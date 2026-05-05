Colombia

Una niña que celebraba su cumpleaños entre las víctimas mortales del accidente de un ‘monster truck’ en Popayán: “Un ángel que se nos adelantó”

Hellen Mariana Velarde Muñoz estaba con su familia en el evento de exhibición cuando fue arrollada por el vehículo que conducía Sonia Segura. En el mismo hecho murieron Saray Toro Hurtado, también menor de edad, y María Camila Fierro

Guardar
Se investiga si el vehículo sufrió una falla mecánica - crédito @korraleka/X
Se investiga si el vehículo sufrió una falla mecánica - crédito @korraleka/X

Tres personas, incluida una niña que celebraba su cumpleaños número 10, murieron el domingo 3 de mayo de 2026 en un trágico accidente durante una exhibición de monster trucks en Popayán, suroccidente de Colombia.

El evento, que debía ser una jornada de celebración para Hellen Velarde, terminó en desastre cuando el vehículo con un promedio de 1.500 caballos de fuerza (HP o horse power) que conducía Sonia Segura perdió el control y arrolló a los espectadores.

PUBLICIDAD

Según informaron las autoridades y medios locales, el accidente ocurrió cuando la bogotana realizaba una maniobra tipo “wheelie” (levantar el eje delantero) y, tras desviarse de la pista, atravesó las barreras de seguridad, embistiendo a las personas que se encontraban en la zona reservada para el público.

Imágenes difundidas en redes sociales captaron el momento en que el vehículo se salió del trayecto; esto desató el caos entre los asistentes, que intentaron huir en medio del pánico, a tal punto que el caso se hizo viral en medios de comunicación alrededor del planeta.

PUBLICIDAD

El evento terminó en tragedia después de que el Monster Truck azul que realizaba un espectáculo se fuera contra el público - crédito @caucatrapped / X

El saldo del siniestro fue de al menos tres personas fallecidas: Hellen Mariana Velarde Muñoz; Saray Toro Hurtado (también menor de edad) y una joven identificada como María Camila Fierro. Más de 40 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, entre quienes se encuentran varios niños, según confirmó el cuerpo de bomberos local.

Miller Velarde, abuelo de Hellen, denunció que el evento carecía de medidas de seguridad adecuadas y calificó lo ocurrido como “un crimen”.

El familiar también confirmó que otro de sus nietos permanece en cuidados intensivos tras ser sometido a una cirugía por un trauma craneal.

Por todo lo anterior, desde el colegio en el que la menor estudiaba (Colegio Nuestra Señora del Carmen de Popayán, y que está bajo la tutela de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada), se compartió un sentido mensaje de condolencia en el que se recordó a Hellen, y de paso se confirmó que la tarde del martes 5 de mayo a partir de las 2:00 p. m. se realizan las honras fúnebres de la pequeña.

Las exequias de la pequeña Hellen se desarrollará la tarde del martes 5 de mayo de 2026 - crédito Franciscanas Popayán / Facebook
Las exequias de la pequeña Hellen se desarrollará la tarde del martes 5 de mayo de 2026 - crédito Franciscanas Popayán / Facebook

“Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra estudiante, quien partió inesperadamente en medio de esta dolorosa tragedia ocurrida en Popayán”, inicia el mensaje del centro educativo, que lamentó que la celebración de cumpleaños terminara de manera inesperada.

Más adelante en su publicación a través de Facebook, desde el centro educativo se calificó a la estudiante como “un ángel que se nos adelanta y que deja una huella imborrable en quienes tuvimos la gracia de conocerla”.

“Hoy, como Comunidad Educativa Franciscana, nos unimos en oración y solidaridad con la familia Velarde Muñoz, pidiendo a Dios que les conceda consuelo, fortaleza y esperanza en este momento tan difícil. Nos duele la partida de una vida tan joven”, sigue el comunicado.

Al final, se pidió que no cesen de elevarse plegarias “por su descanso eterno y acompañamos espiritualmente a sus hermanitos, Yadi Julieta, Estrella, Gabriel y Emanuel, a su padres Edinson, y Nathalia y demás seres queridos, confiando en que el amor de Dios les sostendrá en medio del dolor. Que la paz y el consuelo lleguen a sus corazones”, finaliza la publicación.

