Colombia

Incidentes en el aeropuerto internacional El Dorado destaparon crisis en la Aeronáutica Civil de Colombia: 1.179 contratos y chat por presiones

Señalamientos de injerencias externas, salida de un alto funcionario y brechas de personal especializado exponen fallas estructurales, mientras autoridades ordenan auditorías y revisiones urgentes al sistema aeronáutico

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Ilustración de crisis aérea en aeropuerto con controladores, dos aviones a punto de colisionar en el aire, helicóptero militar, aviones en tierra y documentos burocráticos.
La seguridad aérea en Colombia enfrenta cuestionamientos por incidentes recientes, déficit de personal y más de 1.100 contratos bajo revisión en la Aeronáutica Civil de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La seguridad aérea en Colombia enfrenta un momento crítico tras una serie de incidentes registrados en el Aeropuerto Internacional El Dorado, que han coincidido con cuestionamientos a la gestión de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil).

En el centro de la polémica están 1.179 contratos firmados en lo corrido de 2026 y un chat interno que sugiere presiones indebidas en procesos contractuales, según el medio El Tiempo.

El hecho más reciente ocurrió el 19 de abril, cuando dos aeronaves de aerolíneas internacionales se aproximaron peligrosamente a menos de 200 metros en espacio aéreo de Bogotá.

Aunque el presidente Gustavo Petro atribuyó el episodio a fallas técnicas, sindicatos y expertos advierten que estos eventos reflejan problemas más profundos, como la falta de personal calificado.

Según voceros del sector, Colombia cuenta con cerca de 800 controladores aéreos, muy por debajo de los 1.200 requeridos para una operación segura.

Esta escasez se vuelve crítica en El Dorado, uno de los aeropuertos más transitados de la región, donde la alta densidad de tráfico exige máxima precisión operativa.

El chat que desató la controversia

Las alertas se intensificaron tras la renuncia del exjefe jurídico, Farid Stemberg Parra Caro, que dejó la entidad días antes del incidente de abril.

De acuerdo con el medio citado, un chat atribuido a Parra, conocido internamente, menciona presiones de empresas interesadas en contratos:

“Nunca cambiaré mis principios ni mi ética profesional por presiones de firmas…”, escribió.

Luego del primer hurto, el colombiano regresó a Bogotá, y al poco tiempo volvió a viajar a los EE. UU. e hizo de las suyas en el sur de la Florida - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
Dos aeronaves comerciales estuvieron a menos de 200 metros en el aire sobre el Aeropuerto Internacional El Dorado el 19 de abril, en uno de los incidentes que encendió las alarmas sobre la seguridad aérea en el país - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Aunque la Aerocivil aseguró que la renuncia fue voluntaria y negó irregularidades, el mensaje ha alimentado dudas sobre la transparencia en una entidad que maneja millonarios recursos y cuya operación resulta clave para la seguridad aérea nacional.

Contratación masiva bajo la lupa

El volumen de contratación es otro foco de preocupación. En apenas cuatro meses, la Aerocivil ha suscrito 1.179 contratos, en una planta total de 3.889 funcionarios.

Si bien la entidad sostiene que estos responden a necesidades administrativas y operativas, críticos señalan que no han solucionado el déficit técnico.

Desde la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo se advierte que, tras recientes concursos, gran parte del personal experimentado salió, siendo reemplazado por nuevos funcionarios aún en formación.

Esto, aseguran, podría afectar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en un entorno operativo altamente exigente.

A las tensiones internas se suman cuestionamientos sobre procesos contractuales específicos, como una licitación de más de 22 mil millones de pesos para pólizas de seguro. También ha sido mencionado el empresario Euclides Torres, que negó cualquier relación con la Aerocivil.

Alta neblina en el aeropuerto El Dorado afecta operaciones en la mañana del 19 de marzo - crédito @AerocivilCol*/X
Controladores aéreos enfrentan alta carga operativa en El Dorado, mientras sindicatos advierten un déficit cercano a 400 especialistas en la Aeronáutica Civil de Colombia - crédito @AerocivilCol*/X

Ante este panorama, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, solicitó la intervención de la Contraloría para auditar todos los contratos de la entidad, en un intento por despejar dudas sobre la transparencia de los procesos.

Aunque no existe una prueba directa, sindicatos y analistas coinciden en que la falta de personal experimentado y los cambios internos pueden estar incidiendo en la seguridad aérea.

La propia Aerocivil ha reconocido que el “factor humano” ha sido determinante en los incidentes recientes.

Fallas sistémicas en incidentes recientes

A este contexto se suma el informe técnico sobre el incidente del 13 de marzo de 2026, también en El Dorado, que reveló fallas estructurales en la operación aérea.

La investigación concluyó que un helicóptero militar cruzó trayectorias activas de aeronaves comerciales con separaciones mínimas peligrosas, elevando el riesgo de colisión en una de las zonas más críticas del aeropuerto.

El análisis identificó una cadena de errores en la comunicación entre la tripulación y los controladores, agravada por inconsistencias en el plan de vuelo.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que el incidente entre Lufthansa y Qatar Airways en El Dorado no representó riesgo para la seguridad aérea - crédito Aerocivil
La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que el incidente entre Lufthansa y Qatar Airways en El Dorado no representó riesgo para la seguridad aérea - crédito Aerocivil

Mientras el documento oficial indicaba como destino el aeropuerto El Dorado, los pilotos pretendían aterrizar en la Escuela Militar de Cadetes, un punto sin designador aeronáutico, lo que generó confusión operativa.

Además, se evidenció el uso de lenguaje no estandarizado en las comunicaciones y la ausencia de confirmaciones precisas, factores que debilitaron la coordinación.

La controladora aérea asumió un punto de aterrizaje distinto al previsto por la tripulación, mientras que los pilotos evitaron corregir la información en frecuencia para no saturar el canal.

El informe también subraya la falta de protocolos claros para operaciones de helicópteros en entornos de alta densidad de tráfico, lo que llevó a decisiones basadas en criterio individual en lugar de procedimientos estandarizados.

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