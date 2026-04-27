Colombia

Sebastián, hijo mayor del cantante Giovanny Ayala, llevó a instancias judiciales su pelea con Ciro Quiñones tras supuestas amenazas

El hijo del artista sorprendió al denunciar por amenazas e intimidación al también cantante Ciro Quiñones, encendiendo la polémica sobre la seguridad y el ambiente en el género musical colombiano

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El cantante Giovanny Ayala junto a su hijo mayor Sebastián Ayala
Sebastián Ayala, hijo mayor de Giovanny Ayala, habría denunciado a Ciro Quiñones por presuntas amenazas en su contra - crédito @sebastianayalaoficial/IG

El conflicto entre Sebastián Ayala, hijo del reconocido cantante de música llanera Giovanny Ayala, y el también intérprete de género popular Ciro Quiñones, ha escalado a escenarios judiciales.

La situación adquirió gravedad después de que Sebastián presentara el 22 de abril de 2026 una denuncia ante la Fiscalía por supuestas amenazas y constreñimiento ilegal, alegando que su seguridad personal está comprometida como resultado de una serie de mensajes intimidantes.

Así lo reveló durante una conversación con el programa La red, de Caracol Televisión, donde contó que el incidente que protagonizaron en un centro comercial en octubre de 2024 no solo intensificó la disputa entre ambos artistas, pues también planteó interrogantes sobre la posible intervención de terceros en el conflicto.

A diferencia de otros episodios recientes en el género, la denuncia formal presentada por Ayala implica un nivel distinto de exposición para el entorno artístico nacional.

Usuarios de redes sociales criticaron las agresiones de los reconocidos cantantes Ciro Quiñones y Giovanny Ayala: "Qué vergüenza" - crédito @chisme_famosos7/X

Según explicó Sebastián Ayala, sostiene que tras una sucesión de intercambios verbales, originados por la disputa entre su padre y Quiñones, comenzó a recibir mensajes que advertían de que la confrontación no sería directa, sino que sería gestionada por personas vinculadas a Ciro Quiñones.

Detalló que uno de esos mensajes, recibido tras buscar a Quiñones a la salida de un concierto, afirmaba: “Tranquilo que yo no me voy a ensuciar las manos, yo te voy a mandar una gente”.

Además, menciona referencias a cifras como “mis cadenas valen cien millones, mis relojes valen más de cien millones” y el supuesto ofrecimiento de pagar “10, 20 millones por tenerte aquí al lado mío”, lo que —según el denunciante— configura un patrón de intimidación.

Ciro Quiñonez
El artista no se ha pronunciado respecto a estas declaraciones de Sebastián Ayala - crédito @CiroQuiñonez/YouTube

La disputa entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñones se originó en un enfrentamiento público en el centro comercial Gran Estación de Bogotá.

Tras ese episodio, la relación se mantuvo tensa, trasladándose a declaraciones indirectas y mensajes cruzados, tanto entre los artistas como con terceros. Sebastián Ayala, quien afirma haber intervenido por la defensa de la honra de su padre, reconoce que pasó de ser un actor secundario a protagonista indirecto, al involucrarse cuando percibió que la disputa trascendía lo personal y comenzaba a afectar tanto la integridad familiar como la profesional.

Al dialogar con el programa de variedades de Caracol Televisión, el joven cantante justificó su proceder: “Decidí hacer una denuncia pública donde lo que me pase externamente, todo le cae en cabeza de él”. A pesar de las presiones familiares para evitar una mayor exposición, enfatizó que sus actos procuran “hacer respetar el nombre de mi señor padre”.

La respuesta dentro del entorno familiar fue la de evitar ahondar el conflicto y esperar que la disputa se calmara, pero el hijo de Giovanny Ayala decidió seguir adelante por la vía judicial como medida de resguardo ante eventuales agresiones.

Denuncia, pruebas y ausencia de respuesta de Ciro Quiñones

Giovanny Ayala
Giovanny Ayala denunció a Ciro Quiñónez por agresión después de su fuerte pelea que se hizo viral en redes sociales - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

El proceso judicial se apoya en el presunto delito de constreñimiento ilegal, fundamentado en registros de conversaciones que, según Sebastián, evidencian un intento sistemático de intimidación.

En uno de los fragmentos aportados a La red, Ayalaexpresó: “él me envía sus mensajes fuertes y elimina de una vez los mensajes”. Sostuvo además tener pruebas en su teléfono que, a su juicio, demuestran la seriedad de las amenazas y la supuesta intención de recurrir a intermediarios para asustar.

El proceso judicial y los posibles escenarios

La intervención de la Fiscalía representa un punto de inflexión en un conflicto que partió del ámbito personal y, por la gravedad de las denuncias, pasó al terreno jurídico. La autoridad competente deberá valorar la prueba y determinar si existen méritos para el inicio de una investigación formal.

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