Luego de confirmarse que Hellen Velarde fue una de las víctimas, el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Popayán, donde la menor estudiaba, lamentó su muerte a través de un sentido mensaje de condolencia - créditos @Korraleka/X | Franciscanas Popayán / Facebook
Luego de confirmarse que Hellen Velarde fue una de las víctimas, el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Popayán, donde la menor estudiaba, lamentó su muerte a través de un sentido mensaje de condolencia - créditos @Korraleka/X | Franciscanas Popayán / Facebook

Se abrió investigación por tragedia de monster truck durante exhibición en Popayán

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, anunció que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades del caso.

“Esto nunca debió haber sucedido”, declaró la autoridad en declaraciones a medios locales, señalando la necesidad de revisar los protocolos de seguridad para este tipo de espectáculos públicos.

El accidente ha generado una fuerte ola de indignación en la opinión pública, que cuestiona la falta de controles y la permisividad frente a eventos que suponen riesgos considerables para la integridad de los asistentes, y en especial con menores de edad.

Familiares, testigos y ciudadanos han exigido respuestas a las autoridades y una revisión exhaustiva de los permisos y condiciones bajo las cuales se realizan este tipo de exhibiciones en el país, para evitar que tragedias como la de Popayán se repitan en el futuro.

Temas Relacionados

Accidente monster truckPopayánHellen Mariana Velarde MuñozCumpleaños número 10Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuerpo de Generales y Almirantes (r) alertó sobre lo que hay detrás del remezón en el Ejército liderado por Petro: “Intento de politizar las Fuerzas Militares”

El almirante (r) Hernando Wills, presidente de la organización, afirmó que el retiro masivo de uniformados afecta directamente el control de las operaciones en el terreno

Cuerpo de Generales y Almirantes (r) alertó sobre lo que hay detrás del remezón en el Ejército liderado por Petro: “Intento de politizar las Fuerzas Militares”

Gran incendio en Bogotá dejó millonarias pérdidas: habría comenzado por cortocircuito en una bodega de reciclaje

La emergencia se extendió durante la noche en la localidad de Tunjuelito y redujo la estructura a escombros, generando alarma entre residentes cercanos

Gran incendio en Bogotá dejó millonarias pérdidas: habría comenzado por cortocircuito en una bodega de reciclaje

Doña Toche armó revuelo al exponer las diferencias de precio de Victoria’s Secret en Colombia y Estados Unidos: “Qué tumbada”

La ‘influencer’ Descire Díaz compartió su indignación tras comparar lo que paga en Bogotá con los bajos valores en Orlando, desatando una ola de comentarios y dejando a muchos con la boca abierta por el contraste encontrado

Doña Toche armó revuelo al exponer las diferencias de precio de Victoria’s Secret en Colombia y Estados Unidos: “Qué tumbada”

Esmeralda Hernández le recordó a Abelardo de la Espriella que de niño quemaba gatos con pólvora: “Usted es un farsante”

La representante del Pacto Histórico señaló contradicciones en el historial del candidato presidencial y lo acusó de instrumentalizar la causa animalista con fines electorales

Esmeralda Hernández le recordó a Abelardo de la Espriella que de niño quemaba gatos con pólvora: “Usted es un farsante”

Justicia Penal Militar confirmó condena del sargento Cuello Roqueme por abandonar su puesto para beber alcohol durante alerta por terrorismo en 2025

El fallo estableció un precedente sobre el deber ineludible de los mandos en regiones marcadas por crisis de seguridad e inestabilidad

Justicia Penal Militar confirmó condena del sargento Cuello Roqueme por abandonar su puesto para beber alcohol durante alerta por terrorismo en 2025
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford

Maluma compartió el detrás de cámaras de su paso por la Met Gala junto a la marca de lujo Tom Ford

Haider Ackermann, el colombiano que llegó a Tom Ford y deslumbró en la Met Gala 2026 con 'looks' que conquistan a las celebridades

Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

El beso viral de Alejandro Estrada desató rumores de un nuevo romance en ‘La casa de los famosos’

Lina Tejeiro enterneció a sus fans al mostrar su pancita de embarazada: “Saber esperar trae tranquilidad”

Deportes

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”

La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz

Wilmar Roldán fue el árbitro que más partidos pitó en el Todos contra Todos del fútbol colombiano: este es el ranking completo

En video: gol y doblete de asistencias para Luis Javier Suárez en la goleada de Sporting de Portugal al Vitória de Guimarães

Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse