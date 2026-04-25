Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 12 muertos y más de 20 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

Este video muestra un incidente vial con múltiples vehículos afectados en una carretera. Se observan daños en varias vans, incluyendo una identificada como Sotracauca y otra como ambulancia. La vía y sus alrededores están cubiertos por rocas, tierra y escombros, producto de un deslizamiento de tierra. Una ladera empinada y vegetada se extiende junto a la carretera. Se visualizan personas en el área del suceso. Las imágenes cubren las consecuencias de un evento en una zona montañosa - crédito Red de Difusión

El Cauca sigue bajo ataque por parte de grupos armados. En la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, fue activado un artefacto explosivo, que afectó a varios vehículos que se encontraban en ese importante corredor vial.

De acuerdo con el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hasta le momento, se confirma la muerte de siete personas y más de 20 resultaron heridas. Posteriormente, Noticias Caracol informó que el número de fallecidos aumentó a 12. “Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, dijo el mandatario gubernamental en su cuenta de X.

La Gobernación de Cauca está atendiendo la emergencia, mientras la fuerza pública enfrenta la situación de orden público en el departamento, que ha sido blanco de varios ataques casi simultáneos. En las últimas horas, los grupos criminales que operan en el departamento perpetraron ataques terroristas en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, según explicó Guzmán.

El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X

Esto constituye una ofensiva contra la vida y la población civil indefensa y, por eso, el gobernador afirmó que las autoridades no permitirán que las organizaciones armadas continúen generando terror en el departamento y desafiando al Estado.

“Estamos actuando y atendiendo esta situación con toda nuestra capacidad. Hemos convocado de manera inmediata un consejo de seguridad y elevamos un llamado urgente por mayor presencia, respaldo real y decisiones firmes desde el orden nacional que garanticen la vida y la seguridad de los caucanos”, precisó.

Asimismo, advirtió que la red hospitalaria está al límite, lo que supone un problema para la atención de la ciudadanía. Además, la movilidad y seguridad en la vía Panamericana no están confirmadas. En consecuencia, solicitó la intervención inmediata del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para recuperar el orden público y garantizar la protección de los habitantes. Solicitó acciones directas del Ministerio de Defensa, a cargo de Pedro Arnulfo Sánchez.

El gobernador Octavio Guzmán advirtió que el Cauca atraviesa una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas - crédito @OctavioGuzmanGu/X

“El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie. Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas. Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos, además presencia urgente del @mindefensa desde el Cauca”, indicó el gobernador.

La Tercera División del Ejército Nacional informó que las tropas están verificando la posible presencia de artefactos explosivos en varios puntos del departamento, luego de que se registrara el atentado en el sector El Túnel. Los uniformados están adelantando acciones de control en el área, que es un “eje estratégico del suroccidente del país”.

“De manera simultánea, se realizan sobrevuelos y acciones de control en este y otros puntos críticos del corredor vial, orientadas a verificar la situación y anticipar posibles acciones criminales que puedan afectar la seguridad y la tranquilidad de las comunidades”, detalló.

La Tercera División del Ejército Nacional está haciendo sobrevuelos y acciones de control en Cauca para verificar la posible presencia de artefactos explosivos - crédito @Ejercito_Div3/X

Otro atentado en la vía Panamericana dejó seis personas heridas

En la madrugada del 25 de abril, el gobernador informó sobre otro ataque terrorista que se presentó en la vía Panamaricana. Un artefacto explosivo fue detonado en el corredor vial, en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento de Mojarras, Mercaderes. El atentado dejó a un conductor de servicio público gravemente herido y cinco pasajeros afectados; la Secretaría de Salud de Cauca hizo presencia en el lugar y las víctimas fueron atendidas.

El funcionario aseguró que los hechos de violencia son actos de retaliación perpetrados por estructuras criminales a las que la fuerza pública ha combatido con acciones operativas contundentes.

Explosión en la vía Panamericana, a la altura de Mercaderes (Cauca), dejó un vehículo de transporte intermunicipal afectado y al menos seis civiles heridos, entre ellos un menor de edad - crédito crédito @Webinfomil/X

“Este atentado no solo golpea a la región, sino que constituye una grave amenaza contra la vida y la tranquilidad de nuestras comunidades. Por ello, rechazamos con total firmeza estos actos criminales y reiteramos la necesidad urgente de seguir actuando de manera coordinada con el Gobierno Nacional @mindefensa para proteger los corredores viales que son esenciales para la vida, la economía y la integración del suroccidente del país”, indicó el gobernador en X.