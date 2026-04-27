Gustavo Petro defendió millonario contrato con Portugal, pero guardó silencio por pasaportes llegados desde Francia: “Ha cumplido los estándares”

El presidente Gustavo Petro defiende desde su cuenta de X la legalidad y transparencia del proceso de adjudicación del contrato de pasaportes- crédito Cancillería

Un día después de que se concieran los preocupantes hallazgos de la Procuraduría General de la Nación en medio de su visita a la Imprenta Nacional para verificar el estado de la implementación del nuevo modelo de pasaportes, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a las críticas.

A través de su cuenta de X, el mandatario nacional defendió la legalidad del proceso y la transparencia de la gestión. Además, aprovechó para lanzar pullas al medio que reveló el informe que, entre otras, detectó el envío de documentos desde Francia, pese a no hacer parte del convenio suscrito entre Portugal y Colombia.

Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que la publicación del informe sería un intento para presionar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y así regresar la fabricación y distribución de los pasaportes a la sonada Thomas Greg & Sons

“La revista “Cambio” quiere legitimar la aberrante nulidad del contrato que preparan para devolverle el contrato de pasaportes a los hermanos Bautista. El contrato hecho por la cancillería a la que no le preguntan, ha cumplido todos los estándares de ley", señaló el mandatario.

De acuerdo con Petro, el contrato celebrado por la Cancillería cumple con los requisitos legales vigentes y garantiza que la información sensible de los ciudadanos quede bajo control del Estado. El presidente advirtió que el acuerdo se realizó con una entidad pública internacional de gran experiencia en la producción de pasaportes y que, gracias a esta alianza, los equipos tecnológicos de alta gama pasarán a ser propiedad de la Nación.

“Es hecho con una institución pública de orden internacional de larga experiencia en producción de pasaportes de la máxima calidad y con las máquinas de más alta tecnología en el mercado mundial que quedan en la.ñ imprenta nacional y serán propiedad de la nación (sic)”, señaló el presidente.

Gustavo Petro argumentó que el nuevo contrato no permite hechos de corrupción, en contraste con los procesos privados previos, además de regresar la propiedad de los códigos de datos al Estado colombiano.

“El contrato con la Casa de la Moneda de Portugal es precedido por la carta de intención entre dos estados con sus gobiernos legítimos en Colombia y Portugal. No puede generar al ser entre entidades públicas ningún hecho de corrupcióm cuando el contrato privado hecho desde hace décadas ha llenado de corrupción a la registraduría y a la política nacional produciendo y un fraude electoral comprobado por la justicia en el año 2014″, comentó Petro.

Según su declaración, este cambio responde a las exigencias judiciales hechas en 2018 sobre el manejo del software electoral, que la Registraduría no habría cumplido en su momento.

Incluso, el mandatario insistió en que la empresa que tuvo el contrato de los pasaportes hasta el 31 de marzo, estaría involucrada en supuestas irregularidades en las elecciones de Colombia, un tema en el que ha insistido el presidente desde hace varios meses.

“El actual contrato permite que el código de los datos esté ya en manos del estado y no en manos privadas sin control.Esto mismo es lo que exigió la justicia para el software de escrutinio electoral en el año 2018 y que ha sido desacatada por la registraduría, y le quita toda transparencia al conteo de los votos en Colombia”, concluyó Gustavo Petro.