Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 27 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 27 de abril
Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 27 de abril

El dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 3.565,50 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un ascenso del 0,37% frente a la cotización de la jornada previa, cuando se situó en 3.552,45 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso 0,53% y desde hace un año todavía mantiene una disminución del 11,21%.

En relación a días previos, pone fin a cuatro sesiones consecutivas con tendencia negativa. La cifra de la volatilidad presenta un comportamiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, de modo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal en este momento.

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

La Calera declaró emergencia por intensas lluvias: el río Teusacá se desbordó y se rompió un tubo de aguas negras

Inundaciones, ruptura de tuberías, calles y viviendas afectadas motivaron la decisión de la administración local

La Calera declaró emergencia por intensas lluvias: el río Teusacá se desbordó y se rompió un tubo de aguas negras

Gobierno Petro retomará diálogos con disidencias de ‘Walter Mendoza’ tras crisis por actos violentos y erradicación de coca

Las delegaciones reabrieron el camino con compromisos en reparación y respeto de derechos, mientras sigue latente la incertidumbre sobre los cultivos ilícitos

Gobierno Petro retomará diálogos con disidencias de ‘Walter Mendoza’ tras crisis por actos violentos y erradicación de coca

Estados Unidos condenó la escalada de violencia en Cauca, que dejó 20 muertos: “Una Colombia libre”

La embajada de ese país aseguró que desde la administración Trump se está trabajando para fortalecer la seguridad en todo el territorio nacional, además de avanzar en la neutralización de grupos armados reseñados por Norteamérica como terroristas

Estados Unidos condenó la escalada de violencia en Cauca, que dejó 20 muertos: “Una Colombia libre”

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia tampoco serían elegidos por más de la mitad de los colombianos: así lo reveló encuesta de Invamer

Pese a que los tres aspirantes lideran la intención de voto de los colombianos, el sondeo también muestra una postura reacia hacia los extremos políticos

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia tampoco serían elegidos por más de la mitad de los colombianos: así lo reveló encuesta de Invamer

Sebastián Ayala, hijo de Giovanny Ayala, sufrió un accidente en su camioneta cuando viajaba a su finca

A través de redes sociales, el cantante compartió algunas imágenes de cómo quedó el vehículo que salió de la carretera y terminó saliéndose a la berma y estrellando contra unos arbustos

Sebastián Ayala, hijo de Giovanny Ayala, sufrió un accidente en su camioneta cuando viajaba a su finca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Ayala, hijo de Giovanny Ayala, sufrió un accidente en su camioneta cuando viajaba a su finca

Sebastián Ayala, hijo de Giovanny Ayala, sufrió un accidente en su camioneta cuando viajaba a su finca

Murió un trabajador durante el montaje del escenario para el show de Shakira en Copacabana, Brasil

Hijo de Giovanny Ayala denuncio ante la Fiscalía al cantante Ciro Quiñones por supuestas amenazas: “Te voy a mandar una gente”

Actriz de ‘Padres e hijos’ fue hospitalizada después de que su esposo le terminara por WhatsApp tras 18 años de casados

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

Deportes

La agresión a futbolista colombiano desencadenó una pelea durante un partido en España: el arquero golpeó a un rival con un puño

La agresión a futbolista colombiano desencadenó una pelea durante un partido en España: el arquero golpeó a un rival con un puño

Seis equipos van tras dos puestos: las cuentas de Cali, Santa Fe, Millonarios, Medellín y otros clubes para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El tapado de la dirigencia para el banquillo de Independiente Medellín: ya hay prioridad pese a otros nombres mediáticos

Esta es la razón por la que Fabián Bustos rechazó la oferta de Universitario de Perú y seguirá dirigiendo a Millonarios

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026