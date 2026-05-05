Apareció el curioso ‘chamán’ que estuvo en el concierto de Ryan Castro en el Atanasio Girardot: “Estamos allí para expandir la luz”

La aparición de un hombre con vestimenta ceremonial en el concierto de Ryan Castro en Medellín generó múltiples interpretaciones - crédito @sebas.vallejo97/TikTok

El 25 de abril, el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, terminó convertido en el centro de una discusión tras la aparición de una figura con vestimenta ceremonial en el concierto del reguetonero Ryan Castro.

Su presencia en la parte posterior del escenario provocó una serie de interpretaciones diversas entre asistentes y usuarios en redes sociales, que buscaron explicar el rol del hombre en el espectáculo musical.

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La noche reunió cerca de 50.000 personas en un espectáculo que incluyó a artistas del género urbano como J Balvin, Feid y Maluma. La magnitud del evento mantuvo la atención sobre el escenario principal, aunque un punto distinto captó miradas y comentarios: el hombre asociado por el público a prácticas espirituales, señalado por algunos como un “chamán”.

El abuelo Suaga Gua apareció en el concierto de Ryan Castro, lo que despertó la curiosidad de su trabajo en el Atanasio Girardot - crédito @ryancastrro/Instagram - @sebas.vallejo97 - @sofiamezaz/TikTok

Este es el personaje misterioso detrás del ‘ritual’ del concierto de Ryan Castro

Pero la explicación llegó después en un espacio de entrevista difundido en el pódcast La Ruta al Alma, conducido por la creadora de contenido Sofía Meza. Allí apareció el abuelo Suaga Gua, maestro guía espiritual del linaje sacerdotal ancestral de la tradición indígena del Pueblo Nación Muisca Chibcha, originario del centro de Bacatá (Bogotá), que habló sobre su presencia en el evento del artista paisa.

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“Primero me estaba divirtiendo, porque para mí es divertirme cuando voy a los eventos, comprender la gente, o sea, lo que sucede ahí. Pero lo importante en un evento es estar uno centrado, disfrutando”, afirmó al referirse a su paso por el estadio Atanasio Girardot.

El abuelo explicó el sentido que atribuye a su participación en este tipo de encuentros masivos: “A mí me llevan a los eventos es para armonizar el clima, que el clima, el ambiente, no solamente lo ecológico, sino también es armonizar el sentir de la gente. Nosotros estamos allí para expandir la luz con el más alto fin, más elevado propósito, para que los seres se encuentren, para que logren tener una conexión, descifrar su misterio de vida”.

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El abuelo Suaga Gua, guía espiritual de tradición indígena Muisca Chibcha, conversó con Sofía Meza sobre su participación en el concierto de Ryan Castro - crédito @sofiamezaz/TikTok

Frente a la versión que lo relacionó con el control de la lluvia, el abuelo Suaga Gua rechazó esa idea: “A nosotros nos llevan a estos eventos no para controlar la lluvia, porque es absurdo. Imagínense controlar algo que es natural”.

El abuelo Suaga Gua rechazó la idea de controlar fenómenos climáticos

“Nosotros jugamos con las leyes naturales vitales porque se nos ha entrenado para lograr tener una conexión con lo vital. Uno tiene que estar automáticamente centrado, ni puede estar allí, ni puede estar allá, ni puede estar en la mente, ni puede estar en la emoción o en el corazón, sino que tiene que estar en la realidad cósmica de lo que está sucediendo”, dijo durante el pódcast.

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El guía espiritual agregó una interpretación sobre su experiencia durante el concierto, no solo en el de Ryan Castro, sino en los que lo invitan: “Es cuando uno está en ese estado, es cuando logra conectar con el aire, con la nube, con el relámpago, con el trueno, con todo”.

Sobre la lluvia que cayó de forma leve durante el espectáculo, insistió en su postura: “Nosotros no controlamos la lluvia. Negociamos para que las nubes sigan su desarrollo para el lugar que corresponda, pero que no afecte este espacio vital”.

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El personaje misterioso en el concierto de Ryan Castro en Medellín apareció en el pódcast 'La Ruta al Alma' y habló de su trabajo - crédito Ruta para el alma/YouTube

El abuelo Suaga Gua amplió su explicación sobre su presencia en el concierto de Ryan Castro desde una visión que, según dijo, proviene de su formación espiritual y su vínculo con la tradición indígena Muisca Chibcha. En su relato, insistió en que su lectura del entorno difiere de la mirada urbana, en especial por la manera en que entiende la relación entre las personas y la naturaleza.

Según lo expuesto por el guía espiritual, su papel en este tipo de eventos se asocia a una conexión simbólica con la llamada Madre Tierra, una forma de interpretación de la vida que integra pensamientos, acciones y emociones dentro de un mismo equilibrio con el entorno. Desde esa perspectiva, su presencia no responde a la idea de intervenir fenómenos naturales, sino a una interacción distinta con ellos.

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Aunque esa interpretación genera distancia con la comprensión cotidiana de muchos asistentes, el propio líder espiritual afirmó que para su comunidad se trata de una práctica habitual y natural.