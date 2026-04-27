Agresión a un futbolista colombiano desencadenó una pelea durante un partido en España: el arquero le pegó un puñetazo a un rival

Todo comenzó con una agresión y una amarilla, pero el VAR llamó al árbitro y el partido estalló. Jugadores, porteros y banquillos se vieron envueltos en una pelea con tarjetas rojas como resultado - crédito Real Federación Española de Fútbol

El partido entre Huesca vs. Real Zaragoza de la segunda división del fútbol de España terminó en polémica, luego de que el portero del equipo visitante, Esteban Andrada, le diera un puño al capitán del cuadro local, Jorge Pulido. Sin embargo, la acción estuvo antecedida por una patada que recibió Daniel Luna, jugador colombiano formado en el Deportivo Cali.

El reloj marcaba el minuto 90+6 cuando el futbolista cafetero terminó en el piso, acción que no fue percatada ni por el asistente de línea, ni por el juez central. El videl del VAR muestra como previo a un cobro de tiro libre a favor de Zaragoza, Luna está buscando acomodarse en el área para defender la acción. Entonces es cuando Dani Tasende choca con él y lanza una patada impactando su rodilla.

Daniel Luna fue formado en el Deporitivo Cali y migró al fútbol europeo muy joven - crédito @SDHuesca/X

El árbitro en inicio sancionó al infractor con una tarjeta amarilla, es entonces cuando el juez en la sala VOR del VAR lo llama para que revise la jugada. Mientras el árbitro se dirigía al monitor de video, fue el primer enfrentamiento entre Jorge Pulido y Andrada, en donde el portero empuja al defensor.

Luego de que el jugador del Huesca se reincorporó se da la carrera de Andrada, ya amonestado, para dar un puño en la cara de Pulido. El guardameta fue expulsado, así como Daniel Jiménez López, portero del equipo local, que quiso responder a la agresión de la misma forma. Fue después de todo esta situación y tras la revisión del juez central, que expulsaron al agresor del colombiano Daniel Luna, así como López.

Este fue el diálogo del juez central con el VAR en el partido Huesca vs. Real Zaragoza

Esteban Andrada fue expulsado por dar un puño a Jorge Pulido, capitán del SD Huesca, en donde juega el colombia Daniel Luna - crédito Europa Press

VAR: “Dámaso te recomiendo una revisión para que valres una potencial agresión por tarjeta roja”.

VAR: “Dámaso, mira, te vamos a mostrar, en primer lugar, una agresión por parte del dorsal número 3 del Zaragoza que da una patada al adversario”.

Árbitro: “Vale, observo al número 3, ¿vale?”.

Árbitro: “Perfecto, que le pega una patada, perfecto. Javi y posteriormente, enséñame la otra, lo otro que ha ocurrido”.

VAR: “Vale, a continuación te vamos a enseñar una agresión del dorsal número 13 del Huesca que llega corriendo y golpea con el puño a un jugador, ¿vale?”.

Árbitro: “Perfecto. Pues mira Javi, voy a quitar la amarilla al número 3. ¿Correcto? Del Zaragoza, Tasende, y voy a enseñarle la roja. Y al portero número 13 del Huesca también lo voy a expulsar por un puñetazo que le da al portero, ¿de acuerdo?”.

Así quedó el derbi Aragonés entre Huesca vs. Real Zaragoza

Daniel Luna fue titular y jugó todo el partido con Huesca en la victoria ante Real Zaragoza - crédito @RealZaragoza

El derbi aragonés entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza se resolvió con una victoria dramática para los oscenses, que se aferran a sus opciones de permanencia en Segunda División tras un polémico penalti señalado por Arcediano Monescillo a media hora del final.

El resultado deja al Zaragoza hundido en la penúltima posición de la tabla y prácticamente sin margen para evitar el descenso a falta de cinco fechas para terminar la temporada, mientras el Huesca queda momentáneamente a solo dos puntos de la salvación.

La noche aragonesa presenció uno de los encuentros más tensos y controvertidos de la historia reciente entre ambos clubes. Ningún otro derbi había registrado antes dos penaltis a favor del Huesca. El segundo, señalado en el minuto 60 por una infracción leve de Kenan Kodro sobre Jesús Álvarez, permitió a Sielva marcar el único gol del partido, una decisión arbitral que encendió los ánimos y definió la suerte del encuentro.

El cierre del partido fue tumultuoso: a partir del penal convertido, el Zaragoza buscó igualar sin éxito y la frustración derivó en un final caótico. En el tiempo añadido, el portero argentino Andrada, del Zaragoza, fue expulsado tras golpear de un puñetazo al capitán del Huesca, Pulido, durante una disputa. La situación se agravó con las tarjetas rojas a Tasende y Dani Jiménez, lo que convierte el desenlace en uno de los más conflictivos de la rivalidad.