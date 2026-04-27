Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026

Tras debutar contra Argentina, la Selección Colombia femenina Sub-17 se enfoca en su siguiente reto en el certamen de la Conmebol - crédito @fcf/X

La Selección Colombia femenina Sub-17 ya tiene definido su próximo reto en el Sudamericano 2026, volverá a jugar el 28 de abril frente a Chile a las 6:00 p.m., hora Colombia, en un duelo clave por la segunda fecha del Grupo A. El equipo nacional llega con la necesidad de sumar de a tres tras su empate en el debut, en un calendario corto donde cada partido empieza a ser determinante para avanzar a la fase final.

El estreno de Colombia fue exigente frente a Argentina femenina Sub-17. El compromiso terminó 1-1, pero dejó dos caras claras. En el arranque, el conjunto nacional sufrió más de la cuenta, Argentina impuso ritmo, presionó alto y encontró el gol que puso en ventaja a las albicelestes en los primeros minutos.

Colombia tardó en acomodarse, especialmente en defensa y en la salida con balón. Sin embargo, con el paso del partido logró equilibrar las cargas, mejorar en la posesión y comenzar a generar peligro. Esa reacción se vio reflejada en el segundo tiempo, cuando llegó el empate que terminó siendo justo por lo mostrado en el complemento.

Colombia debutó en el Sudamericano Sub-17 en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay - crédito @afa/Instagram

Tabla de posiciones del Grupo A tras la primera fecha

Tras el cierre de la jornada inicial, la tabla del Grupo A muestra un panorama apretado, aunque con diferencias marcadas en el arranque de algunos equipos.

Así está la clasificación:

Argentina: 4 puntos (+2)

Chile: 3 puntos (+7)

Colombia: 1 punto (0)

Paraguay: 0 puntos (-2)

Bolivia: 0 puntos (-7)

Argentina lidera con ventaja al haber disputado dos encuentros, mientras Chile aparece como uno de los rivales más fuertes tras su goleada inicial. Colombia, por su parte, queda en la zona media con margen de maniobra, pero obligada a reaccionar rápidamente.

El Sudamericano femenino Sub-17 2026 se disputa en dos fases: una fase de grupos (dos zonas de cinco equipos) y una fase final a la que avanzan los tres mejores de cada grupo. En esa instancia definitiva, los seis clasificados se enfrentan en un todos contra todos para definir al campeón y los cupos al Mundial de la categoría.

En total, cada selección juega cuatro partidos en la fase inicial, por lo que el margen de error es mínimo. Un empate, como el de Colombia en el debut, obliga a recuperar puntos rápidamente para no llegar con presión a la última jornada.

Además, criterios como la diferencia de gol, goles a favor y enfrentamientos directos pueden terminar siendo decisivos en caso de igualdad en puntos, algo habitual en torneos cortos.

Colombia y Argentina igualaron a un gol en la segunda fecha del Sudamericano Sub-17 - crédito @afa/Instagram

Calendario de Colombia y lo que viene en el torneo

Luego del empate ante Argentina, el calendario de la Selección Colombia Sub-17 queda así:

28 de abril vs. Chile – 6:00 p. m.

30 de abril vs. Bolivia – 3:00 p. m.

3 de mayo vs. Paraguay – 6:00 p. m.

El duelo ante Chile será determinante, ya que enfrenta a un rival directo que ya sumó de a tres y tiene una amplia diferencia de gol. Un triunfo colombiano no solo igualaría la tabla, sino que cambiaría completamente el panorama del grupo.

Posteriormente, Colombia tendrá una oportunidad clara de sumar ante Bolivia, en el papel del equipo más débil, antes de cerrar la fase frente a Paraguay, que también pelea por un cupo entre los tres primeros.

Así es la distribución de los dorsales en las 22 citadas de la Selección Colombia Femenina Sub-17 durante su participación en el Sudamericano, que se llevará a cabo en Paraguay - crédito @lafcfem/Instagram

El Sudamericano Sub-17 femenino entrega clasificación a la fase final y cupos al Mundial de la categoría, por lo que cada punto cobra un valor estratégico. Colombia, con un partido ya disputado, necesita al menos dos victorias para depender de sí misma y asegurar su paso.

El arranque dejó lecciones claras, el equipo tiene capacidad de reacción, pero debe mejorar en concentración desde el inicio y en solidez defensiva. Ahora, ante Chile, tendrá una prueba directa para medir su verdadero nivel en el torneo.