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Atlético Nacional visitará Bogotá en una Copa BetPlay 2026 que estrena formato y obliga a los grandes a recomponerse

La Copa inicia con un nuevo formato, en el que equipos como Millonarios y Deportivo Cali deberán disputar una fase de grupos, mientras Nacional quedó instalado en los playoffs

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La final de la Copa Colombia está programada para el 31 de octubre - crédito Dimayor
Este es el trofeo que se le entrega al ganador de la Copa Colombia - crédito Dimayor

El rumbo de la Copa BetPlay 2026 quedó definido tras el cierre del Todos contra Todos de la Liga BetPlay. El torneo estrenará un formato dividido en dos grandes caminos: la Fase 1A, con clubes eliminados de Liga y Torneo BetPlay organizados en grupos, y la Fase 1B, donde los equipos mejor ubicados de primera división y los clasificados del ascenso disputarán llaves directas tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La principal novedad es la Fase 1A, que reunirá a 20 equipos (12 de Liga BetPlay 2026-I y 8 del Torneo BetPlay 2026-I) en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputará cuatro partidos (dos de local y dos de visitante), y solo los dos mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final.

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La intención del modelo es mantener actividad competitiva para los clubes que no lograron avanzar en Liga, además de darle rodaje a los equipos del ascenso en un entorno más exigente.

Así quedaron definidos los grupos de la Copa Colombia 2026 - crédito Dimayor
Así quedaron definidos los grupos de la Copa Colombia 2026 - crédito Dimayor

Así quedaron los grupos de la Fase 1A

Grupo A: Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Alianza FC, Boca Juniors de Cali y Real Santander.

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Grupo B: Millonarios, Llaneros FC, Boyacá Chicó, Patriotas y Atlético FC.

Grupo C: Independiente Medellín, Fortaleza FC, Cúcuta Deportivo, Orsomarso y Leones.

Grupo D: Águilas Doradas, Jaguares de Córdoba, Deportivo Pereira, Independiente Yumbo y Real Cundinamarca.

Cruces de los playoffs

Por otro lado, la Fase 1B enfrentará a los ocho equipos que lograron avanzar a los playoffs de la Liga BetPlay y a los ocho clasificados del Torneo BetPlay en llaves de ida y vuelta, con cierre en casa para los equipos de segunda división.

Los cruces son:

  • Inter Bogotá vs. Inter Palmira
  • Deportes Tolima vs. Deportes Quindío
  • América de Cali vs. Real Cartagena
  • Junior de Barranquilla vs. Barranquilla FC
  • Atlético Nacional vs. Tigres FC
  • Deportivo Pasto vs. Bogotá FC
  • Once Caldas vs. Envigado
  • Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena
Este es el fixture de la Copa Colombia 2026 - crédito Dimayor
Este es el fixture de la Copa Colombia 2026 - crédito Dimayor

El nuevo formato llega en un momento de presión para varios clubes tradicionales. Millonarios, Deportivo Cali e Independiente Medellín, todos con altas exigencias de sus hinchas, quedaron obligados a competir en una fase inicial donde cualquier tropiezo puede ser determinante.

El caso del Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín resulta especialmente llamativo, ya que ambos deberán enfrentar grupos con equipos del ascenso que llegan sin presión y con la intención de sorprender. Millonarios, por su parte, compartirá grupo con rivales que pueden complicar su clasificación si no logra regularidad.

Calendario de la primera fecha

La Dimayor también oficializó la programación de la jornada inaugural, que se disputará entre el 6 y el 9 de mayo:

Miércoles 6 de mayo

  • Patriotas vs. Boyacá Chicó – 4:00 p.m. (estadio La Independencia)

Jueves 7 de mayo

  • Independiente Yumbo vs. Deportivo Pereira – 6:00 p.m. (estadio Raúl Miranda)
  • Jaguares vs. Real Cundinamarca – 4:00 p.m. (estadio Jaraguay)
  • Atlético Bucaramanga vs. Real Santander – 8:00 p.m. (estadio Américo Montanini)
  • Boca Juniors de Cali vs. Alianza FC – 4:00 p.m. (estadio Pascual Guerrero)
  • Llaneros vs. Atlético FC – 5:00 p.m. (estadio Bello Horizonte)

Viernes 8 de mayo

  • Fortaleza vs. Leones – 3:00 p.m. (estadio Metropolitano de Techo)

Sábado 9 de mayo

  • Orsomarso vs. Cúcuta Deportivo – 5:00 p.m. (estadio Daniel Villa Zapata)
Así se disputarán la fecha 3, 4 y 5 de la Copa BetPlay 2026 - crédito Dimayor
Así se disputarán la fecha 3, 4 y 5 de la Copa BetPlay 2026 - crédito Dimayor

La Copa BetPlay 2026 arranca con un formato que obliga a todos los equipos a mantenerse competitivos desde el inicio. Para los grandes (DIM, Cali, Millonarios), no hay espacio para el error; para los clubes de menor categoría, es una oportunidad de oro para dar el golpe.

Con Atlético Nacional viajando a Bogotá y equipos históricos como Millonarios, Cali y Medellín en fases tempranas, el torneo promete intensidad desde su primera jornada.

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