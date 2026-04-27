Estados Unidos condenó la escalada de violencia en Cauca, que dejó 20 muertos: “Una Colombia libre”

La Embajada de los Estados Unidos en Colombia cuestionó el actuar violento de las disidencias de las Farc en el Cauca - crédito Jair Coll/Reuters

Dos días después del ataque terrorista perpetrado en la vía Panamericana, en el municipio de Cajibío (Cauca), que dejó un saldo mortal de 20 civiles asesinados y al menos 47 personas heridas, entre ellas cinco menores de edad, las autoridades norteamericanas se pronunciaron por lo ocurrido.

A través de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, el país extranjero expresó su solidaridad con los afectados de la explosión, además de cuestionar duramente los responsables del ataques, que presuntamente serían las disidencias de las Farc a cargo de alias Iván Mordisco.

“Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista.Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca”, señaló la embajada a través de su cuenta oficial de X.

La ola de violencia no se limitó al Cauca. Durante los últimos días, se perpetraron ataques con cilindros bomba contra instalaciones militares en las ciudades de Cali y Palmira, en el Valle del Cauca, aunque en estos casos no se reportaron víctimas. Además, un radar de la Aeronáutica Civil en el cerro Santana, municipio de El Tambo (Cauca), también fue blanco de ataques el mismo sábado.

Ante los ataques sistemáticos, las autoridades norteamericanas aseguraron que no tolerarán las acciones violentas de los grupos armados que el mismo gobierno estadounidense catalogó como terroristas.

“Las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por E.E. U.U. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas. Un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte. Seguimos comprometidos con el apoyo a la seguridad de Colombia”, concluyó la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

Entretanto, las Fuerzas Armadas colombianas señalan que los ataques recientes, incluido el del cilindro explosivo, fueron ejecutados por fracciones que integran el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc bajo el liderazgo de Néstor Gregorio Vera, conocido como Iván Mordisco, identificado como el hombre más buscado del país.

En noviembre de 2021, Estados Unidos designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a las disidencias de las Farc, en particular a la Segunda Marquetalia y a las Farc-EP. Los líderes de estos grupos han sido clasificados como terroristas globales especialmente designados, reforzando la postura de Washington frente a la amenaza que representan.

Este video muestra un incidente vial con múltiples vehículos afectados en una carretera. Se observan daños en varias vans, incluyendo una identificada como Sotracauca y otra como ambulancia. La vía y sus alrededores están cubiertos por rocas, tierra y escombros, producto de un deslizamiento de tierra. Una ladera empinada y vegetada se extiende junto a la carretera. Se visualizan personas en el área del suceso. Las imágenes cubren las consecuencias de un evento en una zona montañosa - crédito Red de Difusión

El reciente atentado con cilindro bomba en Cauca forma parte de una secuencia de acciones cuya autoría se atribuye al EMC. Según los informes oficiales, estos hechos agravan la situación de seguridad en la región, donde la población civil y las instituciones estatales han sido blanco de ataques sistemáticos.

Asimismo, el trabajo de identificación de víctimas tras el atentado con explosivos en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío en Cauca, permitió que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregara 15 cuerpos plenamente identificados a sus familiares.

En un comunicado firmado por el director general Ariel Emilio Cortés Martínez, la entidad detalló que, de los 20 cuerpos abordados tras el atentado, 15 corresponden a mujeres y cinco a hombres; ninguno de ellos es menor de edad.

Las autoridades no han entregado cifras finales, pero el ataque, en el que fueron utilizados cilindros bomba, habría impactado directamente a un bus con pasajeros sobre la carretera - crédito cpatura de pantalla Video aficionado

Según El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, restan por identificar cinco víctimas, para lo cual continúan avanzando labores especializadas de verificación y análisis, priorizando el respeto a la dignidad humana y el acompañamiento institucional a las familias afectadas.

El atentado en la vía Panamericana se produjo en un corredor estratégico que conecta a Cali con Popayán y, según la información oficial, una carga explosiva fue activada cuando transcurría el flujo habitual de vehículos.

La detonación provocó no solo la muerte y lesiones de decenas de personas, sino también graves daños a la infraestructura vial: imágenes verificadas mostraron varios vehículos destruidos, la aparición de un cráter en la carretera y la consecuente suspensión del tránsito en la zona.