Alumbrado de Cali iniciará el 7 de diciembre: anuncian más de 54 eventos incluidos la feria, esta es la programación

La estrategia 'Cali, la Sucursal de la Navidad' busca impulsar la reconciliación ciudadana y la reactivación económica en la capital vallecaucana - crédito Alcaldía de Cali

La Alcaldía de Cali presentó oficialmente los detalles del Alumbrado Navideño 2025 como parte del lanzamiento de la estrategia ‘Cali, la Sucursal de la Navidad’, una iniciativa que fusiona la riqueza natural y las tradiciones decembrinas del Valle del Cauca con la innovación tecnológica y artística.

El esperado alumbrado inicia el domingo 7 de diciembre y estará disponible hasta la primera semana de enero, con el propósito de brindar una experiencia inmersiva que promueva la reconciliación ciudadana y la reactivación económica en la capital vallecaucana. Se prevé la llegada de más de dos millones de visitantes para disfrutar de esta propuesta.

El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Diego Hau, explicó que la inspiración central del alumbrado es “el viaje de María y José hacia Belén para el nacimiento de Jesús, pero reinterpretado con una mirada local. A través de una travesía mágica, la pareja sagrada recorre diversos paisajes del Valle del Cauca”.

El acuerdo con 450 vendedores informales garantiza el cuidado del espacio público y buenas prácticas en el manejo de alimentos durante la temporada navideña - crédito Alcaldía de Cali

En ese sentido, el recorrido principal, ubicado en el Bulevar del Río, estará conformado por nueve zonas temáticas, cada una representando la biodiversidad, la flora y la fauna regional. Hau precisó que la innovación en los materiales permitirá, por medio de telas orgánicas y especiales, disfrutar el alumbrado tanto de día como de noche, evocando los Farallones, las especies endémicas y los colores de la artesanía ancestral del territorio.

Además del valor artístico, el alumbrado ha sido concebido como herramienta de recuperación social y económica. De acuerdo con la alcaldía, se alcanzó un acuerdo estratégico con los vendedores informales, logrando que 450 de ellos suscribieran compromisos orientados al cuidado del espacio público y a garantizar buenas prácticas en el manejo de alimentos. “Este alumbrado es un homenaje a nuestra gente: a quienes cuidan, construyen y limpian. Es un trabajo que une a artesanos, ingenieros y cientos de manos caleñas. Así, con hechos, recuperamos Cali”, enfatizó Hau durante la presentación.

El alumbrado 2025 no solo estará presente en el Bulevar del Río, también en el Bulevar del Oriente, el barrio Obrero y diversos corregimientos, permitiendo a habitantes y visitantes disfrutar de la magia navideña en varios puntos emblemáticos.

El recorrido principal del alumbrado en el Bulevar del Río contará con nueve zonas temáticas que resaltan la biodiversidad, flora y fauna regional - crédito Alcaldía de Cali

La agenda para diciembre en Cali será amplia. La secretaria de Turismo, María Fernanda Campuzano, invitó a propios y visitantes a celebrar lo mejor de Cali y destacó la importancia de la programación de la ciudad: “¿cómo no invitarlos a la mejor feria que tiene Colombia? La Feria de Cali. Es nuestra feria patrimonio, donde cada uno de los que van a llegar van a ser recibidos con los brazos abiertos, porque eso es Cali".

Campuzano subrayó que el bus turístico recorrerá el alumbrado en las distintas locaciones durante la temporada. Las expectativas para el turismo son altas: la ciudad estima alcanzar una ocupación hotelera del 82%, captar un 33 % de visitantes extranjeros, un 50% adicional de turistas colombianos y un 17% de visitantes vallecaucanos.

El gerente de Corfecali, Fabio Botero, precisó que la Feria de Cali 2025 contará con 54 eventos distribuidos en distintos puntos, como el Bulevar del Oriente, el Parque La Caña y Mariano Ramos. Entre los eventos principales figuran la Caseta Feria de Cali, los desfiles sobre la calle 25 y la participación de 2.400 bailarines, con énfasis en la recuperación del centro de la ciudad y el barrio Obrero, reconocidos por su relevancia en la cultura salsera.

El alumbrado navideño se extiende al Bulevar del Oriente, el barrio Obrero y corregimientos, llevando la magia de la Navidad a diversos puntos emblemáticos de Cali - crédito Alcaldía de Cali

En el mismo sentido, la secretaria de Cultura, Leidy Higidio, manifestó que la agenda reafirma los procesos identitarios y fortalece la Ruta Americana de la Salsa, anticipando que la oferta cultural se mantendrá en el próximo año.

La respuesta de los visitantes ha sido positiva. Birmania Chávez, turista ecuatoriana, expresó su entusiasmo por la Feria de Navidad y el ambiente del Parque de la Salsa, mientras que Yamileth Álvarez, asistente local, resaltó la oportunidad que representan los eventos de temporada para el impulso y la visibilización de la ciudad.

Entre las actividades destacadas figuran el Día de la Familia (6 de diciembre), el Gran Concierto del Barrio Obrero (19 de diciembre), la carrera de Mario Yepes (20 de diciembre) y la entrega de 20.000 regalos para niños durante las novenas. Toda la programación de ‘Cali, la Sucursal de la Navidad’ y la Feria de Cali puede consultarse en las redes oficiales de la alcaldía y en https://lasucursaldelanavidad.com/.