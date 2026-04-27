Colombia

Un trabajador murió durante el montaje del escenario para el show de Shakira en Copacabana, Brasil

El fatal accidente, ocurrido mientras se montaba el gran espectáculo de la colombiana, generó tristeza y cuestionamientos sobre las condiciones laborales en eventos masivos, mientras se investigan las causas para evitar futuras tragedias similares

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Shakira se presentará en la playa de Copacabana, en Brasil, el próximo 2 de mayo - crédito @shakira/Instagram
Shakira se presentará en la playa de Copacabana, en Brasil, el próximo 2 de mayo - crédito @shakira/Instagram

La muerte de un trabajador durante el montaje del escenario para el concierto de Shakira en Brasil ha provocado consternación entre los organizadores del evento y quienes presenciaron el accidente.

El hecho tuvo lugar el domingo 26 de abril de 2026 en la playa de Copacabana, lugar donde se lleva a cabo el montaje del escenario, cuando un miembro del equipo encargado de las estructuras sufrió lesiones graves mientras se preparaba el espectáculo.

De acuerdo con versiones oficiales del hecho, el accidente se produjo cuando el obrero participaba en la instalación de un sistema de elevación -plataforma que sube y baja en la tarima-.

El Cuerpo de Bomberos Estatal de Río de Janeiro informó que el trabajador fue víctima de lesiones por aplastamiento en las extremidades inferiores. Otros empleados lo retiraron de la estructura antes de la llegada de los servicios de emergencia, que iniciaron los primeros auxilios en el lugar.

Así se ve la playa de Copacabana antes del concierto abierto de la cantante colombiana Shakira el 2 de mayo, en Río de Janeiro - crédito REUTERS/Pilar Olivares
Así se ve la playa de Copacabana antes del concierto abierto de la cantante colombiana Shakira el 2 de mayo, en Río de Janeiro - crédito REUTERS/Pilar Olivares

El concierto Todo Mundo No Rio confirmó en un comunicado que, tras el incidente, el obrero fue trasladado al Hospital Municipal Miguel Couto. A pesar de la rápida intervención de los equipos de rescate, falleció poco después.

Los organizadores manifestaron su “apoyo, consuelo y solidaridad” a la empresa responsable, al equipo y a la familia de la víctima, subrayando la gravedad de lo ocurrido.

Un testigo presente, Antonio Marcos Ferreira dos Santos, relató: “Un hombre quedó atrapado debajo”. Agregó: “La gente se apresuró a sacarlo”, según declaraciones recogidas por AFP y France24.

Autoridades locales y la organización del evento han iniciado investigaciones para esclarecer las causas del desplome y determinar las responsabilidades. Mientras tanto, el suceso ha generado conmoción entre los integrantes del equipo técnico y el público que esperaba la realización del concierto.

Gráfico digital con fondo amarillo claro, logotipo 'TODO MUNDO no RIO', título 'Nota Oficial' y texto en español sobre un accidente fatal. Formas abstractas en la parte inferior.
Todo mundo no Rio emite una nota oficial confirmando la muerte de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras de un evento, tras un accidente el domingo 26/04 y posterior fallecimiento en el hospital - crédito @todomundonorio/IG Traducido

Comentarios han respaldado a la organización como a la colombiana, dejando mensajes en los que afirman que ella no tiene culpa de lo ocurrido durante el montaje e incluso, hay quienes dicen que se pudo tratar de un error humano.

Hasta el momento en el que se escribió este artículo, la intérprete de temas como Estoy aquí, Loba y Soltera, no se ha pronunciado respecto a lo ocurrido por lo que sus seguidores esperan que emita un breve comunicado lamentando lo ocurrido durante el montaje de su escenario en Copacabana.

Copacabana, el gran altar de la mujer latina

El mismo día en que ocurrieron los lamentables hechos en las playas de Copacabana, la colombiana fue protagonista al escribir una nota en el diario O Globo de Brasil, en el que expresó la emoción que le generaba llevar un show musical de gran magnitud y que será visto por millones.

Copacabana - Todo mundo no Río
Columna de Shakira para el medio O Globo de Brasil sobre su presentación en Copacabana - crédito O Globo

Las declaraciones de la artista responden directamente a la pregunta planteada en el título de su columna: “¿Por qué yo? ¿Por qué Copacabana? ¿Por qué ahora?”. El motivo, afirma, es reivindicar a quienes transforman la adversidad en impulso y que, en sus palabras, “cargan hoy, en sus cuerpos y en su vida cotidiana, el ADN más puro de la mujer latina contemporánea”.

Desde la perspectiva de Shakira, la evolución de la mujer latinoamericana es visible en la ruptura con el modelo tradicional, remarcó: “Durante décadas, fueron retratadas como devotas del hogar, silenciosas, sumisas. Esa imagen está superada. La mujer latina de hoy decidió seguir adelante. Sostiene el hogar, toma decisiones, lidera proyectos y cría a sus hijos sola si es necesario”.

El concierto que prepara en las playas de la ciudad no solo buscará reunir a decenas de miles de espectadores, sino que Shakira aspira a que la velada se convierta en un espejo de reconocimiento para gran parte del colectivo femenino.

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