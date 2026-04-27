La Calera declaró emergencia por intensas lluvias: el río Teusacá se desbordó y se rompió un tubo de aguas negras

La calamidad pública fue declarada en La Calera, municipio cercano a Bogotá, luego de que torrenciales lluvias y una fuerte granizada provocaron el desbordamiento del río Teusacá y la ruptura de una tubería de aguas negras, generando inundaciones que afectaron tanto viviendas como vías principales - crédito Alcaldía Municipal de La Calera / Facebook

La declaratoria de emergencia pública marcó la respuesta oficial tras las intensas lluvias acompañadas de granizo que azotaron La Calera, municipio cercano a Bogotá, la tarde del 26 de abril de 2026.

El fenómeno climático provocó el desbordamiento del río Teusacá y la ruptura de una tubería de aguas negras en la vereda La Portada, lo que derivó en inundaciones que afectaron viviendas y vías principales.

La Alcaldía, encabezada por Juan Carlos Hernández, fue contundente en su decisión: “Ante esta situación, se declara la calamidad pública y se activó el equipo de Gestión del Riesgo y Desastres del municipio, con el fin de atender de manera oportuna la emergencia”, según precisó el comunicado oficial. La medida permitió movilizar recursos y personal especializado para enfrentar los múltiples frentes de la crisis.

Las autoridades de socorro, incluyendo el Cuerpo de Bomberos y el equipo de Gestión del Riesgo, permanecieron en el área desde el inicio de la emergencia. “Desde el primer momento, unidades del Cuerpo de Bomberos, Gestión del Riesgo y demás entidades competentes han estado desplegadas en el territorio, trabajando de manera coordinada para atender las emergencias y mitigar los riesgos”, informó la administración local.

La Alcaldía de La Calera decretó la calamidad pública tras las intensas lluvias y granizo que ocasionaron el desbordamiento del río Teusacá y graves inundaciones en varias zonas del municipio, obligando a activar equipos de emergencia para asistir a las familias afectadas y restablecer la movilidad en las vías principales - crédito Noticias Caracol / X

El reporte inicial detalló que las inundaciones impactaron la avenida principal de La Calera, donde se implementó un contraflujo en articulación con la Secretaría de Tránsito para garantizar la movilidad. Tres viviendas resultaron afectadas por encharcamientos, y los organismos de socorro brindaron asistencia directa a las familias damnificadas.

En el sector El Triunfo, el represamiento de agua en las vías motivó la recomendación de transitar con precaución. La Alcaldía reiteró su compromiso: “Seguiremos atentos al monitoreo de las condiciones climáticas y brindando acompañamiento a las familias afectadas”.