios niños, según confirmó el cuerpo de bomberos local.

Miller Velarde, abuelo de Hellen, denunció que el evento carecía de medidas de seguridad adecuadas y calificó lo ocurrido como “un crimen”.

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El familiar también confirmó que otro de sus nietos permanece en cuidados intensivos tras ser sometido a una cirugía por un trauma craneal.

Por todo lo anterior, desde el colegio en el que la menor estudiaba (Colegio Nuestra Señora del Carmen de Popayán, y que está bajo la tutela de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada), se compartió un sentido mensaje de condolencia en el que se recordó a Hellen, y de paso se confirmó que la tarde del martes 5 de mayo a partir de las 2:00 p. m. se realizan las honras fúnebres de la pequeña.

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Las exequias de la pequeña Hellen se desarrollará la tarde del martes 5 de mayo de 2026 - crédito Franciscanas Popayán / Facebook

“Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra estudiante, quien partió inesperadamente en medio de esta dolorosa tragedia ocurrida en Popayán”, inicia el mensaje del centro educativo, que lamentó que la celebración de cumpleaños terminara de manera inesperada.

Más adelante en su publicación a través de Facebook, desde el centro educativo se calificó a la estudiante como “un ángel que se nos adelanta y que deja una huella imborrable en quienes tuvimos la gracia de conocerla”.

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“Hoy, como Comunidad Educativa Franciscana, nos unimos en oración y solidaridad con la familia Velarde Muñoz, pidiendo a Dios que les conceda consuelo, fortaleza y esperanza en este momento tan difícil. Nos duele la partida de una vida tan joven”, sigue el comunicado.

Al final, se pidió que no cesen de elevarse plegarias “por su descanso eterno y acompañamos espiritualmente a sus hermanitos, Yadi Julieta, Estrella, Gabriel y Emanuel, a su padres Edinson, y Nathalia y demás seres queridos, confiando en que el amor de Dios les sostendrá en medio del dolor. Que la paz y el consuelo lleguen a sus corazones”, finaliza la publicación.

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Luego de confirmarse que Hellen Velarde fue una de las víctimas, el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Popayán, donde la menor estudiaba, lamentó su muerte a través de un sentido mensaje de condolencia - créditos @Korraleka/X | Franciscanas Popayán / Facebook

Se abrió investigación por tragedia de monster truck durante exhibición en Popayán

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, anunció que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades del caso.

“Esto nunca debió haber sucedido”, declaró la autoridad en declaraciones a medios locales, señalando la necesidad de revisar los protocolos de seguridad para este tipo de espectáculos públicos.

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El accidente ha generado una fuerte ola de indignación en la opinión pública, que cuestiona la falta de controles y la permisividad frente a eventos que suponen riesgos considerables para la integridad de los asistentes, y en especial con menores de edad.

Familiares, testigos y ciudadanos han exigido respuestas a las autoridades y una revisión exhaustiva de los permisos y condiciones bajo las cuales se realizan este tipo de exhibiciones en el país, para evitar que tragedias como la de Popayán se repitan en el futuro.

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