El ecoparque Cristo Rey tendrá entrada gratis durante diciembre: estos son los horarios para conocer el emblemático monumento de Cali

El acceso gratuito y sin inscripción previa al Cristo Rey facilita la llegada de más visitantes al emblemático monumento y sus alrededores - crédito Alcaldía de Cali

El Ecoparque Cristo Rey en Cali abrió sus puertas con horarios extendidos para satisfacer la creciente demanda de caleños y turistas que desean vivir experiencias integrales en esta joya turística, durante la temporada alta de fin de año y el inicio del 2026.

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, el acceso no requiere inscripción previa y no tiene ningún costo, permitiendo así la llegada de una mayor cantidad de visitantes que podrán recorrer el emblemático monumento y sus alrededores, en un horario continuado de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El gerente de la Corporación para la Recreación Popular (CRP), Óscar Guzmán, organización a cargo de la operación del parque, precisó que la nueva dinámica brinda libertad a los visitantes para disfrutar tanto del monumento como de las diversas atracciones naturales y recreativas cercanas.

La operación del parque cuenta con 42 colaboradores en temporada alta, garantizando atención y seguridad en los recorridos turísticos - crédito Alcaldía de Cali

Gracias a estos ajustes, la ciudadanía tiene garantizada una experiencia más flexible y enriquecedora, reforzada con el trabajo de 26 personas asignadas a los tramos 3 y 5, y un refuerzo adicional de 10 colaboradores durante los fines de semana, alcanzando un total de 42 miembros en temporada alta.

Para quienes buscan una visita más estructurada, el parque mantiene tres recorridos guiados diarios, con salidas a las 9:00 a. m., 12:00 p. m., y 3:00 p. m. El control de ingreso al tramo 5—que envuelve el monumento—se realiza por taquillas ubicadas en un moderno edificio de bienvenida, desde donde los visitantes pueden elegir entre senderos carreteables, ideales para quienes priorizan la seguridad, y caminos con múltiples vistas panorámicas hacia el Mirador Farallones, el Mirador Pacífico y el Mirador Valle.

El trayecto culmina en el edificio Terraza, que ofrece una vista de 360 grados y pequeños auditorios, antes de llegar al icónico monumento de Cristo Rey, símbolo de la ciudad durante más de setenta años.

El edificio Terraza brinda una vista de 360 grados y auditorios antes de llegar al icónico monumento de Cristo Rey en Cali - crédito Alcaldía de Cali

Para la administración, el Parque Integral Cristo Rey se ha consolidado como un destino que fusiona turismo religioso y naturaleza sobre una superficie de 39.000 metros cuadrados. Entre los principales atractivos se destacan seis miradores, un sendero de 1,2 kilómetros, baños ecológicos, parqueaderos, un camino exclusivo para emergencias y facilidades que aseguran la inclusión de personas con movilidad reducida.

El complejo alberga un auditorio para eventos, cafetería y puntos de venta, así como un sistema ambiental para el manejo sostenible del agua y la prevención de incendios. En su apuesta por la biodiversidad, la administración ha plantado 416 árboles como compensación, 227 más con fines paisajísticos y 4.000 plantas ornamentales, al tiempo que promueve el reciclaje hídrico para el cuidado de jardines y zonas verdes.

El acceso al Cristo Rey está regulado bajo estrictas normas: se prohíbe el ingreso a personas en estado de embriaguez, con mascotas, parlantes o cigarrillos. De igual modo, la necesidad de registro en línea ha sido eliminada para dar paso a una experiencia más ágil y sin restricciones.

El parque ofrece tres recorridos guiados diarios y senderos con vistas panorámicas hacia el Mirador Farallones, Pacífico y Valle - crédito Alcaldía de Cali

Este proceso de modernización es el resultado del reciente convenio de coadministración entre la Alcaldía de Cali, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), y la CRP, cuyo objetivo principal es fortalecer la atención, ampliar la oferta de servicios y consolidar al Ecoparque y sus áreas conexas, como el Centro de Experiencia Turística Cristo Rey y el Parque de la Biodiversidad COP16 en Pance, como referentes turísticos, recreativos y ambientales del municipio.

En el caso del Parque de la Biodiversidad COP16, los horarios también fueron ampliados, pasando de una franja previa de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., a una jornada de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., todos los días salvo lunes, o el martes si el lunes es festivo. Esta estrategia responde al compromiso de la ciudad con la preservación ecológica y la promoción del turismo activo durante la temporada navideña.

Estas innovaciones operativas se suman al nutrido calendario cultural y artístico que ofrecerá Cali en diciembre. El alumbrado oficial de la ciudad comenzará el 7 de diciembre, con un recorrido central en el Bulevar del Río que abarca nueve zonas temáticas inspiradas en la biodiversidad regional. El alumbrado 2025 también se extenderá al Bulevar del Oriente, el barrio Obrero y varios corregimientos, para acoger a una cifra estimada de más de dos millones de visitantes que disfrutarán de la magia navideña en múltiples puntos emblemáticos.