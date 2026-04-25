Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Bombas, pipetas y drones con explosivos han sido utilizados por las disidencias para atacar a la fuerza pública y la población civil en Cauca y Valle del Cauca - crédito Visuales IA

En la mañana del 24 de abril de 2026, un vehículo cargado con explosivos detonó cerca del Cantón Militar Pichincha en Cali. Los delincuentes utilizaron un bus desde el que intentaron lanzar dos cilindros bomba hacia la Tercera Brigada del Ejército; uno de ellos explotó en el vehículo y el otro cayó dentro del batallón sin detonar.

En este hecho no se reportaron víctimas mortales; sin embargo, fue el comienzo de una oleada de violencia que en 24 horas ha dejado 11 ataques contra la fuerza pública y la población civil que han sido atribuidos al Estado Mayor Central al mando de “Iván Mordisco”.

Entre los ataques a bases militares, en vías principales y otros hechos que provocaron el traslado del Ministerio de Defensa y la cúpula militar al suroccidente de la nación se destaca la explosión de un carro-bomba frente al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, Valle del Cauca.

El vehículo estalló a un costado de la vía junto a la estructura militar, causando únicamente daños materiales, sin reportes de fallecidos ni heridos. Autoridades acordonaron la zona para evitar el paso de civiles y comenzaron las investigaciones.

Disidencias intentaron dejar incomunicado a nivel aéreo el suroccidente del país - crédito Aeronáutica Civil de Colombia

Por este hecho se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que se definió la estrategia para recuperar el poder territorial en la región; además, se anunció el incrementó de la recompensa por alias Marlon, cabecilla de las disidencias en la zona por el que las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura.

La promesa del ministro de Defensa sobre la neutralización de “Marlon” no evitó que el país siguiera siendo víctima de más ataques, puesto que en la mañana del 25 de abril se registró un nuevo atentado contra la ciudadanía, más especificamente en Cajibío, Cauca.

En la vía Panamericana se registró la explosión de una pipeta que fue lanzada a un bus repleto de personas, provocando la muerte de doce de ellas. Los videos difundidos en redes sociales de los vehículos incinerados y las víctimas en la vía han hecho que Colombia vuelva a ser noticia mundial por los atentados que hacen que se recuerden los años más violentos de esta nación.

12 muertos dejó el atentado terrorista en la vía Panamericana - crédito @OctavioGuzmanGu/X

La oleada de violencia ha puesto en vilo a las autoridades en todos los sentidos, ya que las disidencias han llegado al punto de intentar atacar con explosivos el radar de navegación aérea de Santana, en El Tambo, Cauca, que es clave para las comunicaciones con los aviones que pasan por la región.

La Aeronáutica Civil calificó el hecho como terrorista y reportó afectaciones en las antenas del sistema, aunque la fuerza pública logró neutralizar tres drones acondicionados con explosivos, personal está alerta ante una posible arremetida.

El pronunciamiento de Indepaz tras el atentado terrorista en Cajibío fue tomado como una alerta de que en Colombia hay una crisis de inseguridad, puesto que esta es la cuadragésima séptima masacre en lo que va del 2026.

Colombia está a punto de completar 50 masacres antes de que termine el primer cuatrimestre del año - crédito Indepaz

En vísperas de la primera vuelta electoral, en la que los colombianos escogerán al próximo presidente del país, candidatos y figuras políticas han pedido que el Ministerio de Defensa demuestre que puede dar garantías para que se lleven a cabo los comicios.

De la misma forma, han responsabilizado al presidente Gustavo Petro de darle libertad a los criminales que tienen en vilo la seguridad de la nación. Al respecto, el mandatario realizó una publicación en su cuenta de X en la que lamentó lo registrado en las últimas 24 horas.

“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su jefe se llama alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar. Los frentes de alias Iván Mordisco en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados. Quieren que la extrema derecha: el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito“, escribió el presidente.

El mandatario se fue lanza en ristre contra las disidencias - crédito @PetroGustavo/X