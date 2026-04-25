Colombia

Disidencias responsabilizan al Gobierno Petro por los atentados terroristas, aseguran que se sometió al Pentágono

El Estado Mayor Central señaló al mandatario colombiano de mantenerse en silencio mientras en el mundo se registran varias tragedias

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Disidencias - Atentados
El Estado Mayor Central ha detonado varios explosivos en el país durante las últimas 24 horas - crédito Montaje Infobae (Reuters/AFP)

Tras los atentados en el Cauca y el Valle del Cauca, ambos adjudicados al Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”, esta estructura criminal comenzó a compartir en las comunidades un panfleto en el que afirman que “es la hora del antiimperialismo”.

En el documento que ha sido difundido en redes sociales, el grupo armado expone que: “No venderemos nuestra soberanía, ni la pondremos en discusión; la defenderemos con el fusil en la mano, el sol en el cielo y la esperanza en el corazón”, como argumento por los hechos terroristas registrados entre el 24 y 25 de abril.

En el texto responsabilizan a las entidades internacionales de no pronunciarse cuando los Estados se encargan de atacar, y mencionan conflictos internacionales como ejemplo de ello.

“La ONU ha silenciado las voces que se levantan por la vida. Es apremiante crear un nuevo pacto multipolar con instituciones garantes de la vida digna”.

Panfleto - Farc - Disidencias
Las disidencias responsabilizan a Petro de las acciones terroristas en el Cauca - crédito Suministrada a Infobae

A pesar de que personas de todas las edades han padecido los ataques terroristas perpetrados por sus hombres, el Estado Mayor Central afirma estar defendiendo a las nuevas generaciones.

“Es la hora del antiimperialismo; desde las Farc-EP, seguimos levantando las banderas contra toda expresión que busque imponer el neofascismo como ejercicio de control sobre las soberanías de nuestra América y del mundo. Nuestra línea política e ideológica trasciende las fronteras, con el compromiso solidario de sumarnos al torrente revolucionario de la humanidad en defensa de los más altos valores: por la vida, la niñez, la paz con justicia social”.

Sobre los ataques contra la población civil, aseguran que se trata de “medidas” para ”confrontar al imperialismo estadounidense", asegurando que las autoridades de ese país estarían adelantando operativos militares en contra del grupo armado.

“Esperamos que las insurgencias y organizaciones revolucionarias colombianas y del mundo se sumen con sus propias acciones político-militares antiimperialistas”.

El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X
El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X

El Estado Mayor Central responsabilizó al Gobierno Petro de sus acciones al indicar que el mandatario está sometido a las órdenes estadounidenses desde que se reunió con Donald Trump.

Superar los líderes que como Petro dan discursos por la vida mientras adelantan políticas de guerra, quien en reuniones a inicios de año, selló su sometimiento al Pentágono. Ya había permitido la instalación de tres nuevas bases militares gringas en Colombia y el ingreso más de 3.000 militares bajo la fachada de Fuerzas Militares para la Amazonía; así se legaliza la explotación clandestina de tierras raras y el retorno a la fracasada política de fumigación con glifosato contra las selvas colombianas, además de la persecución contra civiles familiares de guerrilleros que nada tienen que ver con la guerra”.

Las autoridades no han entregado cifras finales, pero el ataque, en el que fueron utilizados cilindros bomba, habría impactado directamente a un bus con pasajeros sobre la carretera - crédito cpatura de pantalla Video aficionado
Estos atentados habrían sido perpetrados por el Estado Mayor Central - crédito cpatura de pantalla Video aficionado

En el comunicado arremeten contra Gustavo Petro al indicar que abandonó la “posición digna” y se ha mantenido en silencio tras acciones del Gobierno Trump, mencionando a Cuba como ejemplo de sus argumentos.

Abandonó toda posición digna y se mantuvo en silencio ante el bloqueo a Cuba, la intervención en Venezuela y el genocidio en Palestina. Pasó del antiimperialismo retórico a la sumisión al imperio. Colombia sigue siendo un territorio ocupado”.

Por último, mencionan que es momento de que el nuevo gobierno de Colombia, que será escogido en las urnas, busque un diálogo de paz concreto que no solo busque la desmovilización de los insurgentes.

“Es momento del gobierno de líderes en Colombia que se comprometan con cambios estructurales, con la defensa de la soberanía, que rompan con el imperialismo, que adelanten diálogos políticos sin cartas marcadas, que aborden los temas de fondo y no solo busquen la desmovilización de las insurgencias o su ruptura con alianzas paramilitares por debajo de la mesa”, se lee en el documento.

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