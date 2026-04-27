El tapado de la dirigencia para el banquillo de Independiente Medellín: ya hay prioridad pese a otros nombres mediáticos

Fydriszewski es el goleador y actual capitán del DIM. Su nacionalidad es Polaca y llegó en el 2025 al equipo de la capital de Antioquia - crédito @dim/X

Aunque en el entorno del Deportivo Independiente Medellín han sonado nombres como Óscar Pareja, Alberto Gamero y Leonel Álvarez, el candidato que realmente lidera la carrera para reemplazar a Alejandro Restrepo es Jonathan Risueño. El actual técnico de Deportivo Pasto no ha sido mencionado públicamente con la misma fuerza, pero dentro de la junta directiva es la prioridad número uno, por encima de opciones más mediáticas.

La apuesta por Risueño responde a criterios deportivos más que comerciales. Mientras Pareja genera consenso desde el marketing y el pasado con el club, y Gamero o Álvarez tienen reconocimiento en el medio local, la dirigencia del DIM estaría buscando un perfil más enfocado en procesos recientes, trabajo táctico, proyección, y sobre todo con resultados inmediatos.

El presidente de la junta directiva, Daniel Ossa, ha afirmado que el principal requisito que debe cumplir el nuevo director técnico de la institución es que quede campeón pronto, que traiga resultados instantáneos. Un parámetro con el que cumpliría Risueño, en enero llegó al Deportivo Pasto y lo clasificó con cuatro fechas de anticipación a los cuartos de final de la liga colombiana. Cuatro meses le bastaron para lograr llevar a un equipo que habitualmente no clasifica a la siguiente instancia.

Él es Jonathan Risueño, el actual director técnico del Deportivo Pasto y la prioridad para la junta directiva del DIM - crédito @DeporPasto/X

La prioridad silenciosa por encima de los nombres pesados

En el análisis interno del DIM, Óscar Pareja es el nombre que más gusta a la hinchada y tiene peso simbólico. Está libre, ya conoce la institución y su regreso tendría impacto inmediato en el entorno del club. No obstante, hay dudas sobre su adaptación al contexto actual del fútbol colombiano y a las exigencias tácticas modernas.

Por otro lado, Alberto Gamero también ha sido considerado, aunque dentro del club hay sectores que no lo ven como el perfil ideal para este momento específico. Leonel Álvarez, con pasado en el equipo y experiencia, completa la lista de nombres fuertes.

Aun así, la dirigencia tiene clara su apuesta, Jonathan Risueño. Su nombre no ha sido instalado mediáticamente, pero internamente es visto como el técnico que mejor encaja en el proyecto deportivo. La decisión apunta a priorizar rendimiento, estructura de juego y continuidad, por encima del impacto mediático inmediato.

El director técnico nacido en Colombia, Óscar Pareja, ha dirigido durante toda su carrera en el fútbol de los Estados Unidos y en México - crédito @parejagoscar/Instagram

El obstáculo contractual y la limitación reglamentaria

El principal problema para que Risueño llegue al DIM es su vínculo vigente con Deportivo Pasto. El entrenador se encuentra actualmente dirigiendo al equipo nariñense.

Además, existe una limitante reglamentaria clave, en caso de que Risueño deje Pasto durante el torneo en curso, no podría dirigir en la liga colombiana con otro equipo en lo que resta del campeonato. Esto significa que, de asumir en el DIM, solo podría estar en la línea en competencias internacionales como la Copa Libertadores, lo que condiciona fuertemente cualquier decisión inmediata. Este escenario obliga al DIM a evaluar tiempos y prioridades.

Alberto Gamero fue relacionado con el Medellín tras la salida del técnico Alejandro Restrepo, por versiones de la prensa - crédito Colprensa

Los números de Risueño en Pasto

El respaldo a Jonathan Risueño dentro del Independiente Medellín no es casual y se sostiene en cifras concretas. Al frente de Deportivo Pasto, el entrenador ha dirigido 18 partidos, con un balance de 10 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

Estos números representan un rendimiento del 63% de efectividad, una cifra alta para un equipo con limitaciones presupuestarias frente a otros del fútbol colombiano. Además, el equipo ha sumado 34 puntos de 54 posibles bajo su mando, consolidándose como un rival competitivo en la lucha por clasificar.

El dato más relevante pasa por la regularidad: Pasto gana más de la mitad de los partidos que disputa con Risueño, pierde apenas el 22% de los encuentros y ha logrado sostener un equilibrio que lo mantiene en la pelea. A esto se suma una estructura defensiva sólida y un equipo que responde en momentos clave, factores que han sido determinantes para que el técnico se convierta en la principal apuesta de la dirigencia del DIM.