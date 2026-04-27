Hijo de Giovanny Ayala sufrió un accidente en su camioneta cuando viajaba a su finca: “A este man si le pasan cosas”

El cantante compartió con sus seguidores el incidente que sufrió mientras viajaba a su finca - crédito @notitalencol/IG

Sebastián Ayala, hijo mayor del cantante Giovanny Ayala, sufrió un accidente que ha provocado preocupación entre los seguidores del género popular colombiano.

A través de redes sociales se han conocido las imágenes de la camioneta en la que se movilizaba rumbo a su finca, lo que aumentó la inquietud en torno al estado de salud del joven artista.

De acuerdo con información difundida en diferentes medios de comunicación, el vehículo, al encontrarse con una zona lodosa, perdió el control y salió de la vía. El impacto dejó la camioneta con daños visibles en su exterior, según pudo observarse en un video que comenzó a compartirse poco después del hecho.

Esta habría sido la camioneta en la que se accidentó el hijo mayor de Giovanny Ayala - crédito @sebastianayalaoficial/IG

Ante la pregunta sobre cómo se encuentra Sebastián Ayala tras el accidente, familiares y allegados han confirmado que el joven no sufrió heridas graves y actualmente se encuentra fuera de peligro.

Prueba de ello es que, en sus redes sociales, ha compartido fragmentos de su vida cotidiana mostrando que ha retomado sus actividades habituales sin mayores contratiempos.

Reacciones en redes sociales y el ambiente familiar

La noticia generó una ola de comentarios de apoyo y alivio entre los fanáticos de la familia Ayala. Tanto Sebastián como Giovanny han recibido mensajes en los que predominan las expresiones de suerte y agradecimiento por el desenlace favorable del accidente.

Algunas frases como “Un bañito con jabón rey!!”; “a este man si le pasan cosas”; “creo que debería cargar una hojita de ruda en la la maleta” u “Otra vez” reflejan el tono de alivio y humor con el que varios seguidores han tomado la situación, tras confirmarse que no hubo consecuencias graves.

El hijo mayor de Giovanny Ayala sigue sus pasos en la música popular (@sebastianayalaoficial)

Aunque el accidente de tránsito puso en alerta a la familia y a los admiradores del cantante, los reportes actuales coinciden en señalar que todo quedó en un susto. Las actividades de Sebastián Ayala han continuado con normalidad, y la familia no ha reportado complicaciones adicionales desde el incidente.

Su hermano menor también se accidentó en enero de 2026

Dos miembros del equipo de Sebastián Ayala junto con el joven cantante en enero de 2026 sufrieron un accidente de tránsito junto a su realizador audiovisual en la vía entre Landázuri, Santander y San Juanito, Meta. El propio artista confirmó que él resultó ileso y que solo se registraron daños materiales.

El incidente sucedió durante la mañana del 11 de enero, cuando la camioneta en la que viajaban se volcó al costado de la carretera. La parte delantera del vehículo presentó deterioro considerable, según los reportes preliminares. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar la responsabilidad del conductor de un bus de servicio público, señalado por el cantante como causante del hecho.

Sebastián Ayala, cantante de música popular, y su realizador audiovisual sufrieron un accidente de tránsito en la vía que conecta Landázuri, Santander, con San Juanito, Meta - crédito Sebastián Ayala / Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Sebastián Ayala ofreció detalles sobre lo ocurrido. El intérprete relató que “un bus nos sacó de la vía; estamos recopilando información para dar con la parada del bus de servicio público vinculado a la empresa de Brasilia”. Además, expresó su agradecimiento por haber salido sin lesiones graves y confirmó que dos integrantes de su equipo permanecen bajo supervisión médica.

Según las primeras versiones difundidas por medios regionales, tanto el artista como su colaborador audiovisual se encuentran en etapa de recuperación. El propio Ayala afirmó: “Nos accidentamos, por la gloria y gracia de Dios, estamos bien… Gloria a Dios, solo daños materiales”.

Las autoridades trabajan en la identificación y localización del conductor del bus presuntamente implicado. Mientras tanto, allegados y seguidores han manifestado su apoyo al cantante y a su equipo, deseando pronta recuperación a los afectados.

Los seguidores del artista le piden mayor precaución a la hora de ir al volante, pues consideran que los excesos de velocidad pueden ocasionar en algún momento una tragedia intentando cumplir compromisos.