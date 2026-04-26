Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

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Una serie de 17 ataques armados en las últimas 48 horas han estremecido al suroccidente de Colombia, según información entregada por el Ejército a Infobae Colombia.

Los hechos, atribuidos a las disidencias del Estado Mayor Central bajo el mando de “Iván Mordisco”, han afectado a la fuerza pública y a la población civil en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Durante este lapso, se han producido atentados con explosivos, hostigamientos armados y bloqueos de vías principales.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Cajibío, Cauca, donde una explosión en un bus provocó la muerte de 19 personas y 48 heridos de acuerdo con Medicina Legal y la Gobernación del Cauca.

Las autoridades no han entregado cifras finales, pero el ataque, en el que fueron utilizados cilindros bomba, habría impactado directamente a un bus con pasajeros sobre la carretera - crédito cpatura de pantalla Video aficionado

Videos difundidos en redes sociales mostraron los vehículos destruidos y el impacto entre los habitantes, mientras las autoridades acordonaban la zona y comenzaban las investigaciones.

La escalada de violencia incluyó la detonación de un bus-bomba cerca del Cantón Militar Pichincha en Cali y la explosión de un vehículo frente al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira.

En ambos casos, solo se reportaron daños materiales, sin heridos ni fallecidos. Las autoridades lanzaron estrategias para recuperar el control territorial y aumentaron la recompensa por información sobre alias Marlon, uno de los cabecillas señalados por los recientes hechos.

Las disidencias de Iván Mordisco son responsables del atentado que interrumpió el tránsito entre Cali y Popayán, en la vía Panamericana - crédito Captura de video Ministerio de Defensa

En total, el Ejército reportó 12 acciones violentas en Cauca, 3 en el Valle del Cauca y 2 en Nariño. Los incidentes incluyeron ataques a bases militares, lanzamiento de artefactos explosivos y asonadas a tropas que intentaban restablecer el orden en zonas rurales.

Ataques coordinados y consecuencias inmediatas

El reporte militar detalla la activación de artefactos explosivos improvisados, hostigamientos a estaciones de policía y el uso de drones para lanzar explosivos sobre infraestructuras clave, como el radar de navegación aérea de Santana, en el municipio de El Tambo.

La Aeronáutica Civil calificó el ataque contra el radar como un acto terrorista y confirmó daños en antenas del sistema, aunque la fuerza pública logró neutralizar tres drones cargados con explosivos.

En la vía Panamericana, una explosión dirigida a un bus de servicio público dejó múltiples víctimas, mientras que otros ataques afectaron a vehículos de carga y transporte rural, con varios lesionados reportados.

El suceso ocurrió en la noche del 24 de abril de 2026; luego de que un bus estallara en Cali en horas de la tarde. (La FM )

Los bloqueos en puntos estratégicos entre Popayán y Santander de Quilichao dificultaron la movilidad y elevaron la tensión en la región.

Las acciones armadas incluyeron ataques con armas de fuego dirigidas a estaciones de policía, la incineración de vehículos y la colocación de cilindros bomba en rutas de alto tránsito. Las autoridades desplegaron operativos de defensa en las zonas más afectadas e incrementaron la vigilancia ante posibles nuevas arremetidas.

Detalle de los 17 ataques registrados

La información entregada por el Ejército a Infobae Colombia precisa los siguientes hechos:

Mercaderes (Cauca): 01:15 a. m., activación de un artefacto explosivo improvisado en el sector Pan de Azúcar (vía Panamericana), afectando un bus de servicio público y un tractocamión; hubo un conductor lesionado. Taminango (Nariño): 02:50 a. m., lanzamiento de tres artefactos explosivos improvisados cerca de la subestación Remolino y una granada contra una estación de servicio, con daños materiales. Mercaderes (Cauca): 03:15 a. m., activación de un artefacto explosivo contra tres vehículos tipo chiva, con cinco particulares lesionados. Patía (Cauca): 03:55 a. m., detonaciones cerca del Batallón de Instrucción en El Estrecho; se activó plan defensa sin novedades. Jamundí (Valle del Cauca): 05:35 a. m., hostigamiento a la subestación de policía Potrerito mediante disparos de fusil, sin afectaciones. El Tambo (Cauca): 06:35 a. m., lanzamiento de ocho artefactos explosivos mediante dron sobre el puesto de Policía Santana, sin novedades con el personal. Popayán (Cauca): 06:40 a. m., inhibición de un dron que lanzó un tatuco no explotado sobre el helipuerto de la Tercera Brigada del Ejército. Miranda (Cauca): 08:00 a .m ., incineración de dos trenes cañeros en la vereda Santa Ana. Miranda (Cauca): 08:30 a. m., hallazgo de un cilindro bomba en la vía a Corinto, sector Guatemala. Padilla (Cauca): 09:30 a. m., hostigamiento a la estación de policía por dos sujetos en motocicleta, con disparos y posterior huida. Corinto (Cauca): 09:40 a. m., reporte de una volqueta acondicionada con explosivos sobre la vía a Miranda, impidiendo la movilidad y con un cilindro dejado junto a la volqueta. Guachené (Cauca): 11:00 a. m., activación de un vehículo con múltiples cilindros explosivos cerca de la base militar detrás del Ingenio La Cabaña. Cajibío (Cauca): 11:30 a. m., presencia de hombres armados bloqueando puntos estratégicos en la vía Panamericana, vereda El Túnel. Leiva (Nariño): 11:30 a. m., asonada a tropas del Ejército que retomaban control territorial en zona rural. Robles (Valle del Cauca): 12:00 p. m., hostigamiento con ráfagas de fusil y lanzamiento de artefactos explosivos mediante dron contra la subestación de policía de Jamundí. Cajibío (Cauca): 12:35 p. m., detonación sobre la vía Panamericana, sector El Túnel, con saldo de siete fallecidos y veinte lesionados. Palmira (Valle del Cauca): 1:30 p. m., hallazgo de un artefacto explosivo en instalaciones militares.

Reacciones políticas y clima de inseguridad

Un integrante de la Policía de Colombia observa un vehículo afectado por una explosión este 24 de abril de 2026, en inmediaciones del batallón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr

El impacto de la violencia se produce en vísperas de la primera vuelta electoral presidencial. Diversos candidatos y figuras públicas han solicitado al Ministerio de Defensa garantías para los comicios, mientras que críticas desde varios sectores responsabilizan al presidente Gustavo Petro por la situación.

El mandatario, en su cuenta de X, lamentó los hechos y calificó a los responsables como “terroristas, fascistas y narcotraficantes”. Petro identificó a alias Marlon como jefe de los ataques en Cauca y afirmó que los frentes de Iván Mordisco son “delincuentes criminales contra la humanidad”.

Las autoridades han realizado consejos de seguridad y revisado estrategias para enfrentar la crisis. El pronunciamiento de Indepaz tras el atentado en Cajibío advirtió sobre la gravedad de la crisis de inseguridad, señalando que se trata de la cuadragésima séptima masacre en lo que va de 2026.