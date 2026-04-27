Esta es la razón por la que Fabián Bustos rechazó la oferta de Universitario de Perú y seguirá dirigiendo a Millonarios

El entrenador tiene experiencia en equipos de Perú, Brasil, Paraguay y Ecuador - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Millonarios

La posibilidad de que Fabián Bustos regresara a Universitario de Deportes, equipo de la primera división del fútbol peruano, tomó fuerza en los últimos días. Sin embargo, la decisión del entrenador fue clara desde el inicio: rechazó la propuesta porque quiere cumplir su contrato con Millonarios FC, el cual tiene vigencia por un año, hasta diciembre de 2026. Esa postura fue determinante, incluso cuando desde Perú le ofrecían un vínculo más largo, de hasta dos temporadas.

En efecto, la razón principal detrás de su negativa no pasa por lo económico ni por desacuerdos deportivos, sino por un tema de compromiso profesional. Bustos considera que su proceso en Millonarios apenas está en desarrollo y que abandonar el proyecto a mitad de camino no sería coherente con la planificación que él mismo trazó junto a la directiva del club bogotano.

Fabian Bustos y Millonarios enfrentan la Copa Sudamericana - crédito Lina Gasca/Colprensa

Compromiso contractual y decisión firme

Desde la interna de Millonarios reconocen que el propio Bustos notificó la oferta formal de Universitario. Sin embargo, el entrenador también dejó claro a la directiva azul que su intención es respetar el contrato firmado. A diferencia de otros casos recientes en el fútbol colombiano, no existe una cláusula de salida previamente pactada, lo que en otros contextos se conoce como cláusula de rescisión, que facilite una desvinculación inmediata.

Un ejemplo cercano es el de Jorge Bava, exdirector técnico de Independiente Santa Fe, que dejó al equipo bogotano tras recibir una oferta de Cerro Porteño, equipo de Paraguay, abonando una suma de dinero al club capitalino por la culminación anticipada de su contrato. En ese tipo de escenarios, los valores que maneja el fútbol profesional colombiano son bajos, pero en el caso de Bustos no hay una cifra de clausula de recisión establecida en su contrato, ni un mecanismo automático de salida.

Cerro Porteño, con Jorge Bava, extécnico de Independiente Santa Fe, salió campeón del fútbol paraguayo - crédito @CCP1912oficial/X

Rendimiento de Fabián Bustos en Millonarios

En términos deportivos, el ciclo de Fabián Bustos en Millonarios FC muestra números concretos tras 17 partidos dirigidos: 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Esto se traduce en 30 puntos obtenidos de 51 posibles, para un rendimiento del 58,8%, es decir, cercano al 59%.

Además, el equipo registra un promedio de 1,76 puntos por partido, una cifra competitiva dentro del contexto del fútbol colombiano. Si bien no es un rendimiento dominante, sí refleja un proceso estable, con más triunfos que caídas y capacidad para mantenerse en la pelea en los torneos que disputa.

Estos números, sumados al respaldo institucional, explican por qué el técnico considera que su proceso aún tiene margen de crecimiento y resultados por consolidar.

Fabián Bustos ya ha dirigido a Universitario de Perú en el pasado, lo hizo entre diciembre de 2023 y abril de 2025 - crédito Universitario de Perú

La actualidad de Universitario de Perú

El presente de Universitario muestra un equipo competitivo en el ámbito local, pero con dificultades en el plano internacional. En la Liga 1 de Perú 2026, el conjunto crema se ubica en la parte alta de la tabla: 4.º lugar tras 11 partidos, con 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas, para un total de 21 puntos y una diferencia de gol positiva (+7).

Ese rendimiento lo mantiene en la pelea directa por el liderato del Torneo Apertura, con números sólidos en ataque (17 goles) y una defensa relativamente equilibrada (10 goles en contra). En condición de local, además, ha logrado sostener una buena regularidad, lo que explica su posición en los primeros puestos del campeonato peruano.

Sin embargo, el panorama cambia en la Copa Libertadores. Universitario integra el Grupo B junto a equipos como Deportes Tolima, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido, pero su arranque ha sido irregular: 2 partidos jugados, 0 victorias, 1 empate y 1 derrota, con apenas 1 punto.

El equipo debutó con un empate sin goles en condición de visitante ante Tolima, un resultado valioso por el contexto, pero luego cayó como local frente a Coquimbo Unido (0-2), complicando sus opciones de clasificación a los octavos de final.

Actualmente, Universitario se ubica en la última posición de su grupo, con una diferencia de gol negativa y la obligación de sumar en los próximos encuentros si quiere mantenerse con vida en el torneo continental.