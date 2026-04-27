Colombia

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia: por quién nunca votarían los colombianos, según la encuesta de Invamer

Pese a que los tres aspirantes lideran la intención de voto de los colombianos, el sondeo también muestra una postura reacia hacia los extremos políticos

Guardar
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

Con miras a las elecciones presidenciales que se desarrollarán el 31 de mayo de 2026 en Colombia, se han conocido varias encuestas en la que analizan la intención de voto de los colombianos para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

El más reciente fue el sondeo realizado para Noticias Caracol y Blu Radio entre el 15 y el 24 de abril de 2026, donde reveló que Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia encabezan el listado de los aspirantes que cuentan con mayor respaldo de la ciudadanía.

Sin embargo, la medición también detalló la percepción de los colombianos frente a aquellos candidatos que no contarían definitivamente con su voto en los comicios presidenciales.

El estudio cuantificó las preferencias sobre una base de 2.567 personas que manifestaron disposición a participar en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.

Más del 35% de los colombianos fueron contundentes a su negativa hacia el candidato progresista - crédito Prensa Iván Cepeda
Más del 35% de los colombianos fueron contundentes a su negativa hacia el candidato progresista - crédito Prensa Iván Cepeda

De acuerdo con los resultados presentados, Iván Cepeda también lideraría este listado con el 37,3% de los encuestados que manifestaron que “nunca” votarían por el candidato del Pacto Histórico.

En segundo lugar se posiciona Abelardo de la Espriella con 21,0%, mientras que Paloma Valencia registra un 16,5% de postura negativa hacia sus candidaturas.

Del mismo modo, aparecen los demás postulantes a la Presidencia de Colombia. Después de Valencia, se encuentra Claudia López con 6,5%, seguido de Sergio Fajardo con el 5,6%, y luego están Santiago Botero (2,8%), Roy Barreras (2,5%) y Miguel Uribe Londoño (2,1%), respectivamente.

- crédito Invamer
- crédito Invamer

La lista la complementan Gustavo Matamoros (1,6%), Luis Gilberto Murillo (1,3%), Carlos Caicedo (1,1%), Sondra Macollins (0,9%) y Mauricio Lizcano (0,8%).

Los resultados evidencian el rechazo de una gran parte de la sociedad colombiana ante el posicionamiento de los aspirantes que representan los extremos políticos. No obstante, con la intención de voto oficial, los demás aspirantes se encuentran relegados ante las tres primeras opciones que ocuparían la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto.

Otros datos de la encuesta

De otro lado, la encuesta de Invamer también reveló la percepción de los colombianos frente a la posibilidad de respaldar un candidato que inicialmente no sería apoyado en la primera vuelta pero que si tendría su voto para el segundo balotaje.

Según los resultados, la lista es encabezada por Iván Cepeda con 26,7%, seguido de Paloma Valencia con el 25,7% y Abelardo de la Espriella con el 19,8%.

Así mismo, aparecen los candidatos Sergio Fajardo y Claudia López que cuentan con el 12% y el 10,9%, respectivamente.

- crédito Invamer
- crédito Invamer

De hecho, Martín Orozco, gerente de Invamer, explicó a los medios citados que parte de estos datos corresponde a un cálculo matemático, al considerar que, “mucha gente que ya había dicho que en primera votaría por Iván Cepeda, cuando se le hace esta pregunta, vuelve y dice Cepeda, entonces no es tan matemático”.

Estos resultados contrastan con las recientes declaraciones de varios sectores políticos en la que han pronunciado que, de llegar a no avanzar en el proceso electoral, podrían adherirse a una de las campañas sin problemas.

Es el caso de Abelardo de la Espriella que, en varias declaraciones a la opinión pública, ha declarado que, en caso de no pasar a la segunda vuelta, apoyaría la candidatura de Paloma Valencia, para contrarrestar a su rival Iván Cepeda.

En términos de favorabilidad, los encuestados que conocen a los candidatos otorgan una imagen positiva del 85,1% a Valencia, frente al 78,8% de De la Espriella. Ambos han alcanzado niveles elevados de reconocimiento nacional, pero la menor resistencia hacia la senadora consolida su potencial como figura aglutinadora dentro de la oposición.

