La FIFA recordó doloroso momento para la selección Colombia: Brasil 2014, tiro libre y David Luiz

El gol de tiro libre de David Luiz que significó la eliminación de Colombia de Brasil 2014 - crédito @fifaworldcup_pt/X

La cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Copa Mundial de la FIFA recordó un momento doloroso para la selección Colombia de Mayores en una de sus participaciones mundialistas.

Se trata del Mundial de Brasil 2014, donde el conjunto nacional logró una de sus mejores actuaciones históricas al llegar hasta los cuartos de final. En esa fase, Colombia fue superada por el anfitrión Brasil con marcador de 2-1. Uno de los goles decisivos fue obra del defensor David Luiz, que anotó de tiro libre y terminó inclinando la serie a favor del equipo local. En ese partido también marcaron Thiago Silva y James Rodríguez.

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Ese tanto de David Luiz volvió a ser protagonista este lunes 4 de mayo, cuando la FIFA lo recordó públicamente. La anotación quedó en la memoria como uno de los momentos clave que frenó el sueño colombiano de avanzar a semifinales.

Julio 04 de 2014. Fortaleza, Brasil. En la ciudad de Fortaleza Brasil derrotó a Colombia 2 -1 y lo eliminó de la Copa Mundo de la FIFA Brasil 2014. En la foto: Dani Alves y David Luiz consuelan a James Rodríguez. crédito - Colprensa /Mauricio Alvarado

Todo lo que pasó en ese partido

El encuentro comenzó con Brasil imponiendo condiciones y generando peligro constante. Al minuto 7, Thiago Silva abrió el marcador tras un tiro de esquina cobrado por Neymar, adelantando a la selección local 1-0. Colombia intentó reaccionar con remates de media distancia de James Rodríguez y Fredy Guarín, pero sin precisión.

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En la primera parte, Brasil mantuvo el control con Neymar, Hulk y Oscar inquietando a la defensa colombiana, aunque también hubo varias interrupciones por faltas. James fue el principal generador de juego cafetero, pero Colombia no logró empatar antes del descanso, que terminó 1-0.

De los jugadores que celebraron aquel gol en 2014 aún podría jugar con Colombia en 2026 James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado - crédito @CONMEBOL/X

En el segundo tiempo, el ritmo se mantuvo alto. Colombia adelantó líneas con Cuadrado, Guarín y Bacca buscando el empate. Brasil respondió con ataques rápidos y un Neymar participativo, aunque el partido se volvió más friccionado con múltiples faltas y tarjetas.

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Al minuto 68 llegó el 2-0 para Brasil: David Luiz anotó un golazo de tiro libre que amplió la ventaja y parecía sentenciar el partido. Sin embargo, Colombia no bajó los brazos.

El momento clave llegó al minuto 77, cuando Carlos Bacca fue derribado en el área y el árbitro sancionó penalti. Julio César recibió amarilla y Colombia tuvo la oportunidad de descontar. James Rodríguez ejecutó con frialdad y marcó el 2-1 al minuto 80, devolviendo la ilusión.

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En los minutos finales, Colombia se volcó al ataque con centros de Quintero, Cuadrado y Armero. Adrián Ramos tuvo dos claras de cabeza en el tiempo añadido (90+3 y 90+5), pero falló ambas oportunidades.

Brasil sufrió además la lesión de Neymar, que obligó a un cambio, y resistió hasta el pitazo final.

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El árbitro dio 5 minutos adicionales, pero no hubo tiempo para más. Brasil terminó defendiendo con orden y se quedó con una victoria sufrida 2-1 ante una Colombia que luchó hasta el final.

Colombia terminó presionando con todo en campo rival, generando varios tiros de esquina y centros peligrosos, pero sin eficacia en el último toque. Brasil se replegó y defendió el resultado con experiencia, enfriando el juego en los minutos finales. El pitazo final confirmó la victoria brasileña en un duelo muy disputado.

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En la ciudad de Fortaleza Brasil derrotó a Colombia 2 -1 y la eliminó de la Copa Mundo de la FIFA Brasil 2014. En la foto: James Rodríguez y Paulinho - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

La FIFA recordó la participación colombiana en las Copas del Mundo

Aquella eliminación significó un golpe importante para la Tricolor, que en la actualidad se ilusiona con romper esa barrera en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde el objetivo es superar por primera vez los cuartos de final y hacer historia.

La FIFA también destacó el recorrido de Colombia en los mundiales recientes y recordó que el país ha tenido participaciones irregulares: eliminación en fase de grupos en 1998, cuartos de final en 2014 como su mejor registro, y octavos en 2018, además de su ausencia en Catar 2022. Asimismo, resaltó su subcampeonato en la Copa América 2024 y su buen desempeño en las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

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