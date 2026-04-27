Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia: por quién nunca votarían los colombianos, según la encuesta de Invamer

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Con miras a las elecciones presidenciales que se desarrollarán el 31 de mayo de 2026 en Colombia, se han conocido varias encuestas en la que analizan la intención de voto de los colombianos para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

El más reciente fue el sondeo realizado para Noticias Caracol y Blu Radio entre el 15 y el 24 de abril de 2026, donde reveló que Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia encabezan el listado de los aspirantes que cuentan con mayor respaldo de la ciudadanía.

Sin embargo, la medición también detalló la percepción de los colombianos frente a aquellos candidatos que no contarían definitivamente con su voto en los comicios presidenciales.

El estudio cuantificó las preferencias sobre una base de 2.567 personas que manifestaron disposición a participar en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.

Más del 35% de los colombianos fueron contundentes a su negativa hacia el candidato progresista - crédito Prensa Iván Cepeda

De acuerdo con los resultados presentados, Iván Cepeda también lideraría este listado con el 37,3% de los encuestados que manifestaron que “nunca” votarían por el candidato del Pacto Histórico.

En segundo lugar se posiciona Abelardo de la Espriella con 21,0%, mientras que Paloma Valencia registra un 16,5% de postura negativa hacia sus candidaturas.

Del mismo modo, aparecen los demás postulantes a la Presidencia de Colombia. Después de Valencia, se encuentra Claudia López con 6,5%, seguido de Sergio Fajardo con el 5,6%, y luego están Santiago Botero (2,8%), Roy Barreras (2,5%) y Miguel Uribe Londoño (2,1%), respectivamente.

- crédito Invamer

La lista la complementan Gustavo Matamoros (1,6%), Luis Gilberto Murillo (1,3%), Carlos Caicedo (1,1%), Sondra Macollins (0,9%) y Mauricio Lizcano (0,8%).

Los resultados evidencian el rechazo de una gran parte de la sociedad colombiana ante el posicionamiento de los aspirantes que representan los extremos políticos. No obstante, con la intención de voto oficial, los demás aspirantes se encuentran relegados ante las tres primeras opciones que ocuparían la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto.

Otros datos de la encuesta

De otro lado, la encuesta de Invamer también reveló la percepción de los colombianos frente a la posibilidad de respaldar un candidato que inicialmente no sería apoyado en la primera vuelta pero que si tendría su voto para el segundo balotaje.

Según los resultados, la lista es encabezada por Iván Cepeda con 26,7%, seguido de Paloma Valencia con el 25,7% y Abelardo de la Espriella con el 19,8%.

Así mismo, aparecen los candidatos Sergio Fajardo y Claudia López que cuentan con el 12% y el 10,9%, respectivamente.

- crédito Invamer

De hecho, Martín Orozco, gerente de Invamer, explicó a los medios citados que parte de estos datos corresponde a un cálculo matemático, al considerar que, “mucha gente que ya había dicho que en primera votaría por Iván Cepeda, cuando se le hace esta pregunta, vuelve y dice Cepeda, entonces no es tan matemático”.

Estos resultados contrastan con las recientes declaraciones de varios sectores políticos en la que han pronunciado que, de llegar a no avanzar en el proceso electoral, podrían adherirse a una de las campañas sin problemas.

Es el caso de Abelardo de la Espriella que, en varias declaraciones a la opinión pública, ha declarado que, en caso de no pasar a la segunda vuelta, apoyaría la candidatura de Paloma Valencia, para contrarrestar a su rival Iván Cepeda.

En términos de favorabilidad, los encuestados que conocen a los candidatos otorgan una imagen positiva del 85,1% a Valencia, frente al 78,8% de De la Espriella. Ambos han alcanzado niveles elevados de reconocimiento nacional, pero la menor resistencia hacia la senadora consolida su potencial como figura aglutinadora dentro de la oposición.

En la proyección de segunda vuelta, Paloma Valencia muestra una competitividad superior ante Cepeda: la diferencia entre ambos se reduce a solo 4,6 puntos porcentuales —51,2% para Cepeda frente a 46,6% para Valencia—, mientras que la brecha se amplía hasta 12 puntos cuando el rival es Abelardo De la Espriella, quien registra 42,6% ante un 54,6% de Cepeda.

Abelardo y Paloma se presentan junto a Cepeda en un entorno que evoca la jornada electoral y el proceso de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ficha técnica

La encuesta Colombia Opina #21, desarrollada por Invame S.A.S. para Noticias Caracol y Blu Radio, fue realizada entre el 15 y el 24 de abril de 2026. Se utilizaron encuestas presenciales en hogares de 149 municipios, cubriendo todas las regiones y estratos socioeconómicos definidos en la ley 2056 de 2020.

La muestra total fue de 3.800 personas mayores de 18 años, con un margen de error del 1,89% al 95% de confianza y una tasa de no respuesta del 72,5%. El estudio incluyó preguntas sobre intención de voto, valoración del presidente, percepción de seguridad y diagnóstico de los principales problemas nacionales.