En la proyección de segunda vuelta, Paloma Valencia muestra una competitividad superior ante Cepeda: la diferencia entre ambos se reduce a solo 4,6 puntos porcentuales —51,2% para Cepeda frente a 46,6% para Valencia—, mientras que la brecha se amplía hasta 12 puntos cuando el rival es Abelardo De la Espriella, quien registra 42,6% ante un 54,6% de Cepeda.

Composición con Abelardo y Paloma a la izquierda, Cepeda a la derecha, con un fondo artístico de urnas, cabinas de votación y documentos.
Abelardo y Paloma se presentan junto a Cepeda en un entorno que evoca la jornada electoral y el proceso de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ficha técnica

La encuesta Colombia Opina #21, desarrollada por Invame S.A.S. para Noticias Caracol y Blu Radio, fue realizada entre el 15 y el 24 de abril de 2026. Se utilizaron encuestas presenciales en hogares de 149 municipios, cubriendo todas las regiones y estratos socioeconómicos definidos en la ley 2056 de 2020.

La muestra total fue de 3.800 personas mayores de 18 años, con un margen de error del 1,89% al 95% de confianza y una tasa de no respuesta del 72,5%. El estudio incluyó preguntas sobre intención de voto, valoración del presidente, percepción de seguridad y diagnóstico de los principales problemas nacionales.

Temas Relacionados

Encuesta InvamerIván CepedaAbelardo de la EspriellaPaloma ValenciaColombia-Noticias

Más Noticias

La Calera declaró emergencia por intensas lluvias: el río Teusacá se desbordó y se rompió un tubo de aguas negras

Inundaciones, ruptura de tuberías, calles y viviendas afectadas motivaron la decisión de la administración local

La Calera declaró emergencia por intensas lluvias: el río Teusacá se desbordó y se rompió un tubo de aguas negras

Gobierno Petro retomará diálogos con disidencias de ‘Walter Mendoza’ tras crisis por actos violentos y erradicación de coca

Las delegaciones reabrieron el camino con compromisos en reparación y respeto de derechos, mientras sigue latente la incertidumbre sobre los cultivos ilícitos

Gobierno Petro retomará diálogos con disidencias de ‘Walter Mendoza’ tras crisis por actos violentos y erradicación de coca

Estados Unidos condenó la escalada de violencia en Cauca, que dejó 20 muertos: “Una Colombia libre”

La embajada de ese país aseguró que desde la administración Trump se está trabajando para fortalecer la seguridad en todo el territorio nacional, además de avanzar en la neutralización de grupos armados reseñados por Norteamérica como terroristas

Estados Unidos condenó la escalada de violencia en Cauca, que dejó 20 muertos: “Una Colombia libre”

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 27 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 27 de abril

Hijo de Giovanny Ayala sufrió un accidente en su camioneta cuando viajaba a su finca: “A este man si le pasan cosas”

A través de redes sociales, el cantante compartió algunas imágenes de cómo quedó el vehículo que salió de la carretera y terminó saliéndose a la berma y estrellando contra unos arbustos

Hijo de Giovanny Ayala sufrió un accidente en su camioneta cuando viajaba a su finca: “A este man si le pasan cosas”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón desmintió que Karina García sea la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo

Yina Calderón desmintió que Karina García sea la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo

Hijo de Giovanny Ayala sufrió un accidente en su camioneta cuando viajaba a su finca: “A este man si le pasan cosas”

Murió un trabajador durante el montaje del escenario para el show de Shakira en Copacabana, Brasil

Hijo de Giovanny Ayala denuncio ante la Fiscalía al cantante Ciro Quiñones por supuestas amenazas: “Te voy a mandar una gente”

Actriz de ‘Padres e hijos’ fue hospitalizada después de que su esposo le terminara por WhatsApp tras 18 años de casados

Deportes

Agresión a un futbolista colombiano desencadenó una pelea durante un partido en España: el arquero le pegó un puñetazo a un rival

Agresión a un futbolista colombiano desencadenó una pelea durante un partido en España: el arquero le pegó un puñetazo a un rival

Seis equipos van tras dos puestos: las cuentas de Cali, Santa Fe, Millonarios, Medellín y otros clubes para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El tapado de la dirigencia para el banquillo de Independiente Medellín: ya hay prioridad pese a otros nombres mediáticos

Esta es la razón por la que Fabián Bustos rechazó la oferta de Universitario de Perú y seguirá dirigiendo a Millonarios

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026