Yina Calderón se refirió a los rumores de que Karina García será la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Nadie le ha atinado”

La creadora de contenido dijo que todo se debe a una estrategia del canal de habla hispana y que ella tampoco sabe quiénes ingresarán - crédito @letengoelchisme/IG

Un giro decisivo marcará el rumbo de La casa de los famosos 6 con la llegada de cuatro nuevos habitantes, un movimiento que promete alterar el equilibrio de fuerzas en el reality de Telemundo, en el que la colombiana Yina Calderón participa como panelista.

La cadena hispana anunció que el martes 27 de abril de 2026 se iniciará una etapa inédita en la competencia: solo en tres temporadas anteriores se incorporaron nuevos participantes a mitad del juego, lo que genera gran expectativa entre la audiencia y los seguidores del formato.

Este giro que pretende la producción con la incorporación de estos participantes, fue anunciado días atrás y se presenta como un intento de renovar el interés, justo cuando el programa supera los dos meses de emisión. Según el canal, la entrada de los nuevos concursantes pondrá “en jaque a sus rivales” y elevará el nivel de tensión y drama en la convivencia diaria.

Esta es la imagen que ha estado rondando en redes sociales sobre el supuesto ingreso de la paisa a Telemundo - crédito @todoreality.mas/IG

La especulación sobre la identidad de los nuevos habitantes ha invadido las redes sociales y espacios de entretenimiento. Uno de los rumores más persistentes sugería la posible inclusión de una concursante colombiana, lo que fue desmentido por la empresaria Yina Calderón en una transmisión en vivo.

Calderón aclaró que, aunque le gustaría ver a otra compatriota en el programa, los nombres que circulan no corresponden a los verdaderos elegidos.

En palabras de Calderón: “El martes tenemos cuatro habitantes nuevos que nadie le ha atinado. Nadie le ha atinado, ningún tiktoker, ningún TikTok, nadie le ha atinado. No es Karina, yo no sé de dónde sacaron que es Karina. Esto, mmm, no es ella, ahí lo saco de la duda, no es ella”.

La versión sobre la salida de Karina García del programa fue difundida por la emisora Los 40 Colombia y generó revuelo en redes sociales y medios digitales - crédito cortesía Canal RCN

Calderón insistió en que la cadena ha manejado un alto nivel de confidencialidad respecto a los nombres de los elegidos y desestimó cualquier filtración previa a la fecha oficial.

“Nadie lo sabe porque es un secreto del canal y se sabe hasta el martes, pero no es Karina”, remarcó, dejando en claro que ni siquiera influencers o cuentas de entretenimiento han logrado obtener información precisa.

La entrada de los nuevos habitantes llega tras la salida de Laura G, lo que incrementa el deseo de algunos seguidores de ver representada a Colombia en la competencia.

Sin embargo, Calderón señaló que “no es tan fácil” garantizar la participación de una colombiana y que, por el momento, no habrá representantes de ese país en esta tanda de ingresos.

Karina García volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras rechazar de manera directa las comparaciones con Yuli Ruiz - crédito Canal RCN

Mientras tanto, la expectativa crece de cara al martes, fecha en la que Telemundo revelará finalmente la identidad de los nuevos concursantes. La audiencia deberá esperar para conocer quiénes serán los protagonistas que buscarán alterar el curso de la competencia y reavivar la dinámica dentro de la casa.

Así se despidió de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

Después de que se filtró la salida de Karina García del pódcast ¿Qué hay pa’ dañar? de La casa de los famosos Colombia, la producción encabezada por Roberto Velásquez se pronunció y revelaron oficialmente la salida de la antioqueña del formato debido a la falta de tiempo para cumplir con unos compromisos.

Entre lágrimas, la modelo paisa expresó: “Lastimosamente no los voy a acompañar en esta recta final, pero fueron los tres meses más increíbles de mi vida”.

Al dirigirse a los seguidores, explicó el motivo principal de su retiro: “Quiero seguir perteneciendo al canal, si me dan la oportunidad, quiero seguir viniendo, visitarlos, pero en este momento realmente hay cosas contractuales de marcas con las que trabajo que me están impidiendo cumplirles y por cosas de dinero, de multa, tengo que ponerme la 10 con eso”.

Finalmente, no dudó en agradecerle al Jefe de La casa de los famosos Colombia por la oportunidad de integrar el pódcast y lo tachó como un sueño cumplido en su lista.