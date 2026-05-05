Colombia

Doña Toche expuso las diferencias de precio de Victoria’s Secret en Colombia y Estados Unidos y armó polémica: “Qué tumbada”

La ‘influencer’ Descire Díaz compartió su indignación tras comparar lo que paga en Bogotá con los bajos valores en Orlando, desatando una ola de comentarios y dejando a muchos con la boca abierta por el contraste encontrado

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Doña Toche estalla contra Victoria’s Secret Colombia tras comparar precios en EE. UU. - crédito @fajasdesslimoficial/IG
Doña Toche estalla contra Victoria’s Secret Colombia tras comparar precios en EE. UU. - crédito @fajasdesslimoficial/IG

La creadora de contenido y locutora Descire Díaz, conocida en redes sociales como Doña Toche, volvió a encender el debate digital luego de publicar un video en el que cuestiona con dureza los precios de la marca Victoria’s Secret en Colombia.

Su experiencia, vivida durante una visita a una tienda en Estados Unidos, desató una ola de reacciones entre seguidores que también han manifestado inconformidad con los costos en el país.

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Desde una tienda de la marca en Orlando, la influenciadora no se guardó nada y comparó directamente los valores que ha pagado en Bogotá con los que encontró en el exterior, pues en su relato, cargado de sorpresa e indignación, aseguró que la diferencia era más que evidente.

Qué tumbada tan arrecha me han metido en Colombia. Ustedes me van a creer que estoy en el Victoria’s Secret y los calzones, o sea, yo por estos hilos he pagado en Bogotá, en Colombia, como ochenta mil (muestra unos panties). Y les voy a mostrar el precio a como los estoy comprando acá en el Victoria, en Orlando. 2,99 dólares (11.300 pesos colombianos al dólar del 5 de mayo). O sea, hágame el hijuemadre favor”, expresó Doña Toche.

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La creadora de contenido Doña Toche reaviva debate sobre precios de Victoria's Secret en Colombia - crédito @soydonatoche/tiktok

El contraste no terminó ahí, ya que la creadora de contenido digital y también locutora, continuó mostrando prendas y exponiendo las diferencias de precios que, según ella, resultan desproporcionadas, y en el mismo video, lanzó una crítica directa a los distribuidores en Colombia.

Le voy a decir a los distribuidores de Victoria’s Secret en Colombia que perdieron una clienta, porque no vuelvo a comprar allá. Mire, mi amor, esta lencería tan espectacular. Venga le muestro también. Esta lencería, que he pagado hasta quinientos mil pesos, miren esto tan espectacular, la voy a llevar en negro y mira esta en blanca. Mira, a tan solo 9,99 o sea, como cuarenta mil pesos colombianos”, aseguró Díaz.

Las declaraciones de Doña Toche no solo evidencian una experiencia personal, también reflejan una discusión más amplia sobre los precios de marcas internacionales en el mercado colombiano. En redes sociales, múltiples usuarios han replicado su contenido, sumándose al debate sobre los márgenes de distribución y comercialización.

La influencer también mostró otros productos como fragancias, pijamas y ropa deportiva, insistiendo en que la diferencia económica es significativa. En uno de los momentos más comentados del video, expresó: “Te voy a confesar algo. Ustedes me ven a veces con una pijama de Victoria’s Secret rosada, que de hecho yo la muestro en mis historias. Pagué cuatrocientos mil pesos en Bogotá. Mi amor, cuesta nueve con noventa y nueve, o sea cuarenta mil pesos. Me voy a llevar esta joda”.

Descire Díaz, la popular Doña Toche, aclara los mitos sobre la visa americana tras celebrar su aprobación - crédito @fajasdesslimoficial/IG
La influencer Descire Díaz denuncia diferencia de costos de Victoria's Secret entre Estados Unidos y Colombia - crédito @fajasdesslimoficial/IG

Incluso, entre risas y asombro, aseguró que consideraría cambiar su forma de consumo ante los precios que encontró en Estados Unidos: “No, mi amor, yo voy a comprar es una maleta para surtirme con toda esta joda. Mire todos los colores tan espectacular y cada uno a cinco con noventa y nueve”.

Al final de su jornada de compras, Doña Toche también reveló cuánto gastó en total, dejando en evidencia el ahorro que, según ella, logró: “¿Cuánto pagué en total? 143,66 dólares (535.500 pesos colombianos aproximadamente) Me ahorré como 2 millones de pesos (teniendo en cuenta lo que ha pagado en la tienda de Bogotá y la cantidad de productos que decidió llevar)”.

El video rápidamente se viralizó, generando miles de comentarios y reacciones divididas. Mientras algunos usuarios respaldan su postura y critican los precios en Colombia, otros señalan factores como impuestos, importaciones y costos logísticos que podrían influir en la diferencia.

Lo cierto es que la publicación de Doña Toche volvió a poner sobre la mesa un tema recurrente entre consumidores: el costo de las marcas internacionales en el país frente a sus precios en el exterior. Una discusión que, una vez más, encontró en las redes sociales el escenario perfecto para amplificarse.

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