Colombia

Alumbrado de Cali iniciará el 7 de diciembre: anuncian más de 54 eventos incluidos la feria, esta es la programación

La ciudad espera más de dos millones de visitantes con eventos como desfiles, conciertos y actividades familiares, destacando la recuperación de espacios públicos y la participación de artesanos, bailarines y emprendedores

Guardar
La estrategia 'Cali, la Sucursal
La estrategia 'Cali, la Sucursal de la Navidad' busca impulsar la reconciliación ciudadana y la reactivación económica en la capital vallecaucana - crédito Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali presentó oficialmente los detalles del Alumbrado Navideño 2025 como parte del lanzamiento de la estrategia ‘Cali, la Sucursal de la Navidad’, una iniciativa que fusiona la riqueza natural y las tradiciones decembrinas del Valle del Cauca con la innovación tecnológica y artística.

El esperado alumbrado inicia el domingo 7 de diciembre y estará disponible hasta la primera semana de enero, con el propósito de brindar una experiencia inmersiva que promueva la reconciliación ciudadana y la reactivación económica en la capital vallecaucana. Se prevé la llegada de más de dos millones de visitantes para disfrutar de esta propuesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Diego Hau, explicó que la inspiración central del alumbrado es “el viaje de María y José hacia Belén para el nacimiento de Jesús, pero reinterpretado con una mirada local. A través de una travesía mágica, la pareja sagrada recorre diversos paisajes del Valle del Cauca”.

El acuerdo con 450 vendedores
El acuerdo con 450 vendedores informales garantiza el cuidado del espacio público y buenas prácticas en el manejo de alimentos durante la temporada navideña - crédito Alcaldía de Cali

En ese sentido, el recorrido principal, ubicado en el Bulevar del Río, estará conformado por nueve zonas temáticas, cada una representando la biodiversidad, la flora y la fauna regional. Hau precisó que la innovación en los materiales permitirá, por medio de telas orgánicas y especiales, disfrutar el alumbrado tanto de día como de noche, evocando los Farallones, las especies endémicas y los colores de la artesanía ancestral del territorio.

Además del valor artístico, el alumbrado ha sido concebido como herramienta de recuperación social y económica. De acuerdo con la alcaldía, se alcanzó un acuerdo estratégico con los vendedores informales, logrando que 450 de ellos suscribieran compromisos orientados al cuidado del espacio público y a garantizar buenas prácticas en el manejo de alimentos. “Este alumbrado es un homenaje a nuestra gente: a quienes cuidan, construyen y limpian. Es un trabajo que une a artesanos, ingenieros y cientos de manos caleñas. Así, con hechos, recuperamos Cali”, enfatizó Hau durante la presentación.

El alumbrado 2025 no solo estará presente en el Bulevar del Río, también en el Bulevar del Oriente, el barrio Obrero y diversos corregimientos, permitiendo a habitantes y visitantes disfrutar de la magia navideña en varios puntos emblemáticos.

El recorrido principal del alumbrado
El recorrido principal del alumbrado en el Bulevar del Río contará con nueve zonas temáticas que resaltan la biodiversidad, flora y fauna regional - crédito Alcaldía de Cali

La agenda para diciembre en Cali será amplia. La secretaria de Turismo, María Fernanda Campuzano, invitó a propios y visitantes a celebrar lo mejor de Cali y destacó la importancia de la programación de la ciudad: “¿cómo no invitarlos a la mejor feria que tiene Colombia? La Feria de Cali. Es nuestra feria patrimonio, donde cada uno de los que van a llegar van a ser recibidos con los brazos abiertos, porque eso es Cali".

Campuzano subrayó que el bus turístico recorrerá el alumbrado en las distintas locaciones durante la temporada. Las expectativas para el turismo son altas: la ciudad estima alcanzar una ocupación hotelera del 82%, captar un 33 % de visitantes extranjeros, un 50% adicional de turistas colombianos y un 17% de visitantes vallecaucanos.

