Colombia

La Fiscalía pidió cárcel para Nicolás Petro por presunta apropiación de recursos públicos

La fiscal Lucy Marcela Laborde solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, al señalar que el exdiputado habría direccionado contratos y accedido a información privilegiada del proceso

Nicolás Petro durante la audiencia
Nicolás Petro durante la audiencia en la que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en su contra por presuntas irregularidades en contratos del Atlántico - crédito Juicio Nicolás Petro

La Fiscalía colombiana dio un nuevo giro en el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, al solicitar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con contratos para la atención de adultos mayores en el Atlántico.

La solicitud fue presentada por la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, durante una audiencia ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla.

Según la Fiscalía, Petro Burgos habría participado en irregularidades vinculadas a la Fundación Conciencia Social, entidad que manejó contratos con la Gobernación del Atlántico.

En ese contexto, el ente acusador le imputó cinco delitos: peculado por apropiación, tráfico de influencias de particular, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

La fiscal Laborde señaló que existían inconsistencias en la hoja de vida del exdiputado y en su declaración de renta, aspectos que, según dijo, refuerzan la necesidad de imponer una medida restrictiva de la libertad.

Durante la diligencia, la fiscal reveló un hecho que considera especialmente grave: que el pasado 10 de septiembre de 2025, día en el que Petro Burgos designó como defensor al abogado Alejandro Carranza, una persona ajena al ente acusador habría ingresado al sistema informático de la Fiscalía y accedido a información “clasificada y privilegiada” sobre el expediente antes de la audiencia de imputación.

Laborde dijo que la anomalía fue reportada de inmediato a sus superiores y que evidencia un posible riesgo para la integridad del proceso.

Noticia en desarrollo...

