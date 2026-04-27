Seis equipos y dos puestos: las cuentas de Cali, Santa Fe, Millonarios, Medellín y otros clubes para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Seis equipos se juegan seguir con vida en la Liga BetPlay en la última fecha del campeonato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La fecha 18 definió las cuentas de los equipos de la Liga BetPlay que no han asegurado su clasificación a los Play-off de la Liga BetPlay Dimayor en el primer semestre del 2026. Once Caldas con su empate ante Águilas Doradas aseguró su clasificación, mientras que el equipo antioqueño está obligado a ganar por una diferencia de 10 goles, para tener chances de clasificar.

Entretanto, Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios y Atlético Bucaramanga son los seis equipos con las opciones más claras de clasificar, pero hacen cuentas con calculadora en mano para estar en las finales que se jugarán durante el mes de mayo.

Tras 18 fechas disputadas en el fútbol colombiano, seis equipos ya aseguraron su presencia en el sorteo. Atlético Nacional garantizó el primer lugar en la tabla y definirá como local en los cuartos de final y semifinal. El segundo puesto se definirá entre Deportivo Pasto y Junior FC.

Atlético Nacional: 40 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21) (clasificado). Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado). Junior: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado). Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado). América de Cali: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado). Once Caldas: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado). Internacional de Bogotá: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5). Deportivo Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Águilas Doradas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Llaneros: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Fortaleza: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6) (eliminado). Cúcuta Deportivo: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado). Alianza FC: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado). Jaguares de Córdoba: 15 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15) (eliminado). Boyacá Chicó: 14 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -20) (eliminado). Deportivo Pereira: 10 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).

Puesto 7: Internacional de Bogotá (28 puntos y +2 en diferencia de gol)

Internacional de Bogotá es el equipo con mayor probabilidad de clasificar a las finales del fútbol colombiano - crédito Colprensa/Catalina Olaya

Es el mejor posicionado de los seis. Juega contra Santa Fe por lo que será uno de los duelos directos por clasificar

Si gana: llega a 31 puntos. Clasificado matemáticamente sin importar lo que hagan los demás. Nadie puede alcanzarlo.

Si empata: Internacional queda en 29 y Santa Fe en 27. Los demás (Cali, Medellín) pueden llegar máximo a 29. Si alguno de ellos llega a 29, se desempata por diferencia de gol, que en ambos casos favorece a sus rivales.

Si pierde: con 28 puntos será octavo desplazado por Santa Fe, su rival en la fecha 19. Debe esperar que Deportivo Cali o Independiente Medellín o Millonarios no sumen de a tres. Si alguno de ellos lo hace los desplazará a la novena casilla por puntos y por diferencia de gol en el caso del Embajador.

Puesto 8: Independiente Santa Fe (26 puntos y +5 en diferencia de gol)

Independiente Santa Fe definirá un cupo a las finales contra Internacional de Bogotá - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Juega contra Internacional de Bogotá pero no depende de si mismo.

Si gana: llega a 29 puntos e Internacional se queda en 28. Santa Fe se clasifica salvo que Cali (+4) o Medellín (+2) también ganen y los superen por diferencia de gol.

Si empata: llega a 27 puntos. Internacional llega a 29 puntos. Santa Fe quedaría fuera de los ocho si dos o más equipos llegan a 28 unidades o más. Millonarios con victoria llegaría a 28 puntos y +9, mínimo, en la diferencia de gol por lo que le gana la posición.

Si pierde: clasifica por diferencia de gol siempre y cuando Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios y Atlético Bucaramanga pierdan sus partidos. Una victoria o empate de cualquiera de estos equipo, salvo el Leopardo, lo elimina.

Puesto 9: Deportivo Cali (26 puntos y +4 en diferencia de gol)

Deportivo Cali viajará a Ibagué en busca de una victoria que le otorgue la clasificación a la los 'Play-Off' - crédito Colprensa

Juega contra Deportes Tolima, ya clasificado y con partidos en la Copa Libertadores.

Si gana: llega a 29 puntos. Entra en la pelea directa y se favorecera del partido entre Santa Fe vs. Internacional, el que pierda allí los Azucareros tomarán su lugar. Deberá preocuparse por mejorar su diferencia de gol al estar solo con un gol más que Independiente Medellín que podría elimanarlo en caso de golear a Águilas Doradas.

Si empata: llega a 27 puntos. Necesitará que Internacional de Bogotá derrote a Santa Fe y que Medellín y Millonarios no ganen sus partidos.

Si pierde: queda eliminado.

Puesto 10: Independiente Medellín (26 puntos y +3 en diferencia de gol)

Independiente Medellín tiene un rival ascequible en el papel- crédito Independiente Medellín

Juega contra Águilas Doradas como local en el Atanasio Girardot.

Si gana: llega a 29 puntos, entra en la pelea, pero está obligado a ganar por dos goles más que el resultado del Deportivo Cali, en caso de que los Azucareros ganen en Ibagué ante Tolima. De no mejorar la diferencia de gol quedará eliminado.

Si empata: llega a 27 puntos. Necesitará que Internacional de Bogotá derrote a Santa Fe, que Deportivo Cali pierda y que Millonarios pierda o empate en su partido contra Alianza FC.

Si pierde: queda eliminado.

Puesto 11: Millonarios FC (25 puntos y +8 en la diferencia de gol)

El volante de Millonarios le respondió a los críticos que lo acusan de armar grupos entre los jugadores para sacar a los técnicos que pasan desde que él juega allí -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Juega contra Alianza FC en Valledupar, que ya está eliminado de la Liga, pero no depende de si mismo.

Si gana: llega a 28 puntos y la diferencia de gol es el ítem que juega a favor del Embajador. Deberá esperar que Independiente Medellín y Deportivo Cali pierdan o empaten sus partidos.

Si empata: llega a 26 puntos y podría clasificar si Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín pierden sus partidos. El empate o la victoria de alguno de estos lo deja por fuera.

Si pierde: queda eliminado.

Puesto 12: Atlético Bucaramanga (23 puntos y +7 en diferencia de gol)

Un remate de 40 metros de Aldair Zárate le dio el empate transitorio al Atlético Bucaramanga - crédito Atlético Bucaramanga/Instagram

Juega contra Fortaleza, pero es la combinación más complicada para clasificar.

Si gana: llega a 26 puntos. Aun así, necesitaría que Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios pierdan sus partidos. La diferencia de gol también le favorece frente a sus rivales. Un empate o victoria de uno de los cuatro lo dejará eliminado.

Si empata o pierde: queda eliminado.

Estos son los partidos que se jugarán en la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026

Jaguares FC vs. Cúcuta Deportivo.

Alianza FC vs. Millonarios FC.

Boyacá Chicó vs. Llaneros FC.

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali.

Junior FC vs. Deportivo Pasto.

Fortaleza FC vs. Atlético Bucaramanga.

América vs. Deportivo Pereira.

Independiente Santa Fe vs. Internacional de Bogotá.

Once Caldas vs. Atlético Nacional.

Independiente Medellín vs. Águilas Doradas.