El gerente de Corfecali, Fabio Botero, precisó que la Feria de Cali 2025 contará con 54 eventos distribuidos en distintos puntos, como el Bulevar del Oriente, el Parque La Caña y Mariano Ramos. Entre los eventos principales figuran la Caseta Feria de Cali, los desfiles sobre la calle 25 y la participación de 2.400 bailarines, con énfasis en la recuperación del centro de la ciudad y el barrio Obrero, reconocidos por su relevancia en la cultura salsera.

El alumbrado navideño se extiende
El alumbrado navideño se extiende al Bulevar del Oriente, el barrio Obrero y corregimientos, llevando la magia de la Navidad a diversos puntos emblemáticos de Cali - crédito Alcaldía de Cali

En el mismo sentido, la secretaria de Cultura, Leidy Higidio, manifestó que la agenda reafirma los procesos identitarios y fortalece la Ruta Americana de la Salsa, anticipando que la oferta cultural se mantendrá en el próximo año.

La respuesta de los visitantes ha sido positiva. Birmania Chávez, turista ecuatoriana, expresó su entusiasmo por la Feria de Navidad y el ambiente del Parque de la Salsa, mientras que Yamileth Álvarez, asistente local, resaltó la oportunidad que representan los eventos de temporada para el impulso y la visibilización de la ciudad.

Entre las actividades destacadas figuran el Día de la Familia (6 de diciembre), el Gran Concierto del Barrio Obrero (19 de diciembre), la carrera de Mario Yepes (20 de diciembre) y la entrega de 20.000 regalos para niños durante las novenas. Toda la programación de ‘Cali, la Sucursal de la Navidad’ y la Feria de Cali puede consultarse en las redes oficiales de la alcaldía y en https://lasucursaldelanavidad.com/.

Temas Relacionados

Alumbrado navideño Cali Feria de Cali Valle del Cauca Bulevar del Río TurismoNavidad CaliColombia-NoticiasColombia-Viajes

Más Noticias

Álvaro Uribe denunció un ‘fraude social’ en Petro e Iván Cepeda: “Se quiere llevar las pensiones para tapar el derroche”

El expresidente criticó la gestión del Gobierno nacional en áreas clave como vivienda, salud y educación, al señalar que las políticas de su gestión fueron un retroceso frente a los avances logrados durante su mandato. Además, alertó sobre las promesas del precandidato del Pacto Histórico

Álvaro Uribe denunció un ‘fraude

Petro insistió en depurar el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia, en medio de la polémica por infiltraciones de disidencias

El primer mandatario, con un extenso mensaje en el que citó un informe de Yennifer Parra, exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, y que actualmente es la directora de Unidad Solidaria, se refirió a viejas denuncias de su parte sobre el papel de estas compañías y sus supuestas alianzas con el crimen organizado

Petro insistió en depurar el

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Las mejores películas de Netflix

Capturan a alias Piña, presunto cabecilla del Clan del Golfo, señalado de coordinar ataques y delitos en el Caribe

Miguel Antonio Barón Murillo fue detenido en Arboletes, Antioquia, tras una operación conjunta de la Armada, la Fiscalía y la Policía, debilitando la estructura criminal y su influencia en actividades ilícitas en la región

Capturan a alias Piña, presunto

Acción de Ecopetrol pierde más de 30% en Wall Street en medio de sanciones a su presidente y crisis en la Junta Directiva

La volatilidad en el órgano y la presión sindical profundizan la incertidumbre sobre el futuro de la compañía más grande del Estado colombiano

Acción de Ecopetrol pierde más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas de Netflix

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Mujer le pidió matrimonio a su novio en un concierto de Nanpa Básico y sorprendió a los presentes al arrodillarse

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Claudia Bahamón vio auroras boreales, pero no quiso salir a la intemperie para apreciarlas: esta fue la razón que dio

Primer domingo de Adviento: qué es, cuándo inicia la época, cómo funciona, la oración y el encendido de la primera vela

Deportes

Colombia vs. Argentina: hora y

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial

Entrenador, director deportivo y hasta el CM de Bayern Múnich elogian a Luis Díaz tras gol ante el St. Pauli

Flamengo Campeón: Jorge Carrascal es protagonista en los festejos en Río de Janeiro del título de la Copa Libertadores

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano